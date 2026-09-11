https://crimea.ria.ru/20260911/evrokomissiya-odobrila-61-mlrd-evro-na-oruzhie-dlya-ukrainy-1159293339.html

Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на оружие для Украины

Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на оружие для Украины - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на оружие для Украины

Еврокомиссия одобрила дополнительные 6,1 миллиард евро для киевского режима на закупку средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов,... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T13:57

2026-09-11T13:57

2026-09-11T13:57

еврокомиссия

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кредит

западная помощь украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Еврокомиссия одобрила дополнительные 6,1 миллиард евро для киевского режима на закупку средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сказано в заявлении ЕК.Кроме того, страны ЕС согласовали Киеву закупки американских ракет PAC-3 для систем Patriot. Уточняется, что деньги выделяются в рамках кредита Украине объемом 90 миллиардов евро.Послы ЕС в апреле одобрили кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро, а также согласовали 20-й пакет санкций против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без комплексов: что Зеленский в Норвегии дал понять о режиме на УкраинеВозможна ли реальная война России с Европой – прогнозЕвропа требует от Киева женской мобилизации

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еврокомиссия, новости, украина, в мире, кредит, западная помощь украине