https://crimea.ria.ru/20260911/v-sevastopole-budet-gromko---chto-proiskhodit-na-poberezhe-1159298340.html

В Севастополе будет громко - что происходит на побережье

В Севастополе будет громко - что происходит на побережье - РИА Новости Крым, 11.09.2026

В Севастополе будет громко - что происходит на побережье

Громкие звуки взрывов и стрельбы в бухтах Севастополя связаны с учениями военных, которые продлятся до 21:00. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T14:52

2026-09-11T14:52

2026-09-11T14:52

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новости севастополя

михаил развожаев

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов и стрельбы в бухтах Севастополя связаны с учениями военных, которые продлятся до 21:00. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, военные проведут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма"Вступая в "Барс-Крым", мы помогаем Министерству обороны и своей Родине"В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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