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В ДНР, Харькове и Одессе ВФУ заняли дома и школы – жителям угрожают - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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В ДНР, Харькове и Одессе ВФУ заняли дома и школы – жителям угрожают
В ДНР, Харькове и Одессе ВФУ заняли дома и школы – жителям угрожают - РИА Новости Крым, 12.07.2022
В ДНР, Харькове и Одессе ВФУ заняли дома и школы – жителям угрожают
ВСУ и украинские националисты заняли жилые дома школы и детсад в Одессе, Харькове и населенных пунктах ДНР под свои огневые позиции и склады боеприпасов... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T22:08
2022-07-12T22:08
украина
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВСУ и украинские националисты заняли жилые дома школы и детсад в Одессе, Харькове и населенных пунктах ДНР под свои огневые позиции и склады боеприпасов. Жителям не позволяют покинуть территории. Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, в Константиновке в ДНР в школе №3 украинские националисты разместили опорный пункт, а подходы к зданию заминировали. Людям, живущим в этом районе, намеренно ничего не сообщили, рассказали в ведомстве.В городе Бахмут Донецкой Народной Республики ситуация не менее тревожная. Здесь боевики теробороны оборудовали огневые позиции прямо в многоэтажках – на нижних и верхних этажах домов на улице Леваневского.Также есть информация о минировании ВФУ мостов через реку Северский Донец в Николаевке (ДНР). По данным Минобороны, украинские неонацисты намерены их взорвать, чтобы по уже отработанному сценарию – с широким освещением в украинских и западных СМИ – впоследствии обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры.Ранее сообщалось, что украинские националисты готовят провокацию с гибелью мирных жителей в Славянске, где заперли людей в заминированном детсаде.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
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96
news.crimea@rian.ru
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украина, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
В ДНР, Харькове и Одессе ВФУ заняли дома и школы – жителям угрожают

В Одессе, Харькове и ДНР украинские националисты заняли дома и школы

22:08 12.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области
Бомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВСУ и украинские националисты заняли жилые дома школы и детсад в Одессе, Харькове и населенных пунктах ДНР под свои огневые позиции и склады боеприпасов. Жителям не позволяют покинуть территории. Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Одессе на территории школы № 120 размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника. <...> В Харькове в зданиях детского сада № 362 и школы искусств №5 дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учреждений размещены тяжелая техника и артиллерия", – сообщил Мизинцев.
Кроме того, в Константиновке в ДНР в школе №3 украинские националисты разместили опорный пункт, а подходы к зданию заминировали. Людям, живущим в этом районе, намеренно ничего не сообщили, рассказали в ведомстве.
В городе Бахмут Донецкой Народной Республики ситуация не менее тревожная. Здесь боевики теробороны оборудовали огневые позиции прямо в многоэтажках – на нижних и верхних этажах домов на улице Леваневского.
"При этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", – сообщил Мизинцев.
Также есть информация о минировании ВФУ мостов через реку Северский Донец в Николаевке (ДНР). По данным Минобороны, украинские неонацисты намерены их взорвать, чтобы по уже отработанному сценарию – с широким освещением в украинских и западных СМИ – впоследствии обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что украинские националисты готовят провокацию с гибелью мирных жителей в Славянске, где заперли людей в заминированном детсаде.
УкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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