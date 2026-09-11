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ВС РФ уничтожили 13 сухогрузов с грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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ВС РФ уничтожили 13 сухогрузов с грузами для ВСУ
ВС РФ уничтожили 13 сухогрузов с грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 11.09.2026
ВС РФ уничтожили 13 сухогрузов с грузами для ВСУ
13 сухогрузов с военными грузами для ВСУ и два танкера уничтожили российские военные за неделю, сообщается в пятничной сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T12:39
2026-09-11T12:39
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 13 сухогрузов с военными грузами для ВСУ и два танкера уничтожили российские военные за неделю, сообщается в пятничной сводке Минобороны РФ.Кроме того, выведены из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. добавили в Минобороны.Россия и дальше будет наносить удары по судам в Черном море, которые перевозят оружие и другие военные грузы для ВСУ, заявлял накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия нанесла семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУПорт "Черноморск" в огне: ВС РФ бьют по объектам на УкраинеОт Днепропетровска до Хмельницка – в Минобороны перечислили цели удара по Украине
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, удары по украине
ВС РФ уничтожили 13 сухогрузов с грузами для ВСУ

13 сухогрузов с военными грузами для ВСУ уничтожили ВС РФ за неделю

12:39 11.09.2026
 
© Кадр видеоУ берегов Британии столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно
У берегов Британии столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 13 сухогрузов с военными грузами для ВСУ и два танкера уничтожили российские военные за неделю, сообщается в пятничной сводке Минобороны РФ.
"В течение недели поражены 13 сухогрузов, два танкера, два буксира и два катера, действовавшие в интересах ВСУ", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, выведены из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. добавили в Минобороны.
Россия и дальше будет наносить удары по судам в Черном море, которые перевозят оружие и другие военные грузы для ВСУ, заявлял накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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