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Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии
Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич подаст в отставку с поста главы государства 25-26 сентября. Об этом сербский лидер заявил журналистам в пятницу. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T14:16
2026-09-11T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Президент Сербии Александр Вучич подаст в отставку с поста главы государства 25-26 сентября. Об этом сербский лидер заявил журналистам в пятницу.В среду Вучич подписал указы о роспуске парламента и назначении даты парламентских выборов на 25 октября. Срок его президентских полномочий истекает весной 2027 года, он говорил, что готовится подать в отставку, выборы по закону должны состояться через 90 дней.Проведения досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. На последнем протесте в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поведение Вучича при встрече с Зеленским обнажила его зависимость от ЕвропыВучич – ВСЁ: маски сброшеныПутин обсудил с Вучичем поставки газа в Сербию и конфликт на Украине
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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александр вучич, сербия, новости, политика, в мире
Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии

Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии

14:16 11.09.2026 (обновлено: 15:09 11.09.2026)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Президент Сербии Александр Вучич подаст в отставку с поста главы государства 25-26 сентября. Об этом сербский лидер заявил журналистам в пятницу.
"Сразу по возвращении из Нью-Йорка(с заседания Генассамблеи ООН – ред.) подам в отставку, 25 или 26 сентября и тогда вступлю в (избирательную – ред.) кампанию как обычный гражданин", – цитирует Вучича РИА Новости.
В среду Вучич подписал указы о роспуске парламента и назначении даты парламентских выборов на 25 октября. Срок его президентских полномочий истекает весной 2027 года, он говорил, что готовится подать в отставку, выборы по закону должны состояться через 90 дней.
Проведения досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. На последнем протесте в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.
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