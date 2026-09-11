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В Ивановской области шестилетний мальчик упал с аттракциона и погиб - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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В Ивановской области шестилетний мальчик упал с аттракциона и погиб
В Ивановской области шестилетний мальчик упал с аттракциона и погиб - РИА Новости Крым, 11.09.2026
В Ивановской области шестилетний мальчик упал с аттракциона и погиб
Шестилетний ребенок погиб при падении с аттракциона в одном из торгово-разлекательных центров Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T12:22
2026-09-11T12:32
новости
ивановская область
дети
аттракционы
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Шестилетний ребенок погиб при падении с аттракциона в одном из торгово-разлекательных центров Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.По данным следствия, происшествие случилось днем 10 сентября. Мальчик залез наверх по фасаду одной из горок, сорвался и упал с высоты.Уголовное дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, назначена медицинская судебная экспертиза, следствие продолжается.В начале сентября в Адыгее шестилетний ребенок в экстрим-парке упал с высоты более 50-ти метров и получил различные травм,, сообщали ранее в пресс-службе Следственного управления УСК России по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Якутске девочка выпала из кабинки аттракционаДля контроля за детскими аттракционами в Крыму создали Комитет индустрии развлеченийВ Евпатории снесут опасное колесо обозрения
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, ивановская область, дети, аттракционы, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Ивановской области шестилетний мальчик упал с аттракциона и погиб

Шестилетний ребенок погиб при падении с аттракциона в Ивановской области – СК

12:22 11.09.2026 (обновлено: 12:32 11.09.2026)
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Шестилетний ребенок погиб при падении с аттракциона в одном из торгово-разлекательных центров Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.
По данным следствия, происшествие случилось днем 10 сентября. Мальчик залез наверх по фасаду одной из горок, сорвался и упал с высоты.
"В результате мальчик был госпитализирован в лечебное учреждение, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных повреждений", – констатировали в пресс-службе.
Уголовное дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, назначена медицинская судебная экспертиза, следствие продолжается.
В начале сентября в Адыгее шестилетний ребенок в экстрим-парке упал с высоты более 50-ти метров и получил различные травм,, сообщали ранее в пресс-службе Следственного управления УСК России по региону.
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