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ВСУ атаковали Брянскую область – губернатор - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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ВСУ атаковали Брянскую область – губернатор
ВСУ атаковали Брянскую область – губернатор - РИА Новости Крым, 12.07.2022
ВСУ атаковали Брянскую область – губернатор
Артиллерийскому обстрелу подвергся пгт Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T23:34
2022-07-12T23:34
всу (вооруженные силы украины)
российская федерация (россия, рф)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Артиллерийскому обстрелу подвергся пгт Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Он уточнил, что на территорию поселка прилетело около 18 минометных снарядов.По словам Богомаза, на месте работают все оперативные службы. Жертв и пострадавших из числа гражданского населения нет.Ранее, в ночь на воскресенье, 3 июля, со стороны Украины были обстреляны Белгород и Курск. Погибли мирные жители.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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всу (вооруженные силы украины), российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине
ВСУ атаковали Брянскую область – губернатор

Поселок в Брянской области обстреляли из минометов – губернатор Богомаз

23:34 12.07.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Артиллерийскому обстрелу подвергся пгт Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел пгт Белая Березка Трубчевского района", – написал он в своем Telergram-канале.

Он уточнил, что на территорию поселка прилетело около 18 минометных снарядов.
По словам Богомаза, на месте работают все оперативные службы. Жертв и пострадавших из числа гражданского населения нет.
Ранее, в ночь на воскресенье, 3 июля, со стороны Украины были обстреляны Белгород и Курск. Погибли мирные жители.
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Российская Федерация (Россия, РФ)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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