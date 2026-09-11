https://crimea.ria.ru/20260911/na-kubani-vspykhnul-novyy-pozhar-v-zapovednike-utrish-1159293102.html

На Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш

На Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш - РИА Новости Крым, 11.09.2026

На Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш

В Краснодарском крае разгорелся новый пожар на территории заповедника Утриш, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T15:31

2026-09-11T15:31

2026-09-11T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае разгорелся новый пожар на территории заповедника Утриш, сообщает региональный оперштаб.Тушение затрудняет труднодоступная горная местность. Новый очаг огня на территории заповедника обнаружили накануне вечером, общая площадь пожара – 9 гектаров.8 сентября пожар, случившийся из-за падения осколков вражеского дрона под Новороссийском, перекинулся на территорию заповедной зоны Утриш, расположенной в границах Анапы. Накануне его полностью ликвидировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, кубань, происшествия, пожар