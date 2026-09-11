https://crimea.ria.ru/20260911/vplot-do-mobilizatsii-lukashenko-proverit-boegotovnost-armii-1159296837.html

Вплоть до мобилизации: Лукашенко проверит боеготовность армии

Вплоть до мобилизации: Лукашенко проверит боеготовность армии - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Вплоть до мобилизации: Лукашенко проверит боеготовность армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал провести проверку боевой готовности вооруженных сил страны, вплоть до мобилизации. Об этом глава государства... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T14:28

2026-09-11T14:28

2026-09-11T14:28

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

новости

министерство обороны республики беларусь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал провести проверку боевой готовности вооруженных сил страны, вплоть до мобилизации. Об этом глава государства заявил журналистам в пятницу на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский.Лукашенко отметил, что сейчас в Вооруженных Силах Белоруссии по его поручению проверяют артиллеристов, раньше прошли проверки танковых и мотострелковых подразделений. И подчеркнул, что в рамках проверок используется опыт современных военных конфликтов."Готовимся к войне, чтобы ее не было", – подчеркнул белорусский лидер.Белоруссия не хочет войны, но готовится к ней, заявлял Лукашенко ранее. Он подчеркивал, что заряженность белорусских войск на отражение возможного нападения врага, готовность мгновенно реагировать на любое агрессивное движение в сторону границ страны – это безальтернативная гарантия мира и безопасности государстваСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удастся ли Западу втянуть Белоруссию в конфликт на Украине – мнениеОторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на БеларусьДля чего Зеленский пригрозил Белоруссии "превентивным" ударом – мнение

белоруссия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, новости, министерство обороны республики беларусь