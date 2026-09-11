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Пытались достать фугасы из схрона: брат и сестра в Крыму работали на ВСУ
Пытались достать фугасы из схрона: брат и сестра в Крыму работали на ВСУ - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Пытались достать фугасы из схрона: брат и сестра в Крыму работали на ВСУ
Брат и сестра пойдут под суд за работу на вооруженные силы Украины в Крыму. Их поймали при попытке извлечь взрывное устройство из тайника в лесу. Об этом... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T13:26
2026-09-11T13:26
2026-09-11T13:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Брат и сестра пойдут под суд за работу на вооруженные силы Украины в Крыму. Их поймали при попытке извлечь взрывное устройство из тайника в лесу. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Отмечается, что первой вступила в контакт с боевиками женщина, позже она привлекла к своей деятельности брата.Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Крыма.Ранее за работу на СБУ в Крыму были задержаны мать и дочь. По указанию кураторов они приобретали сим-карты, кроме этого, одна из женщин осуществляла фотосъемку автомобилей военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, прокуратура республики крым, происшествия, госизмена, новости крыма, сакский район
Пытались достать фугасы из схрона: брат и сестра в Крыму работали на ВСУ
В Крыму брат и сестра попались у тайника с фугасными взрывными устройствами