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Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС
Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин прибыл в конгрессно-выставочный комплекс "Бхарат Мандапам" в Нью-Дели, где пройдет саммит БРИКС, и встретился с премьер-министром... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T13:46
2026-09-11T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин прибыл в конгрессно-выставочный комплекс "Бхарат Мандапам" в Нью-Дели, где пройдет саммит БРИКС, и встретился с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает Кремль.Владимир Путин и Нарендра Моди провели переговоры на полях саммита.Моди подарил российскому лидеру переведенную на русский язык книгу "Тирукурал", написанную две тысячи лет назад в Индии поэтом и философом Тируваллуваром.Предыдущий раз лидеры виделись менее двух недель назад — 31 августа на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.Сегодня президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Индию, во время которого он примет участие в 18-м саммите БРИКС и проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе с президентом ЮАР, премьер-министрами Малайзии и Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и главой Нового банка развития БРИКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), нарендра моди, новости, россия, индия, переговоры, саммит брикс в нью-дели
Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС

Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС в Индии

13:46 11.09.2026 (обновлено: 13:50 11.09.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендри Моди (слева)
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендри Моди (слева)
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин прибыл в конгрессно-выставочный комплекс "Бхарат Мандапам" в Нью-Дели, где пройдет саммит БРИКС, и встретился с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает Кремль.
Владимир Путин и Нарендра Моди провели переговоры на полях саммита.
Моди подарил российскому лидеру переведенную на русский язык книгу "Тирукурал", написанную две тысячи лет назад в Индии поэтом и философом Тируваллуваром.
© Кремль в МАКСМоди подарил Путину переведенную на русский язык книгу "Тирукурал"
Моди подарил Путину переведенную на русский язык книгу Тирукурал
© Кремль в МАКС
Моди подарил Путину переведенную на русский язык книгу "Тирукурал"
Предыдущий раз лидеры виделись менее двух недель назад — 31 августа на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
Сегодня президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Индию, во время которого он примет участие в 18-м саммите БРИКС и проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе с президентом ЮАР, премьер-министрами Малайзии и Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и главой Нового банка развития БРИКС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)Нарендра МодиНовостиРоссияИндияПереговорыСаммит БРИКС в Нью-Дели
 
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