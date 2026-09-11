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В Севастополе будет громко - что происходит на побережье
В Севастополе будет громко - что происходит на побережье - РИА Новости Крым, 11.09.2026
В Севастополе будет громко - что происходит на побережье
Громкие звуки взрывов и стрельбы в бухтах Севастополя связаны с учениями военных, которые продлятся до 21:00. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T14:52
2026-09-11T14:52
2026-09-11T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов и стрельбы в бухтах Севастополя связаны с учениями военных, которые продлятся до 21:00. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, военные проведут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма"Вступая в "Барс-Крым", мы помогаем Министерству обороны и своей Родине"В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах
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РИА Новости Крым
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В Севастополе будет громко - что происходит на побережье
Громкие звуки в Севастополе связаны с военными учениями флота