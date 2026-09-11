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Убил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 лет - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Убил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 лет
Убил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 лет - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Убил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 лет
Житель Симферополя приговорен к 13 годам заключения за убийство жены и сокрытие ее тела. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T14:41
2026-09-11T14:41
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убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Житель Симферополя приговорен к 13 годам заключения за убийство жены и сокрытие ее тела. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Отмечается, что 45-летний крымчанин в октябре прошлого года заявил о безвестном исчезновении своей 41-летней супруги. Были развернуты масштабные поиски женщины с привлечением волонтеров. Однако выяснилось, что к пропаже крымчанки причастен ее муж. Он утром 4 октября на почве ревности жестоко расправился со своей женой в припаркованном авто, а после попытался скрыть следы преступления.Мужчина признан виновным в убийстве, отметили в прокуратуре Крыма. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, симферопольский район, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, убийство, криминал, новости крыма, происшествия
Убил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 лет

Житель Крыма осужден на 13 лет за убийство жены на почве ревности и сокрытие ее тела

14:41 11.09.2026
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюЖитель Крыма осужден на 13 лет за убийство жены на почве ревности и сокрытие ее тела
Житель Крыма осужден на 13 лет за убийство жены на почве ревности и сокрытие ее тела
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Житель Симферополя приговорен к 13 годам заключения за убийство жены и сокрытие ее тела. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что 45-летний крымчанин в октябре прошлого года заявил о безвестном исчезновении своей 41-летней супруги. Были развернуты масштабные поиски женщины с привлечением волонтеров.
Однако выяснилось, что к пропаже крымчанки причастен ее муж. Он утром 4 октября на почве ревности жестоко расправился со своей женой в припаркованном авто, а после попытался скрыть следы преступления.
"Чтобы скрыть следы совершенного убийства, злоумышленник вывез тело в район Трудовского сельского поселения, где сбросил его в камыши проточного канала. Там тело погибшей жительницы Симферополя было обнаружено в результате поисковых мероприятий 26 ноября 2025 года", - уточнили в СК.
Мужчина признан виновным в убийстве, отметили в прокуратуре Крыма. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год.
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КрымСимферопольский районГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымУбийствоКриминалНовости КрымаПроисшествия
 
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