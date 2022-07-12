https://crimea.ria.ru/20220712/v-krymu-eks-politseyskiy-poluchil-srok-za-popytku-vzyat-krupnuyu-vzyatku-1123822060.html

В Крыму экс-полицейский получил срок за попытку взять крупную взятку

В Крыму экс-полицейский получил срок за попытку взять крупную взятку - РИА Новости Крым, 12.07.2022

В Крыму экс-полицейский получил срок за попытку взять крупную взятку

В Крыму бывший оперуполномоченный признан виновным в покушении на получение крупной взятки и приговорен к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T16:19

2022-07-12T16:19

2022-07-12T16:20

крым

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. В Крыму бывший оперуполномоченный признан виновным в покушении на получение крупной взятки и приговорен к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома по Крыму и Севастополю.В производстве симферопольских следователей находилось уголовное дело, возбужденное в отношении предпринимателя по подозрению в сокрытии денег, за счет которых должны взыскиваться налоги. Следователь направил поручение в органы МВД для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Однако полицейский, которому поручили их провести, решил "уладить" вопрос по-другому и пошел к бизнесмену со своим предложением.Бизнесмен в своем рабочем кабинете передал посреднику требуемую сумму, после чего посредник и взяткополучатель были задержаны сотрудниками ФСБ.Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание бывшему сотруднику полиции в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а посреднику – в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Приговор в законную силу пока не вступил.

/20220705/zamnachalnika-krymskoy-tamozhni-zaderzhan-za-prevyshenie-polnomochiy-1123750068.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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