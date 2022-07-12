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Умопомрачительная жара: врач назвал две причины "сбоя" работы мозга летом - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Умопомрачительная жара: врач назвал две причины "сбоя" работы мозга летом
Умопомрачительная жара: врач назвал две причины "сбоя" работы мозга летом - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Умопомрачительная жара: врач назвал две причины "сбоя" работы мозга летом
"Кефирообразная" кровь и обильное потоотделение – две главные причины замедления работы мозга в жару. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T21:59
2022-07-12T21:59
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. "Кефирообразная" кровь и обильное потоотделение – две главные причины замедления работы мозга в жару. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.По словам Шахновича, работа мозга человека серьезно страдает из-за перегрева, так как на жаре густеет кровь, следовательно, скорость кровотока сильно замедляется. А именно благодаря кровоснабжению мозг получает питание.Исправить ситуацию можно, если больше пить, говорит врач. Он рекомендует на каждые пять градусов сверх +25 добавлять пол-литра воды. А при нормальном состоянии выпивать 1,5 – 2 литра в сутки.Вторая причина нарушений в работе мозга – обильное потоотделение.Чтобы этого не происходило, врач рекомендует не находиться под прямыми солнечными лучами, носить легкую одежду из натуральных тканей и отказаться на период жары от жирной и соленой пищи.Ранее врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова рассказала, что лучше есть и пить в жару.
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здоровье, общество
Умопомрачительная жара: врач назвал две причины "сбоя" работы мозга летом

Врач назвал две причины замедления работы мозга в жару

21:59 12.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пляже
На пляже - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. "Кефирообразная" кровь и обильное потоотделение – две главные причины замедления работы мозга в жару. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.
По словам Шахновича, работа мозга человека серьезно страдает из-за перегрева, так как на жаре густеет кровь, следовательно, скорость кровотока сильно замедляется. А именно благодаря кровоснабжению мозг получает питание.
"Представьте густоту молока и густоту кефира. Кровь, когда сгущается из-за жары, становится кефирообразной, она с трудом двигается по сосудам, и это влияет на ваше состояние", – объяснил эксперт.
Исправить ситуацию можно, если больше пить, говорит врач. Он рекомендует на каждые пять градусов сверх +25 добавлять пол-литра воды. А при нормальном состоянии выпивать 1,5 – 2 литра в сутки.
Вторая причина нарушений в работе мозга – обильное потоотделение.
"Потоотделение – это уже лимфатическая система. В жидкости, выделяемой с потом, содержится большое количество микроэлементов. Их снижение неблагоприятно влияет на головной мозг", – сказал Шахнович.
Чтобы этого не происходило, врач рекомендует не находиться под прямыми солнечными лучами, носить легкую одежду из натуральных тканей и отказаться на период жары от жирной и соленой пищи.
Ранее врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова рассказала, что лучше есть и пить в жару.
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