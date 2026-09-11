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Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии

Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич подаст в отставку с поста главы государства 25-26 сентября. Об этом сербский лидер заявил журналистам в пятницу. РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T14:16

2026-09-11T14:16

2026-09-11T15:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Президент Сербии Александр Вучич подаст в отставку с поста главы государства 25-26 сентября. Об этом сербский лидер заявил журналистам в пятницу.В среду Вучич подписал указы о роспуске парламента и назначении даты парламентских выборов на 25 октября. Срок его президентских полномочий истекает весной 2027 года, он говорил, что готовится подать в отставку, выборы по закону должны состояться через 90 дней.Проведения досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. На последнем протесте в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поведение Вучича при встрече с Зеленским обнажила его зависимость от ЕвропыВучич – ВСЁ: маски сброшеныПутин обсудил с Вучичем поставки газа в Сербию и конфликт на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вучич, сербия, новости, политика, в мире