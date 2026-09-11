Рейтинг@Mail.ru
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260911/tsb-sokhranil-klyuchevuyu-stavku-na-urovne-14-1159294009.html
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% - РИА Новости Крым, 11.09.2026
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом следует из заявления регулятора. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T13:32
2026-09-11T13:38
центробанк рф
экономика
ключевая ставка
деньги
финансы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282971_0:74:1620:985_1920x0_80_0_0_ca8eaee9b6a81f5c8178e98742d0893b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом следует из заявления регулятора.По оценке Банка России, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится. Банк России заверил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году, вернется к 4% в 2027 году.Президент России Владимир Путин в начале сентября заявил, что решения по ставке связаны с поддержанием макроэкономической стабильности.ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260904/kostin-ne-ozhidaet-povysheniya-klyuchevoy-stavki-tsb-1159100380.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282971_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_47a64626cdc902eda8a310975eb60cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центробанк рф, экономика, ключевая ставка, деньги, финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%

13:32 11.09.2026 (обновлено: 13:38 11.09.2026)
 
Деньги
Деньги
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом следует из заявления регулятора.

"Совет директоров Банка России 11 сентября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении.

По оценке Банка России, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится.
Банк России заверил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году, вернется к 4% в 2027 году.
Президент России Владимир Путин в начале сентября заявил, что решения по ставке связаны с поддержанием макроэкономической стабильности.
ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Глава ВТБ Андрей Костин
4 сентября, 14:02
Костин не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ
 
Центробанк РФЭкономикаКлючевая ставкаДеньгиФинансы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:50В пятницу в Ялте будет громко
15:38Путин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном море
15:31На Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш
15:13В Севастополе объявлена высокая пожароопасность
15:00Цифровой рубль – как им пользоваться и в чем выгода
14:52В Севастополе будет громко - что происходит на побережье
14:41Убил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 лет
14:28Вплоть до мобилизации: Лукашенко проверит боеготовность армии
14:16Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии
14:07В Симферополе произошло аварийное отключение света
13:57Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на оружие для Украины
13:46Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС
13:40Аксенов вручил орден коллективу Восточно-Крымского музея-заповедника
13:32ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
13:26Пытались достать фугасы из схрона: брат и сестра в Крыму работали на ВСУ
13:1210 тысяч человек и боевая техника – страшные потери Киева за неделю
12:56Безопасны ли российские вакцины от гриппа
12:48ВТБ примет участие в новой госпрограмме поддержки продавцов Wildberries
12:39ВС РФ уничтожили 13 сухогрузов с грузами для ВСУ
12:3012 международных миссий наблюдателей будут следить за выборами в России
Лента новостейМолния