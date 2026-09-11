https://crimea.ria.ru/20260911/aksenov-vruchil-orden-kollektivu-vostochno-krymskogo-muzeya-zapovednika-1159294438.html
Аксенов вручил орден коллективу Восточно-Крымского музея-заповедника
Аксенов вручил орден коллективу Восточно-Крымского музея-заповедника - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Аксенов вручил орден коллективу Восточно-Крымского музея-заповедника
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден "За заслуги в культуре и искусстве" коллективу Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в связи с... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T13:40
2026-09-11T13:40
2026-09-11T13:40
сергей аксенов
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восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден "За заслуги в культуре и искусстве" коллективу Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в связи с 200-летием учреждения. Об этом Аксенов сообщил в своем канале в МАКС в пятницу.Глава региона выразил признательность генеральному директору музея-заповедника Татьяне Умрихиной и всем сотрудникам за сохранение истории.Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник – важнейший научный и культурный центр, одно из первых государственных музейных учреждений Юга России. Сейчас в его структуре 11 круглогодично работающих объектов, раскрывающих различные аспекты истории Керчи и Керченского полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юбилейный год Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедникаМиллионный грант выиграли в "Лапидарии" Керчи на создание 3D-экспозицииРемонт спугнул призрака из музея в Керчи
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сергей аксенов, керчь, музеи крыма, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), новости крыма, награды
Аксенов вручил орден коллективу Восточно-Крымского музея-заповедника
Аксенов вручил орден коллективу Восточно-Крымского музея-заповедника в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден "За заслуги в культуре и искусстве" коллективу Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в связи с 200-летием учреждения. Об этом Аксенов сообщил в своем канале в МАКС в пятницу.
"Вручил коллективу музея-заповедника орден "За заслуги в культуре и искусстве". Указ о награждении подписан нашим Президентом, который особо отметил многолетнюю плодотворную деятельность учреждения", – написал Аксенов.
Глава региона выразил признательность генеральному директору музея-заповедника Татьяне Умрихиной и всем сотрудникам за сохранение истории.
Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник – важнейший научный и культурный центр, одно из первых государственных музейных учреждений Юга России. Сейчас в его структуре 11 круглогодично работающих объектов, раскрывающих различные аспекты истории Керчи и Керченского полуострова.
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