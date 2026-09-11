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Аксенов вручил орден коллективу Восточно-Крымского музея-заповедника

Аксенов вручил орден коллективу Восточно-Крымского музея-заповедника - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Аксенов вручил орден коллективу Восточно-Крымского музея-заповедника

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден "За заслуги в культуре и искусстве" коллективу Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в связи с... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T13:40

2026-09-11T13:40

2026-09-11T13:40

сергей аксенов

керчь

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восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден "За заслуги в культуре и искусстве" коллективу Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в связи с 200-летием учреждения. Об этом Аксенов сообщил в своем канале в МАКС в пятницу.Глава региона выразил признательность генеральному директору музея-заповедника Татьяне Умрихиной и всем сотрудникам за сохранение истории.Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник – важнейший научный и культурный центр, одно из первых государственных музейных учреждений Юга России. Сейчас в его структуре 11 круглогодично работающих объектов, раскрывающих различные аспекты истории Керчи и Керченского полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юбилейный год Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедникаМиллионный грант выиграли в "Лапидарии" Керчи на создание 3D-экспозицииРемонт спугнул призрака из музея в Керчи

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, керчь, музеи крыма, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), новости крыма, награды