https://crimea.ria.ru/20220712/v-dnr-kharkove-i-odesse-vfu-zanyali-doma-i-shkoly--zhitelyam-ugrozhayut-1123824747.html

В ДНР, Харькове и Одессе ВФУ заняли дома и школы – жителям угрожают

В ДНР, Харькове и Одессе ВФУ заняли дома и школы – жителям угрожают - РИА Новости Крым, 12.07.2022

В ДНР, Харькове и Одессе ВФУ заняли дома и школы – жителям угрожают

ВСУ и украинские националисты заняли жилые дома школы и детсад в Одессе, Харькове и населенных пунктах ДНР под свои огневые позиции и склады боеприпасов... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T22:08

2022-07-12T22:08

2022-07-12T22:08

украина

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/06/1119437427_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2918a486e4348775c0c69178013b950d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВСУ и украинские националисты заняли жилые дома школы и детсад в Одессе, Харькове и населенных пунктах ДНР под свои огневые позиции и склады боеприпасов. Жителям не позволяют покинуть территории. Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, в Константиновке в ДНР в школе №3 украинские националисты разместили опорный пункт, а подходы к зданию заминировали. Людям, живущим в этом районе, намеренно ничего не сообщили, рассказали в ведомстве.В городе Бахмут Донецкой Народной Республики ситуация не менее тревожная. Здесь боевики теробороны оборудовали огневые позиции прямо в многоэтажках – на нижних и верхних этажах домов на улице Леваневского.Также есть информация о минировании ВФУ мостов через реку Северский Донец в Николаевке (ДНР). По данным Минобороны, украинские неонацисты намерены их взорвать, чтобы по уже отработанному сценарию – с широким освещением в украинских и западных СМИ – впоследствии обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры.Ранее сообщалось, что украинские националисты готовят провокацию с гибелью мирных жителей в Славянске, где заперли людей в заминированном детсаде.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)