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Состоится ли контрнаступление ВСУ на юге – военный эксперт - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Состоится ли контрнаступление ВСУ на юге – военный эксперт
Состоится ли контрнаступление ВСУ на юге – военный эксперт - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Состоится ли контрнаступление ВСУ на юге – военный эксперт
У украинской армии недостаточно живой силы и техники, чтобы предпринять масштабное контрнаступление на южном направлении, о котором заявляют в Киеве. Такое... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T14:16
2022-07-12T14:16
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. У украинской армии недостаточно живой силы и техники, чтобы предпринять масштабное контрнаступление на южном направлении, о котором заявляют в Киеве. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что президент страны Владимир Зеленский отдал военным приказ "освободить" юг страны. С этой целью Киев, по словам Резникова, собирает "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что украинская армия планирует "контрнаступление".Эксперт не исключил, что Киев может бросить в бой какие-то необученные людские резервы, но, скорее всего, анонсированное украинскими властями "контрнаступление" сведется к террористическим атакам по примеру ночного удара по Новой Каховке."Эти террористические действия – убийство чиновников в освобожденных областях, подрывы боеприпасов, нанесение массированных огневых ударов по гражданскому населению – в Киеве, видимо, и обозначают как "контрнаступление". Ничего общего с реальным наступлением на Вооруженные силы РФ это не имеет. Это террор в отношении гражданского населения", – считает Подберезкин.По его мнению, эти террористические действия ВСУ будут усиливаться из-за поставляемых Киеву Западом реактивных систем залпового огня, в том числе большой дальности.В этой ситуации реакция российского военного командования должна быть жестче, уверен специалист.Украинские военные нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с минеральными удобрениями, в частности, с аммиачной селитрой. Погибли, по меньшей мере, семь человек, около 60 получили ранения. Повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура.
/20220710/u-nas-bolshie-poteri-ministr-oborony-ukrainy-zayavil-ob-istoschenii-vsu-1123804559.html
/20220710/v-gosdume-otvetili-zelenskomu-na-prikaz-otvoevat-yug-ukrainy-1123806747.html
РИА Новости Крым
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Состоится ли контрнаступление ВСУ на юге – военный эксперт

Эксперт Подберезкин сомневается в способности ВСУ предпринять контрнаступление на юге

14:16 12.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ на позиции
Уничтоженный танк ВСУ на позиции - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. У украинской армии недостаточно живой силы и техники, чтобы предпринять масштабное контрнаступление на южном направлении, о котором заявляют в Киеве. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что президент страны Владимир Зеленский отдал военным приказ "освободить" юг страны. С этой целью Киев, по словам Резникова, собирает "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что украинская армия планирует "контрнаступление".
"Заявления украинских руководителей, как правило, не имеют ничего общего с реальностью. О каком-то контрнаступлении ВСУ говорить бессмысленно, потому что за последние три месяца на юге украинская армия потерпела серьезное поражение от ударов высокоточным оружием. Были разгромлены целые воинские части, ликвидировано значительное количество техники, складов боеприпасов и горючего. Количество того, чем воевать, у Украины очень резко сократилось", – сказал Подберезкин.
Эксперт не исключил, что Киев может бросить в бой какие-то необученные людские резервы, но, скорее всего, анонсированное украинскими властями "контрнаступление" сведется к террористическим атакам по примеру ночного удара по Новой Каховке.
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У нас большие потери: министр обороны Украины заявил об истощении ВСУ
"Эти террористические действия – убийство чиновников в освобожденных областях, подрывы боеприпасов, нанесение массированных огневых ударов по гражданскому населению – в Киеве, видимо, и обозначают как "контрнаступление". Ничего общего с реальным наступлением на Вооруженные силы РФ это не имеет. Это террор в отношении гражданского населения", – считает Подберезкин.
По его мнению, эти террористические действия ВСУ будут усиливаться из-за поставляемых Киеву Западом реактивных систем залпового огня, в том числе большой дальности.
В этой ситуации реакция российского военного командования должна быть жестче, уверен специалист.
"Думаю, все ждут, когда же мы, наконец, начнем наносить удары не только по военным, но и по политическим центрам принятия решений. Во всяком случае, оставлять без ответа террористические удары ни в коем случае нельзя. Это будет расценено в нашем обществе как поощрение агрессии", – заключил Подберезкин.
Украинские военные нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с минеральными удобрениями, в частности, с аммиачной селитрой. Погибли, по меньшей мере, семь человек, около 60 получили ранения. Повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура.
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