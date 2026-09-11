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89 лет со дня рождения Иосифа Кобзона: Крым в судьбе певца и патриота

89 лет со дня рождения Иосифа Кобзона: Крым в судьбе певца и патриота - РИА Новости Крым, 11.09.2026

89 лет со дня рождения Иосифа Кобзона: Крым в судьбе певца и патриота

Иосиф Кобзон — советский и российский певец, народный артист СССР, политик, общественный деятель — родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T07:51

2026-09-11T07:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Иосиф Кобзон — советский и российский певец, народный артист СССР, политик, общественный деятель — родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области Украинской ССР. В 1940 году семья будущего артиста переехала во Львов. С началом Великой Отечественной войны отец ушел на фронт, а мать с детьми и бабушкой была в эвакуации в город Янгиюль (Узбекистан). После окончания войны мать с детьми вернулись на Украину, где Иосиф пошел в школу в городе Краматорск Донецкой области...Всесоюзная слава... С середины 50-х годов он - одна из главных, любимых звезд огромной страны, народный артист - в самом полном смысле слова.В 1991 году певцу присвоили и звание "Народный артист Украины", от которого он отказался в 2014 году. Кобзона знали и любили миллионы, он знаком многим поколениям. Он ушел из жизни в 2019-м, но в памяти десятков миллионов людей остался навсегда, как и его легендарный, задушевный голос.Крым занимал важное место в жизни и творчестве певца — он часто бывал на полуострове и до воссоединения с Россией, и после.Во время событий Крымской весны Кобзон поддержал крымчан — приехал с выступлениями, много говорил о важности происходящего."А то, что мне, гражданину России, ставят в упрек, что я нахожусь на своей территории, смешно и глупо. На все эти санкции без комизма реагировать невозможно", — признавался он тогда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, ссср, память, звезды и судьбы, культура, россия