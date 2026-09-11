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В Севастополе объявлена высокая пожароопасность - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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В Севастополе объявлена высокая пожароопасность
В Севастополе объявлена высокая пожароопасность - РИА Новости Крым, 11.09.2026
В Севастополе объявлена высокая пожароопасность
В Севастополе на три дня объявлена высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T15:13
2026-09-11T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на три дня объявлена высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном МЧС.В начале сентября в регионе на 21 день был продлен запрет на посещение лесов в связи с риском пожаров. При этом для туристов доступны семь мест отдыха: урочище "Ближний пляж" и "Торопова Дача", эко-отель "Тропы. Батилиман", "Турецкая поляна", "Пляж Дельфин", база отдыха "Биостанция" и "Парк 35-летия Победы".С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, пожароопасный сезон в крыму, пожароопасный сезон, новости севастополя, природа, экология
В Севастополе объявлена высокая пожароопасность

В Севастополе на три дня объявлена высокая пожарная опасность

15:13 11.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСЛесной пожар под Севастополем удалось локализовать
Лесной пожар под Севастополем удалось локализовать
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на три дня объявлена высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном МЧС.
"Высокая пожарная опасность прогнозируется в Севастополе с 12 по 14 сентября. Соблюдай правила пожарной безопасности в лесу", - говорится в сообщении.
В начале сентября в регионе на 21 день был продлен запрет на посещение лесов в связи с риском пожаров. При этом для туристов доступны семь мест отдыха: урочище "Ближний пляж" и "Торопова Дача", эко-отель "Тропы. Батилиман", "Турецкая поляна", "Пляж Дельфин", база отдыха "Биостанция" и "Парк 35-летия Победы".
С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.
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