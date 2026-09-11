Рейтинг@Mail.ru
Пытались достать фугасы из схрона: брат и сестра в Крыму работали на ВСУ - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260911/pytalis-dostat-fugasy-iz-skhrona-brat-i-sestra-v-krymu-rabotali-na-vsu-1159293151.html
Пытались достать фугасы из схрона: брат и сестра в Крыму работали на ВСУ
Пытались достать фугасы из схрона: брат и сестра в Крыму работали на ВСУ - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Пытались достать фугасы из схрона: брат и сестра в Крыму работали на ВСУ
Брат и сестра пойдут под суд за работу на вооруженные силы Украины в Крыму. Их поймали при попытке извлечь взрывное устройство из тайника в лесу. Об этом... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T13:26
2026-09-11T13:26
крым
прокуратура республики крым
происшествия
госизмена
новости крыма
сакский район
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0b/1159292989_11:0:1170:652_1920x0_80_0_0_c559be7b8dd1e6a9d59509561854f447.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Брат и сестра пойдут под суд за работу на вооруженные силы Украины в Крыму. Их поймали при попытке извлечь взрывное устройство из тайника в лесу. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Отмечается, что первой вступила в контакт с боевиками женщина, позже она привлекла к своей деятельности брата.Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Крыма.Ранее за работу на СБУ в Крыму были задержаны мать и дочь. По указанию кураторов они приобретали сим-карты, кроме этого, одна из женщин осуществляла фотосъемку автомобилей военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
сакский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0b/1159292989_170:0:1039:652_1920x0_80_0_0_5a276bab1cc40dd3468ccb4b32f1604b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, прокуратура республики крым, происшествия, госизмена, новости крыма, сакский район
Пытались достать фугасы из схрона: брат и сестра в Крыму работали на ВСУ

В Крыму брат и сестра попались у тайника с фугасными взрывными устройствами

13:26 11.09.2026
 
© Прокуратура КрымаПытались достать взрывчатку из схрона: брат и сестра в Крыму работали на ВСУ
Пытались достать взрывчатку из схрона: брат и сестра в Крыму работали на ВСУ
© Прокуратура Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Брат и сестра пойдут под суд за работу на вооруженные силы Украины в Крыму. Их поймали при попытке извлечь взрывное устройство из тайника в лесу. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Отмечается, что первой вступила в контакт с боевиками женщина, позже она привлекла к своей деятельности брата.
"Обвиняемые прибыли на участок местности в границах Сакского района, где должны были извлечь из тайника взрывное устройство фугасного типа. Осуществить задуманное они не смогли, их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю", - отметили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Крыма.
Ранее за работу на СБУ в Крыму были задержаны мать и дочь. По указанию кураторов они приобретали сим-карты, кроме этого, одна из женщин осуществляла фотосъемку автомобилей военнослужащих.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымПрокуратура Республики КрымПроисшествияГосизменаНовости КрымаСакский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:50В пятницу в Ялте будет громко
15:38Путин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном море
15:31На Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш
15:13В Севастополе объявлена высокая пожароопасность
15:00Цифровой рубль – как им пользоваться и в чем выгода
14:52В Севастополе будет громко - что происходит на побережье
14:41Убил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 лет
14:28Вплоть до мобилизации: Лукашенко проверит боеготовность армии
14:16Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии
14:07В Симферополе произошло аварийное отключение света
13:57Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на оружие для Украины
13:46Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС
13:40Аксенов вручил орден коллективу Восточно-Крымского музея-заповедника
13:32ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
13:26Пытались достать фугасы из схрона: брат и сестра в Крыму работали на ВСУ
13:1210 тысяч человек и боевая техника – страшные потери Киева за неделю
12:56Безопасны ли российские вакцины от гриппа
12:48ВТБ примет участие в новой госпрограмме поддержки продавцов Wildberries
12:39ВС РФ уничтожили 13 сухогрузов с грузами для ВСУ
12:3012 международных миссий наблюдателей будут следить за выборами в России
Лента новостейМолния