https://crimea.ria.ru/20260911/putin-i-modi-proveli-peregovory-na-polyakh-sammita-briks-1159294733.html

Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС

Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС

Президент РФ Владимир Путин прибыл в конгрессно-выставочный комплекс "Бхарат Мандапам" в Нью-Дели, где пройдет саммит БРИКС, и встретился с премьер-министром... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T13:46

2026-09-11T13:46

2026-09-11T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин прибыл в конгрессно-выставочный комплекс "Бхарат Мандапам" в Нью-Дели, где пройдет саммит БРИКС, и встретился с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает Кремль.Владимир Путин и Нарендра Моди провели переговоры на полях саммита.Моди подарил российскому лидеру переведенную на русский язык книгу "Тирукурал", написанную две тысячи лет назад в Индии поэтом и философом Тируваллуваром.Предыдущий раз лидеры виделись менее двух недель назад — 31 августа на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.Сегодня президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Индию, во время которого он примет участие в 18-м саммите БРИКС и проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе с президентом ЮАР, премьер-министрами Малайзии и Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и главой Нового банка развития БРИКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), нарендра моди, новости, россия, индия, переговоры, саммит брикс в нью-дели