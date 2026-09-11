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В Симферополе произошло аварийное отключение света - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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В Симферополе произошло аварийное отключение света
В Симферополе произошло аварийное отключение света - РИА Новости Крым, 11.09.2026
В Симферополе произошло аварийное отключение света
В Симферополе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно обесточены абоненты нескольких десятков улиц и переулков. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T14:07
2026-09-11T14:07
симферополь
новости крыма
электроэнергия
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно обесточены абоненты нескольких десятков улиц и переулков. Об этом сообщает "Крымэнерго".По информации предприятия, обесточены улицы: Ангарская, Батумская, Батурина, Бахчисарайская, Дм. Ульянова, Жидкова, Захарова, Зенитная, Гражданская Интернациональная, Качинская, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Крымских партизан, Курцовская, Лихого, Миллера, Нижнегоспитальная, Новороссийская, Офицерская, Очаковская, Полигонная, Старозенитная, Севастопольская, Трубаченко, Училищная, Ушакова, Черноморская, Яременко.Также света нет в домах по переулкам: Батумский, Гренажный, Днепропетровский, Ломаный, Неровный, Колодезный, Охотничий, Оружейный, Черноморский.Ранее в пятницу сообщалось, что в Крыму продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии, возможны отключения света в наиболее пострадавших от атак ВСУ районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процентаВ Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетямАксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"
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РИА Новости Крым
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96
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симферополь, новости крыма, электроэнергия, электричество, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
В Симферополе произошло аварийное отключение света

В Симферополе обесточены порядка 40 улиц и переулков – аварийное отключение

14:07 11.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановительные работы на сетях электроснабжения
Восстановительные работы на сетях электроснабжения - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно обесточены абоненты нескольких десятков улиц и переулков. Об этом сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Город Симферополь", – говорится в сообщении.
По информации предприятия, обесточены улицы: Ангарская, Батумская, Батурина, Бахчисарайская, Дм. Ульянова, Жидкова, Захарова, Зенитная, Гражданская Интернациональная, Качинская, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Крымских партизан, Курцовская, Лихого, Миллера, Нижнегоспитальная, Новороссийская, Офицерская, Очаковская, Полигонная, Старозенитная, Севастопольская, Трубаченко, Училищная, Ушакова, Черноморская, Яременко.
Также света нет в домах по переулкам: Батумский, Гренажный, Днепропетровский, Ломаный, Неровный, Колодезный, Охотничий, Оружейный, Черноморский.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа", – добавили в пресс-службе.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Крыму продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии, возможны отключения света в наиболее пострадавших от атак ВСУ районах.
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СимферопольНовости КрымаЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросети КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
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