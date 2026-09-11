https://crimea.ria.ru/20260911/v-simferopole-proizoshlo-avariynoe-otklyuchenie-sveta-1159294871.html
В Симферополе произошло аварийное отключение света
В Симферополе произошло аварийное отключение света - РИА Новости Крым, 11.09.2026
В Симферополе произошло аварийное отключение света
В Симферополе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно обесточены абоненты нескольких десятков улиц и переулков. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T14:07
2026-09-11T14:07
2026-09-11T14:07
симферополь
новости крыма
электроэнергия
электричество
электросети крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535810_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbf5e9b37050cb2df0be41666bce110e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно обесточены абоненты нескольких десятков улиц и переулков. Об этом сообщает "Крымэнерго".По информации предприятия, обесточены улицы: Ангарская, Батумская, Батурина, Бахчисарайская, Дм. Ульянова, Жидкова, Захарова, Зенитная, Гражданская Интернациональная, Качинская, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Крымских партизан, Курцовская, Лихого, Миллера, Нижнегоспитальная, Новороссийская, Офицерская, Очаковская, Полигонная, Старозенитная, Севастопольская, Трубаченко, Училищная, Ушакова, Черноморская, Яременко.Также света нет в домах по переулкам: Батумский, Гренажный, Днепропетровский, Ломаный, Неровный, Колодезный, Охотничий, Оружейный, Черноморский.Ранее в пятницу сообщалось, что в Крыму продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии, возможны отключения света в наиболее пострадавших от атак ВСУ районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процентаВ Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетямАксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535810_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77849f7eed6e89d009de834150c33e4c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, новости крыма, электроэнергия, электричество, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
В Симферополе произошло аварийное отключение света
В Симферополе обесточены порядка 40 улиц и переулков – аварийное отключение
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно обесточены абоненты нескольких десятков улиц и переулков. Об этом сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Город Симферополь", – говорится в сообщении.
По информации предприятия, обесточены улицы: Ангарская, Батумская, Батурина, Бахчисарайская, Дм. Ульянова, Жидкова, Захарова, Зенитная, Гражданская Интернациональная, Качинская, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Крымских партизан, Курцовская, Лихого, Миллера, Нижнегоспитальная, Новороссийская, Офицерская, Очаковская, Полигонная, Старозенитная, Севастопольская, Трубаченко, Училищная, Ушакова, Черноморская, Яременко.
Также света нет в домах по переулкам: Батумский, Гренажный, Днепропетровский, Ломаный, Неровный, Колодезный, Охотничий, Оружейный, Черноморский.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа", – добавили в пресс-службе.
Ранее в пятницу сообщалось
, что в Крыму продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии, возможны отключения света в наиболее пострадавших от атак ВСУ районах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: