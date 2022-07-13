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Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму
Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму
В 14-ти университетах России стартовала образовательная студенческая программа "Летний университет". В 2022 году российские вузы приняли более 900 студентов из... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T14:07
2022-07-13T14:08
общество
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В 14-ти университетах России стартовала образовательная студенческая программа "Летний университет". В 2022 году российские вузы приняли более 900 студентов из шести стран, 40 из них приехали в Республику Крым. На базе КФУ им. Вернадского студенты изучат аграрные технологии и особенности производства питания экологически чистых продуктов полного цикла. О программе и особенностях обучения на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали эксперты главного крымского вуза.По словам проректора по учебной и методической деятельности КФУ Ирины Цвиринько, одна из главных целей проекта – познакомить студентов из разных стран с Россией, особенностями ее регионов и экономикой. Каждый из вузов-участников предлагает программы, "заточенные" на технологическое развитие отдельного субъекта.Приезжающие в рамках проекта ребята становятся частью большого студенческого сообщества."Полученные связи студенты могут реализовывать в дальнейшем и во время образовательного процесса, и в студенческой научной деятельности, и при реализации социальных проектов. Мы до сих пор поддерживаем связь с белорусскими студентами, которые приезжали в прошлом году, у нас сохранились рабочие чаты в социальных сетях, и я вижу, что ребята, которые познакомились здесь с волонтерами, студентами, преподавателями, поддерживают общение", – поделился руководитель программы "Летний университет" Виталий Красовский."Невозможно представить усвоение этого материала без конкретных примеров, выездов на действующие предприятия нашего региона. У нас есть лекционные занятия и практические занятия. Когда определенный материал уже представлен студентам, они выезжают на практические занятия в крупнейшие предприятия Крыма", – добавил он.В рамках "Летнего университета" студенты из ЛДНР посетят форелевое и винодельческое хозяйства, а также комбинат по производству эфирных масел, косметики и парфюмерии."Летний университет" – это международный проект Министерства науки и высшего образования, главная цель которого – погрузить в российское научно-образовательное пространство иностранных учащихся и создать устойчивые международные студенческие сообщества на базе ведущих вузов РФ. В Республике Крым проект реализуется на базе КФУ им. Вернадского.
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общество, образование в россии
Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму

В Крыму студенты из вузов ЛДНР изучат аграрные технологии и особенности региона

14:07 13.07.2022 (обновлено: 14:08 13.07.2022)
 
© ФотоСтуденты
Студенты
© Фото
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В 14-ти университетах России стартовала образовательная студенческая программа "Летний университет". В 2022 году российские вузы приняли более 900 студентов из шести стран, 40 из них приехали в Республику Крым. На базе КФУ им. Вернадского студенты изучат аграрные технологии и особенности производства питания экологически чистых продуктов полного цикла. О программе и особенностях обучения на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали эксперты главного крымского вуза.
По словам проректора по учебной и методической деятельности КФУ Ирины Цвиринько, одна из главных целей проекта – познакомить студентов из разных стран с Россией, особенностями ее регионов и экономикой. Каждый из вузов-участников предлагает программы, "заточенные" на технологическое развитие отдельного субъекта.
"Мы представили программу, связанную с аграрными технологиями, и к нам приехали студенты из профильных вузов ЛНР и ДНР. Мне кажется, что она может быть интересна для абсолютно любых направлений подготовки, потому что сейчас, чем обширнее поле знаний студента, чем больше представлений и компетенций он получает, тем легче он адаптируется к жизни и ищет свою нишу", – рассказала она.
Приезжающие в рамках проекта ребята становятся частью большого студенческого сообщества.
"Полученные связи студенты могут реализовывать в дальнейшем и во время образовательного процесса, и в студенческой научной деятельности, и при реализации социальных проектов. Мы до сих пор поддерживаем связь с белорусскими студентами, которые приезжали в прошлом году, у нас сохранились рабочие чаты в социальных сетях, и я вижу, что ребята, которые познакомились здесь с волонтерами, студентами, преподавателями, поддерживают общение", – поделился руководитель программы "Летний университет" Виталий Красовский.
По его словам, в первом блоке программы обучающиеся познакомятся с производством продуктов питания полного цикла – начиная с закладки современных садов, виноградников и полевых культур до способов их возделывания и основных применяемых технологий. Во втором блоке изучат технологии переработки сельскохозяйственного сырья.
"Невозможно представить усвоение этого материала без конкретных примеров, выездов на действующие предприятия нашего региона. У нас есть лекционные занятия и практические занятия. Когда определенный материал уже представлен студентам, они выезжают на практические занятия в крупнейшие предприятия Крыма", – добавил он.
В рамках "Летнего университета" студенты из ЛДНР посетят форелевое и винодельческое хозяйства, а также комбинат по производству эфирных масел, косметики и парфюмерии.
Участники международного проекта Летний университет в КФУ
11 июля, 08:57
Студенты из Донбасса приехали в Крым на международный проект
"Летний университет" – это международный проект Министерства науки и высшего образования, главная цель которого – погрузить в российское научно-образовательное пространство иностранных учащихся и создать устойчивые международные студенческие сообщества на базе ведущих вузов РФ. В Республике Крым проект реализуется на базе КФУ им. Вернадского.
 
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