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Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на оружие для Украины
Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на оружие для Украины - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на оружие для Украины
Еврокомиссия одобрила дополнительные 6,1 миллиард евро для киевского режима на закупку средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов,... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T13:57
2026-09-11T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Еврокомиссия одобрила дополнительные 6,1 миллиард евро для киевского режима на закупку средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сказано в заявлении ЕК.Кроме того, страны ЕС согласовали Киеву закупки американских ракет PAC-3 для систем Patriot. Уточняется, что деньги выделяются в рамках кредита Украине объемом 90 миллиардов евро.Послы ЕС в апреле одобрили кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро, а также согласовали 20-й пакет санкций против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без комплексов: что Зеленский в Норвегии дал понять о режиме на УкраинеВозможна ли реальная война России с Европой – прогнозЕвропа требует от Киева женской мобилизации
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РИА Новости Крым
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еврокомиссия, новости, украина, в мире, кредит, западная помощь украине
Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на оружие для Украины
Еврокомиссия одобрила дополнительные 6,1 млрд евро на оружие для Украины – заявление