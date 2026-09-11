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Вплоть до мобилизации: Лукашенко проверит боеготовность армии - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Вплоть до мобилизации: Лукашенко проверит боеготовность армии
Вплоть до мобилизации: Лукашенко проверит боеготовность армии - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Вплоть до мобилизации: Лукашенко проверит боеготовность армии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал провести проверку боевой готовности вооруженных сил страны, вплоть до мобилизации. Об этом глава государства... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T14:28
2026-09-11T14:28
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
новости
министерство обороны республики беларусь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал провести проверку боевой готовности вооруженных сил страны, вплоть до мобилизации. Об этом глава государства заявил журналистам в пятницу на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский.Лукашенко отметил, что сейчас в Вооруженных Силах Белоруссии по его поручению проверяют артиллеристов, раньше прошли проверки танковых и мотострелковых подразделений. И подчеркнул, что в рамках проверок используется опыт современных военных конфликтов."Готовимся к войне, чтобы ее не было", – подчеркнул белорусский лидер.Белоруссия не хочет войны, но готовится к ней, заявлял Лукашенко ранее. Он подчеркивал, что заряженность белорусских войск на отражение возможного нападения врага, готовность мгновенно реагировать на любое агрессивное движение в сторону границ страны – это безальтернативная гарантия мира и безопасности государстваСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удастся ли Западу втянуть Белоруссию в конфликт на Украине – мнениеОторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на БеларусьДля чего Зеленский пригрозил Белоруссии "превентивным" ударом – мнение
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, новости, министерство обороны республики беларусь
Вплоть до мобилизации: Лукашенко проверит боеготовность армии

Белоруссия планирует провести проверку боевой готовности всей армии – Лукашенко

14:28 11.09.2026
 
© БелтаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко на проведении совместной с Россией тренировки ядерных сил
Президент Беларуси Александр Лукашенко на проведении совместной с Россией тренировки ядерных сил
© Белта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал провести проверку боевой готовности вооруженных сил страны, вплоть до мобилизации. Об этом глава государства заявил журналистам в пятницу на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский.
"Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", – цитирует президента белорусское агентство "Белта".
Лукашенко отметил, что сейчас в Вооруженных Силах Белоруссии по его поручению проверяют артиллеристов, раньше прошли проверки танковых и мотострелковых подразделений. И подчеркнул, что в рамках проверок используется опыт современных военных конфликтов.
"Готовимся к войне, чтобы ее не было", – подчеркнул белорусский лидер.
Белоруссия не хочет войны, но готовится к ней, заявлял Лукашенко ранее. Он подчеркивал, что заряженность белорусских войск на отражение возможного нападения врага, готовность мгновенно реагировать на любое агрессивное движение в сторону границ страны – это безальтернативная гарантия мира и безопасности государства
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияНовостиМинистерство обороны Республики Беларусь
 
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