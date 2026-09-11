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Путин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном море
Путин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном море - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Путин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном море
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Черноморском регионе, сообщил МИД республики по итогам переговоров. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T15:38
2026-09-11T15:38
2026-09-11T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Черноморском регионе, сообщил МИД республики по итогам переговоров.Они прошли в преддверии саммита БРИКС, который состоится 12-13 сентября в Нью-Дели.Моди вновь заявил, что диалог и дипломатия являются путем к урегулированию конфликтов и Индия готова содействовать мирным усилиям, отметили в ведомстве.Путин, в свою очередь, пригласил индийского коллегу в Россию на 24-й ежегодный двусторонний саммит. Даты визита согласуют позже.Сегодня президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Индию, во время которого он примет участие в 18-м саммите БРИКС и проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе с президентом ЮАР, премьер-министрами Малайзии и Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и главой Нового банка развития БРИКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, владимир путин (политик), нарендра моди, россия, индия, черное море, торговля, безопасность
Путин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном море
Путин и Моди обсудили вопросы торговли и безопасности в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Черноморском регионе, сообщил МИД республики по итогам переговоров.
Они прошли в преддверии саммита БРИКС, который состоится 12-13 сентября в Нью-Дели.
"Лидеры также обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая конфликты в Западной Азии и Черноморском регионе, которые повлияли на морскую торговлю и безопасность индийских моряков", – говорится в публикации.
Моди вновь заявил, что диалог и дипломатия являются путем к урегулированию конфликтов и Индия готова содействовать мирным усилиям, отметили в ведомстве.
Путин, в свою очередь, пригласил индийского коллегу в Россию на 24-й ежегодный двусторонний саммит. Даты визита согласуют позже.
Сегодня президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Индию
, во время которого он примет участие в 18-м саммите БРИКС и проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе с президентом ЮАР, премьер-министрами Малайзии и Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и главой Нового банка развития БРИКС.
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