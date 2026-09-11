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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% - РИА Новости Крым, 11.09.2026
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом следует из заявления регулятора. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T13:32
2026-09-11T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом следует из заявления регулятора.По оценке Банка России, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится. Банк России заверил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году, вернется к 4% в 2027 году.Президент России Владимир Путин в начале сентября заявил, что решения по ставке связаны с поддержанием макроэкономической стабильности.ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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центробанк рф, экономика, ключевая ставка, деньги, финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%
13:32 11.09.2026 (обновлено: 13:38 11.09.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым.
Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом следует из заявления
регулятора.
"Совет директоров Банка России 11 сентября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении.
По оценке Банка России, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится.
Банк России заверил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году, вернется к 4% в 2027 году.
Президент России Владимир Путин в начале сентября заявил, что решения по ставке связаны с поддержанием макроэкономической стабильности.
ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.
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