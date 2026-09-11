https://crimea.ria.ru/20260911/v-simferopole-proizoshlo-avariynoe-otklyuchenie-sveta-1159294871.html

В Симферополе произошло аварийное отключение света

В Симферополе произошло аварийное отключение света - РИА Новости Крым, 11.09.2026

В Симферополе произошло аварийное отключение света

В Симферополе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно обесточены абоненты нескольких десятков улиц и переулков. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T14:07

2026-09-11T14:07

2026-09-11T14:07

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно обесточены абоненты нескольких десятков улиц и переулков. Об этом сообщает "Крымэнерго".По информации предприятия, обесточены улицы: Ангарская, Батумская, Батурина, Бахчисарайская, Дм. Ульянова, Жидкова, Захарова, Зенитная, Гражданская Интернациональная, Качинская, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Крымских партизан, Курцовская, Лихого, Миллера, Нижнегоспитальная, Новороссийская, Офицерская, Очаковская, Полигонная, Старозенитная, Севастопольская, Трубаченко, Училищная, Ушакова, Черноморская, Яременко.Также света нет в домах по переулкам: Батумский, Гренажный, Днепропетровский, Ломаный, Неровный, Колодезный, Охотничий, Оружейный, Черноморский.Ранее в пятницу сообщалось, что в Крыму продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии, возможны отключения света в наиболее пострадавших от атак ВСУ районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процентаВ Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетямАксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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