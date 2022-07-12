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В Крыму экс-полицейский получил срок за попытку взять крупную взятку - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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В Крыму экс-полицейский получил срок за попытку взять крупную взятку
В Крыму экс-полицейский получил срок за попытку взять крупную взятку - РИА Новости Крым, 12.07.2022
В Крыму экс-полицейский получил срок за попытку взять крупную взятку
В Крыму бывший оперуполномоченный признан виновным в покушении на получение крупной взятки и приговорен к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T16:19
2022-07-12T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. В Крыму бывший оперуполномоченный признан виновным в покушении на получение крупной взятки и приговорен к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома по Крыму и Севастополю.В производстве симферопольских следователей находилось уголовное дело, возбужденное в отношении предпринимателя по подозрению в сокрытии денег, за счет которых должны взыскиваться налоги. Следователь направил поручение в органы МВД для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Однако полицейский, которому поручили их провести, решил "уладить" вопрос по-другому и пошел к бизнесмену со своим предложением.Бизнесмен в своем рабочем кабинете передал посреднику требуемую сумму, после чего посредник и взяткополучатель были задержаны сотрудниками ФСБ.Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание бывшему сотруднику полиции в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а посреднику – в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Приговор в законную силу пока не вступил.
/20220705/zamnachalnika-krymskoy-tamozhni-zaderzhan-za-prevyshenie-polnomochiy-1123750068.html
/20220629/v-krymu-sotrudniku-goskomregistra-grozit-srok-za-podlog-i-vzyatki-1123697609.html
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский следком, происшествия
В Крыму экс-полицейский получил срок за попытку взять крупную взятку

В Крыму бывший оперуполномоченный получил семь лет тюрьмы за попытку получить взятку

16:19 12.07.2022 (обновлено: 16:20 12.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. В Крыму бывший оперуполномоченный признан виновным в покушении на получение крупной взятки и приговорен к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома по Крыму и Севастополю.
В производстве симферопольских следователей находилось уголовное дело, возбужденное в отношении предпринимателя по подозрению в сокрытии денег, за счет которых должны взыскиваться налоги. Следователь направил поручение в органы МВД для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Однако полицейский, которому поручили их провести, решил "уладить" вопрос по-другому и пошел к бизнесмену со своим предложением.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 12:04
Замначальника Крымской таможни задержан за превышение полномочий
"Подсудимый, являвшийся на тот момент оперативным сотрудником, которому было поручено их реализовать, при встрече с коммерсантом предложил передать ему взятку в размере 3 млн рублей за бездействие и в дальнейшем ежемесячно 300 тысяч рублей за оказание общего покровительства предпринимательской деятельности", - сообщили в СК.
Бизнесмен в своем рабочем кабинете передал посреднику требуемую сумму, после чего посредник и взяткополучатель были задержаны сотрудниками ФСБ.
Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание бывшему сотруднику полиции в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а посреднику – в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Уголовный кодекс Российской Федерации
29 июня, 16:29
В Крыму сотруднику Госкомрегистра грозит срок за подлог и взятки
Приговор в законную силу пока не вступил.
 
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