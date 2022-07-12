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В Крыму экс-полицейский получил срок за попытку взять крупную взятку
В Крыму экс-полицейский получил срок за попытку взять крупную взятку - РИА Новости Крым, 12.07.2022
В Крыму экс-полицейский получил срок за попытку взять крупную взятку
В Крыму бывший оперуполномоченный признан виновным в покушении на получение крупной взятки и приговорен к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T16:19
2022-07-12T16:19
2022-07-12T16:20
крым
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. В Крыму бывший оперуполномоченный признан виновным в покушении на получение крупной взятки и приговорен к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома по Крыму и Севастополю.В производстве симферопольских следователей находилось уголовное дело, возбужденное в отношении предпринимателя по подозрению в сокрытии денег, за счет которых должны взыскиваться налоги. Следователь направил поручение в органы МВД для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Однако полицейский, которому поручили их провести, решил "уладить" вопрос по-другому и пошел к бизнесмену со своим предложением.Бизнесмен в своем рабочем кабинете передал посреднику требуемую сумму, после чего посредник и взяткополучатель были задержаны сотрудниками ФСБ.Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание бывшему сотруднику полиции в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а посреднику – в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Приговор в законную силу пока не вступил.
/20220705/zamnachalnika-krymskoy-tamozhni-zaderzhan-za-prevyshenie-polnomochiy-1123750068.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский следком, происшествия
В Крыму экс-полицейский получил срок за попытку взять крупную взятку
В Крыму бывший оперуполномоченный получил семь лет тюрьмы за попытку получить взятку
16:19 12.07.2022 (обновлено: 16:20 12.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. В Крыму бывший оперуполномоченный признан виновным в покушении на получение крупной взятки и приговорен к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома по Крыму и Севастополю.
В производстве симферопольских следователей находилось уголовное дело, возбужденное в отношении предпринимателя по подозрению в сокрытии денег, за счет которых должны взыскиваться налоги. Следователь направил поручение в органы МВД для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Однако полицейский, которому поручили их провести, решил "уладить" вопрос по-другому и пошел к бизнесмену со своим предложением.
"Подсудимый, являвшийся на тот момент оперативным сотрудником, которому было поручено их реализовать, при встрече с коммерсантом предложил передать ему взятку в размере 3 млн рублей за бездействие и в дальнейшем ежемесячно 300 тысяч рублей за оказание общего покровительства предпринимательской деятельности", - сообщили в СК.
Бизнесмен в своем рабочем кабинете передал посреднику требуемую сумму, после чего посредник и взяткополучатель были задержаны сотрудниками ФСБ.
Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание бывшему сотруднику полиции в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а посреднику – в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.