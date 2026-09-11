https://crimea.ria.ru/20260911/bezopasny-li-rossiyskie-vaktsiny-ot-grippa-1159290715.html

Безопасны ли российские вакцины от гриппа

Безопасны ли российские вакцины от гриппа - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Безопасны ли российские вакцины от гриппа

Все вакцины от гриппа отечественного производства прошли жесткий контроль качества, их безопасность и эффективность подтверждены. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T12:56

2026-09-11T12:56

2026-09-11T12:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен– РИА Новости Крым. Все вакцины от гриппа отечественного производства прошли жесткий контроль качества, их безопасность и эффективность подтверждены. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании оперативного штаба с участием регионов, посвященное вопросам подготовки к осенне-зимнему эпидсезону 2026-2027 годов.При этом глава профильного ведомства заявил, что штаммовый состав отечественных вакцин от гриппа полностью обновлен в текущем году."В этом году штаммовый состав вакцин полностью обновлен – все три компонента обновлены в соответствии с прогнозом ВОЗ. Производители в усиленном режиме работают над скорейшим выпуском в гражданский оборот необходимых объемов вакцин", - добавил Мурашко.По его словам, активные поставки вакцин для профилактики гриппа уже осуществляются в российские регионы. Всего закуплено свыше 56 миллионов доз.Накануне 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медицинские организации Крыма, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения, сообщал министр здравоохранения республики Алексей Натаров.В начале сентября в России началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. 9 сентября глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек.В Севастополе также началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября, сообщал губернатор города-героя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы сроки появления более опасного штамма гриппаРоспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппаНазвана самая смертоносная инфекция в мире

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав рф, вакцина, вакцинация, грипп, михаил мурашко, здравоохранение в россии, общество, новости