https://crimea.ria.ru/20260911/putin-i-modi-obsudili-voprosy-bezopasnosti-v-chernom-more-1159300843.html

Путин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном море

Путин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном море - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Путин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном море

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Черноморском регионе, сообщил МИД республики по итогам переговоров. РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T15:38

2026-09-11T15:38

2026-09-11T15:38

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Черноморском регионе, сообщил МИД республики по итогам переговоров.Они прошли в преддверии саммита БРИКС, который состоится 12-13 сентября в Нью-Дели.Моди вновь заявил, что диалог и дипломатия являются путем к урегулированию конфликтов и Индия готова содействовать мирным усилиям, отметили в ведомстве.Путин, в свою очередь, пригласил индийского коллегу в Россию на 24-й ежегодный двусторонний саммит. Даты визита согласуют позже.Сегодня президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Индию, во время которого он примет участие в 18-м саммите БРИКС и проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе с президентом ЮАР, премьер-министрами Малайзии и Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и главой Нового банка развития БРИКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

индия

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), нарендра моди, россия, индия, черное море, торговля, безопасность