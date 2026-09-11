89 лет со дня рождения Иосифа Кобзона: Крым в судьбе певца и патриота
89 лет со дня рождения Иосифа Кобзона - Крым в судьбе певца и патриота
07:51 11.09.2026 (обновлено: 08:24 11.09.2026)
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПевец, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Иосиф Кобзон
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Иосиф Кобзон — советский и российский певец, народный артист СССР, политик, общественный деятель — родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области Украинской ССР. В 1940 году семья будущего артиста переехала во Львов. С началом Великой Отечественной войны отец ушел на фронт, а мать с детьми и бабушкой была в эвакуации в город Янгиюль (Узбекистан). После окончания войны мать с детьми вернулись на Украину, где Иосиф пошел в школу в городе Краматорск Донецкой области...
Всесоюзная слава... С середины 50-х годов он - одна из главных, любимых звезд огромной страны, народный артист - в самом полном смысле слова.
В 1991 году певцу присвоили и звание "Народный артист Украины", от которого он отказался в 2014 году.
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Кобзона знали и любили миллионы, он знаком многим поколениям. Он ушел из жизни в 2019-м, но в памяти десятков миллионов людей остался навсегда, как и его легендарный, задушевный голос.
© Фото из архива А. Тавровского / Перейти в фотобанкИосиф Кобзон на фотовыставке памяти Владимира Высоцкого "Я, конечно, вернусь…" в фойе Дома культуры УВД в Симферополе
© Фото из архива А. Тавровского
Иосиф Кобзон на фотовыставке памяти Владимира Высоцкого "Я, конечно, вернусь…" в фойе Дома культуры УВД в Симферополе
Крым занимал важное место в жизни и творчестве певца — он часто бывал на полуострове и до воссоединения с Россией, и после.
"В течение всей своей жизни я ездил в Крым как с концертами, так и на отдых… Неоднократно выступал в городе русской славы — Севастополе", — рассказывал артист.
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон на траурной акции по случаю 13-й годовщины захвата заложников во время мюзикла "Норд-Ост" в театральном центре на Дубровке в Москве
Депутат Государственной Думы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон на траурной акции по случаю 13-й годовщины захвата заложников во время мюзикла "Норд-Ост" в театральном центре на Дубровке в Москве
Во время событий Крымской весны Кобзон поддержал крымчан — приехал с выступлениями, много говорил о важности происходящего.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПевец и депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон во время посещения республиканской детской больницы в Симферополе
Певец и депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон во время посещения республиканской детской больницы в Симферополе
"А то, что мне, гражданину России, ставят в упрек, что я нахожусь на своей территории, смешно и глупо. На все эти санкции без комизма реагировать невозможно", — признавался он тогда.
Концерт Иосифа Кобзона в ГКД
"В Крыму замечательный климат и чудная природа. Я живу в Подмосковье и считаю себя сельским жителем. При всей любви к Крыму меня это устраивает… Я объездил Ялту и побывал в чудесных местах", — говорил он.
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