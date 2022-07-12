https://crimea.ria.ru/20220712/sostoitsya-li-kontrnastuplenie-vsu-na-yuge--voennyy-ekspert-1123820316.html

Состоится ли контрнаступление ВСУ на юге – военный эксперт

Состоится ли контрнаступление ВСУ на юге – военный эксперт - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Состоится ли контрнаступление ВСУ на юге – военный эксперт

У украинской армии недостаточно живой силы и техники, чтобы предпринять масштабное контрнаступление на южном направлении, о котором заявляют в Киеве. Такое... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T14:16

2022-07-12T14:16

2022-07-12T14:16

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. У украинской армии недостаточно живой силы и техники, чтобы предпринять масштабное контрнаступление на южном направлении, о котором заявляют в Киеве. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что президент страны Владимир Зеленский отдал военным приказ "освободить" юг страны. С этой целью Киев, по словам Резникова, собирает "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что украинская армия планирует "контрнаступление".Эксперт не исключил, что Киев может бросить в бой какие-то необученные людские резервы, но, скорее всего, анонсированное украинскими властями "контрнаступление" сведется к террористическим атакам по примеру ночного удара по Новой Каховке."Эти террористические действия – убийство чиновников в освобожденных областях, подрывы боеприпасов, нанесение массированных огневых ударов по гражданскому населению – в Киеве, видимо, и обозначают как "контрнаступление". Ничего общего с реальным наступлением на Вооруженные силы РФ это не имеет. Это террор в отношении гражданского населения", – считает Подберезкин.По его мнению, эти террористические действия ВСУ будут усиливаться из-за поставляемых Киеву Западом реактивных систем залпового огня, в том числе большой дальности.В этой ситуации реакция российского военного командования должна быть жестче, уверен специалист.Украинские военные нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с минеральными удобрениями, в частности, с аммиачной селитрой. Погибли, по меньшей мере, семь человек, около 60 получили ранения. Повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура.

/20220710/u-nas-bolshie-poteri-ministr-oborony-ukrainy-zayavil-ob-istoschenii-vsu-1123804559.html

/20220710/v-gosdume-otvetili-zelenskomu-na-prikaz-otvoevat-yug-ukrainy-1123806747.html

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2022

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине