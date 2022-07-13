https://crimea.ria.ru/20220713/massirovannyy-udar-nanesen-po-voennoy-chasti-pvo-v-luganske-1123825218.html

Массированный удар нанесен по военной части ПВО в Луганске

Массированный удар нанесен по военной части ПВО в Луганске - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Массированный удар нанесен по военной части ПВО в Луганске

ВСУ нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T09:02

2022-07-13T09:02

2022-07-13T11:07

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

признание независимости донецкой и луганской народных республик

ситуация в донбассе: новости и комментарии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. ВСУ нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По его словам, в результате атаки несколько украинских ракет достигли цели. Воздушное пространство над городом сейчас контролируется резервными силами."ВФУ на протяжении длительного времени пытались нанести удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры столицы ЛНР Луганску... Несмотря на то, что несколько украинских ракет достигло цели, небо над Луганском контролируется резервными силами", - добавил он.Как сообщалось, в ночь на 12 июля ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. Есть погибшие и раненые. В результате взорвались склады с селитрой, повреждения получили больница, жилые дома и другая инфраструктура. По информации властей региона, после обстрела без жилья осталось свыше 270 человек.

/20220712/svyshe-270-chelovek-ostalis-bez-zhilya-iz-za-obstrela-novoy-kakhovki-1123823895.html

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Видео РИА Новости. Кадры ночного украинского удара под Луганском Кадры РИА Новости ночного украинского удара под Луганском 2022-07-13T09:02 true PT0M13S

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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), признание независимости донецкой и луганской народных республик, ситуация в донбассе: новости и комментарии