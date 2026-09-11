https://crimea.ria.ru/20260911/vs-rf-unichtozhili-13-sukhogruzov-s-gruzami-dlya-vsu-1159289824.html

ВС РФ уничтожили 13 сухогрузов с грузами для ВСУ

ВС РФ уничтожили 13 сухогрузов с грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 11.09.2026

ВС РФ уничтожили 13 сухогрузов с грузами для ВСУ

13 сухогрузов с военными грузами для ВСУ и два танкера уничтожили российские военные за неделю, сообщается в пятничной сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T12:39

2026-09-11T12:39

2026-09-11T12:39

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 13 сухогрузов с военными грузами для ВСУ и два танкера уничтожили российские военные за неделю, сообщается в пятничной сводке Минобороны РФ.Кроме того, выведены из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. добавили в Минобороны.Россия и дальше будет наносить удары по судам в Черном море, которые перевозят оружие и другие военные грузы для ВСУ, заявлял накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия нанесла семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУПорт "Черноморск" в огне: ВС РФ бьют по объектам на УкраинеОт Днепропетровска до Хмельницка – в Минобороны перечислили цели удара по Украине

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, удары по украине