https://crimea.ria.ru/20260911/ubil-zhenu-iz-revnosti-i-sbrosil-telo-v-kamyshi-krymchanin-osuzhden-na-13-let-1159295884.html
Убил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 лет
Убил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 лет - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Убил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 лет
Житель Симферополя приговорен к 13 годам заключения за убийство жены и сокрытие ее тела. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T14:41
2026-09-11T14:41
2026-09-11T14:41
крым
симферопольский район
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
убийство
криминал
новости крыма
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0b/1159295519_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_beb05ebad5a48e4f3e7a3d88d8225324.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Житель Симферополя приговорен к 13 годам заключения за убийство жены и сокрытие ее тела. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Отмечается, что 45-летний крымчанин в октябре прошлого года заявил о безвестном исчезновении своей 41-летней супруги. Были развернуты масштабные поиски женщины с привлечением волонтеров. Однако выяснилось, что к пропаже крымчанки причастен ее муж. Он утром 4 октября на почве ревности жестоко расправился со своей женой в припаркованном авто, а после попытался скрыть следы преступления.Мужчина признан виновным в убийстве, отметили в прокуратуре Крыма. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0b/1159295519_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0c281a55e7db3eadb2029adb4a0b5d53.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферопольский район, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, убийство, криминал, новости крыма, происшествия
Убил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 лет
Житель Крыма осужден на 13 лет за убийство жены на почве ревности и сокрытие ее тела