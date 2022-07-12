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Как солнце влияет на вес мужчин – неожиданное открытие ученых - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Как солнце влияет на вес мужчин – неожиданное открытие ученых
Как солнце влияет на вес мужчин – неожиданное открытие ученых - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Как солнце влияет на вес мужчин – неожиданное открытие ученых
Ультрафиолетовые лучи провоцируют у мужчин повышение уровня гормона, стимулирующего аппетит, и, как следствие, приводят к набору веса. К такому выводу пришла... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T21:29
2022-07-12T21:29
общество
совет эксперта
здоровье
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Ультрафиолетовые лучи провоцируют у мужчин повышение уровня гормона, стимулирующего аппетит, и, как следствие, приводят к набору веса. К такому выводу пришла группа ученых из Израиля и США, сообщает Naked Science.Первые исследования производили на основе данных о питании трех тысяч человек в течение трех лет. В своей работе ученые уделяли внимание гормону грелину, стимулирующему аппетит. Ранее было установлено, что источником его появления является не только желудок, но и кожа."Мы выявили значимую взаимосвязь между полом и временем года, показав, что мужчины заметнее подвержены влиянию солнечного света и его сезонных колебаний, чем женщины", – отмечают ученые.Выяснилось, что с марта по сентябрь мужчины едят значительно больше, чем осенью и зимой. В теплое время года сильный пол склонен употреблять в пищу продукты, богатые углеводами, белками, жирами и жирными кислотами, а также цинком и железом, которые и стимулируют выработку гормона для набор веса.Реакцию организма человека на воздействие солнца ученые дополнительно исследовали с привлечением добровольцев.Участие в эксперименте приняли мужчины и женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Все они находились на солнце ежедневно в полдень примерно по 25 минут, когда ультрафиолетовое излучение максимально. После образцы крови каждого участника отправили на спектральный анализ, по результатам которого выяснилось, что у мужчин из-за влияния ультрафиолета заметно нарушается обмен веществ.Также ученые провели эксперимент на мышах обоих полов. В течение 10 недель животных ежедневно подвергали воздействию ультрафиолета в дозах, которые в проекции на человека соответствовали пребыванию на солнце летом в жаркой Флориде в течение получаса. В результате самцы активнее искали пищу, больше ели и набирали вес. У самок ничего подобного ученые не наблюдали.Ранее врач рассказал о связи мучного в рационе и онкологических заболеваний.
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общество, совет эксперта, здоровье, наука и технологии
Как солнце влияет на вес мужчин – неожиданное открытие ученых

Израильские ученые установили связь между воздействием солнца и набором веса у мужчин

21:29 12.07.2022
 
© Depositphotos / mostockfootageМужчина, страдающий лишним весом
Мужчина, страдающий лишним весом
© Depositphotos / mostockfootage
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Ультрафиолетовые лучи провоцируют у мужчин повышение уровня гормона, стимулирующего аппетит, и, как следствие, приводят к набору веса. К такому выводу пришла группа ученых из Израиля и США, сообщает Naked Science.
Первые исследования производили на основе данных о питании трех тысяч человек в течение трех лет. В своей работе ученые уделяли внимание гормону грелину, стимулирующему аппетит. Ранее было установлено, что источником его появления является не только желудок, но и кожа.
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"Мы выявили значимую взаимосвязь между полом и временем года, показав, что мужчины заметнее подвержены влиянию солнечного света и его сезонных колебаний, чем женщины", – отмечают ученые.
Выяснилось, что с марта по сентябрь мужчины едят значительно больше, чем осенью и зимой. В теплое время года сильный пол склонен употреблять в пищу продукты, богатые углеводами, белками, жирами и жирными кислотами, а также цинком и железом, которые и стимулируют выработку гормона для набор веса.
Реакцию организма человека на воздействие солнца ученые дополнительно исследовали с привлечением добровольцев.
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Участие в эксперименте приняли мужчины и женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Все они находились на солнце ежедневно в полдень примерно по 25 минут, когда ультрафиолетовое излучение максимально. После образцы крови каждого участника отправили на спектральный анализ, по результатам которого выяснилось, что у мужчин из-за влияния ультрафиолета заметно нарушается обмен веществ.
Также ученые провели эксперимент на мышах обоих полов. В течение 10 недель животных ежедневно подвергали воздействию ультрафиолета в дозах, которые в проекции на человека соответствовали пребыванию на солнце летом в жаркой Флориде в течение получаса. В результате самцы активнее искали пищу, больше ели и набирали вес. У самок ничего подобного ученые не наблюдали.
"В совокупности наши данные показывают, что мужчины чувствительнее к солнечному свету и сезонным изменениям, кроме того, у них нарушается метаболизм", – заключили авторы работы.
Ранее врач рассказал о связи мучного в рационе и онкологических заболеваний.
 
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