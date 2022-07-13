https://crimea.ria.ru/20220713/chto-izuchayut-studenty-v-ramkakh-letnego-universiteta-v-krymu-1123830127.html

Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму

Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму

В 14-ти университетах России стартовала образовательная студенческая программа "Летний университет". В 2022 году российские вузы приняли более 900 студентов из... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T14:07

2022-07-13T14:07

2022-07-13T14:08

общество

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В 14-ти университетах России стартовала образовательная студенческая программа "Летний университет". В 2022 году российские вузы приняли более 900 студентов из шести стран, 40 из них приехали в Республику Крым. На базе КФУ им. Вернадского студенты изучат аграрные технологии и особенности производства питания экологически чистых продуктов полного цикла. О программе и особенностях обучения на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали эксперты главного крымского вуза.По словам проректора по учебной и методической деятельности КФУ Ирины Цвиринько, одна из главных целей проекта – познакомить студентов из разных стран с Россией, особенностями ее регионов и экономикой. Каждый из вузов-участников предлагает программы, "заточенные" на технологическое развитие отдельного субъекта.Приезжающие в рамках проекта ребята становятся частью большого студенческого сообщества."Полученные связи студенты могут реализовывать в дальнейшем и во время образовательного процесса, и в студенческой научной деятельности, и при реализации социальных проектов. Мы до сих пор поддерживаем связь с белорусскими студентами, которые приезжали в прошлом году, у нас сохранились рабочие чаты в социальных сетях, и я вижу, что ребята, которые познакомились здесь с волонтерами, студентами, преподавателями, поддерживают общение", – поделился руководитель программы "Летний университет" Виталий Красовский."Невозможно представить усвоение этого материала без конкретных примеров, выездов на действующие предприятия нашего региона. У нас есть лекционные занятия и практические занятия. Когда определенный материал уже представлен студентам, они выезжают на практические занятия в крупнейшие предприятия Крыма", – добавил он.В рамках "Летнего университета" студенты из ЛДНР посетят форелевое и винодельческое хозяйства, а также комбинат по производству эфирных масел, косметики и парфюмерии."Летний университет" – это международный проект Министерства науки и высшего образования, главная цель которого – погрузить в российское научно-образовательное пространство иностранных учащихся и создать устойчивые международные студенческие сообщества на базе ведущих вузов РФ. В Республике Крым проект реализуется на базе КФУ им. Вернадского.

/20220711/studenty-iz-donbassa-priekhali-v-krym-na-mezhdunarodnyy-proekt-1123804886.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование в россии