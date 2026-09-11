https://crimea.ria.ru/20260911/v-ivanovskoy-oblasti-pri-padenii-s-attraktsiona-pogib-shestiletniy-malchik-1159289238.html
В Ивановской области шестилетний мальчик упал с аттракциона и погиб
В Ивановской области шестилетний мальчик упал с аттракциона и погиб - РИА Новости Крым, 11.09.2026
В Ивановской области шестилетний мальчик упал с аттракциона и погиб
Шестилетний ребенок погиб при падении с аттракциона в одном из торгово-разлекательных центров Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T12:22
2026-09-11T12:22
2026-09-11T12:32
новости
ивановская область
дети
аттракционы
ск рф (следственный комитет российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Шестилетний ребенок погиб при падении с аттракциона в одном из торгово-разлекательных центров Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.По данным следствия, происшествие случилось днем 10 сентября. Мальчик залез наверх по фасаду одной из горок, сорвался и упал с высоты.Уголовное дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, назначена медицинская судебная экспертиза, следствие продолжается.В начале сентября в Адыгее шестилетний ребенок в экстрим-парке упал с высоты более 50-ти метров и получил различные травм,, сообщали ранее в пресс-службе Следственного управления УСК России по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Якутске девочка выпала из кабинки аттракционаДля контроля за детскими аттракционами в Крыму создали Комитет индустрии развлеченийВ Евпатории снесут опасное колесо обозрения
ивановская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_167:0:1874:1280_1920x0_80_0_0_2439eaf127a331918132cc9d92863f7c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, ивановская область, дети, аттракционы, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Ивановской области шестилетний мальчик упал с аттракциона и погиб
Шестилетний ребенок погиб при падении с аттракциона в Ивановской области – СК
12:22 11.09.2026 (обновлено: 12:32 11.09.2026)