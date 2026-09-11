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12 международных миссий наблюдателей будут следить за выборами в России - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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12 международных миссий наблюдателей будут следить за выборами в России
12 международных миссий наблюдателей будут следить за выборами в России - РИА Новости Крым, 11.09.2026
12 международных миссий наблюдателей будут следить за выборами в России
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России пригласила для наблюдения за ходом выборов в Госдуму 12 международных миссий. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T12:30
2026-09-11T12:30
элла памфилова
центризбирком (цик рф)
россия
выборы
государственная дума рф
новости
международные наблюдатели
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен– РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России пригласила для наблюдения за ходом выборов в Госдуму 12 международных миссий. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.По ее словам, международные наблюдатели уже приступили к работе.В единый день голосования 2026 года запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что более 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2026 досрочно.В июне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в ГосдумуКак в Херсонской области проходит досрочное голосование на выборах в ГосдумуСбежавшие из России готовят провокации на выборах за рубежом – ЦИК
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РИА Новости Крым
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элла памфилова, центризбирком (цик рф), россия, выборы, государственная дума рф, новости, международные наблюдатели
12 международных миссий наблюдателей будут следить за выборами в России

На выборах в Госдуму России работают 12 международных миссий наблюдателей - ЦИК

12:30 11.09.2026
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен– РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России пригласила для наблюдения за ходом выборов в Госдуму 12 международных миссий. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
По ее словам, международные наблюдатели уже приступили к работе.
"Все международные миссии, а их 12, которые мы пригласили, они попросили нас представить все материалы, мы им все предоставили о том, как идет подготовка и так далее", - цитирует Памфилову РИА Новости.
В единый день голосования 2026 года запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что более 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2026 досрочно.
В июне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
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Элла ПамфиловаЦентризбирком (ЦИК РФ)РоссияВыборыГосударственная Дума РФНовостиМеждународные наблюдатели
 
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