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В Севастополе объявлена высокая пожароопасность

В Севастополе объявлена высокая пожароопасность - РИА Новости Крым, 11.09.2026

В Севастополе объявлена высокая пожароопасность

В Севастополе на три дня объявлена высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T15:13

2026-09-11T15:13

2026-09-11T15:13

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пожароопасный сезон в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на три дня объявлена высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном МЧС.В начале сентября в регионе на 21 день был продлен запрет на посещение лесов в связи с риском пожаров. При этом для туристов доступны семь мест отдыха: урочище "Ближний пляж" и "Торопова Дача", эко-отель "Тропы. Батилиман", "Турецкая поляна", "Пляж Дельфин", база отдыха "Биостанция" и "Парк 35-летия Победы".С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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