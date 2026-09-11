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В Ивановской области шестилетний мальчик упал с аттракциона и погиб

В Ивановской области шестилетний мальчик упал с аттракциона и погиб - РИА Новости Крым, 11.09.2026

В Ивановской области шестилетний мальчик упал с аттракциона и погиб

Шестилетний ребенок погиб при падении с аттракциона в одном из торгово-разлекательных центров Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T12:22

2026-09-11T12:22

2026-09-11T12:32

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ивановская область

дети

аттракционы

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Шестилетний ребенок погиб при падении с аттракциона в одном из торгово-разлекательных центров Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.По данным следствия, происшествие случилось днем 10 сентября. Мальчик залез наверх по фасаду одной из горок, сорвался и упал с высоты.Уголовное дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, назначена медицинская судебная экспертиза, следствие продолжается.В начале сентября в Адыгее шестилетний ребенок в экстрим-парке упал с высоты более 50-ти метров и получил различные травм,, сообщали ранее в пресс-службе Следственного управления УСК России по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Якутске девочка выпала из кабинки аттракционаДля контроля за детскими аттракционами в Крыму создали Комитет индустрии развлеченийВ Евпатории снесут опасное колесо обозрения

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ивановская область, дети, аттракционы, ск рф (следственный комитет российской федерации)