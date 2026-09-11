https://crimea.ria.ru/20260911/vplot-do-mobilizatsii-lukashenko-proverit-boegotovnost-armii-1159296837.html
Вплоть до мобилизации: Лукашенко проверит боеготовность армии
Вплоть до мобилизации: Лукашенко проверит боеготовность армии - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Вплоть до мобилизации: Лукашенко проверит боеготовность армии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал провести проверку боевой готовности вооруженных сил страны, вплоть до мобилизации. Об этом глава государства... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T14:28
2026-09-11T14:28
2026-09-11T14:28
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
новости
министерство обороны республики беларусь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156218719_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8a758857dcca6f0baab0dff9c64a38a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал провести проверку боевой готовности вооруженных сил страны, вплоть до мобилизации. Об этом глава государства заявил журналистам в пятницу на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский.Лукашенко отметил, что сейчас в Вооруженных Силах Белоруссии по его поручению проверяют артиллеристов, раньше прошли проверки танковых и мотострелковых подразделений. И подчеркнул, что в рамках проверок используется опыт современных военных конфликтов."Готовимся к войне, чтобы ее не было", – подчеркнул белорусский лидер.Белоруссия не хочет войны, но готовится к ней, заявлял Лукашенко ранее. Он подчеркивал, что заряженность белорусских войск на отражение возможного нападения врага, готовность мгновенно реагировать на любое агрессивное движение в сторону границ страны – это безальтернативная гарантия мира и безопасности государстваСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удастся ли Западу втянуть Белоруссию в конфликт на Украине – мнениеОторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на БеларусьДля чего Зеленский пригрозил Белоруссии "превентивным" ударом – мнение
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156218719_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0ea79ff3d15b76595d5a52f448bbd9b3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, новости, министерство обороны республики беларусь
Вплоть до мобилизации: Лукашенко проверит боеготовность армии
Белоруссия планирует провести проверку боевой готовности всей армии – Лукашенко