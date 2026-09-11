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На Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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На Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш
На Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш - РИА Новости Крым, 11.09.2026
На Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш
В Краснодарском крае разгорелся новый пожар на территории заповедника Утриш, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T15:31
2026-09-11T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае разгорелся новый пожар на территории заповедника Утриш, сообщает региональный оперштаб.Тушение затрудняет труднодоступная горная местность. Новый очаг огня на территории заповедника обнаружили накануне вечером, общая площадь пожара – 9 гектаров.8 сентября пожар, случившийся из-за падения осколков вражеского дрона под Новороссийском, перекинулся на территорию заповедной зоны Утриш, расположенной в границах Анапы. Накануне его полностью ликвидировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, краснодарский край, кубань, происшествия, пожар
На Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш

Новый пожар в заповеднике Утриш тушат в Краснодарском крае

15:31 11.09.2026
 
© Оперштаб Краснодарский крайПожар на Кубани
Пожар на Кубани
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае разгорелся новый пожар на территории заповедника Утриш, сообщает региональный оперштаб.
"Для тушения пожара на Утрише привлекли вертолет. С воздуха произведено уже более 20 сбросов. Задействованные силы и средства на земле увеличили до 80 человек и 24 единиц техники, в том числе от МЧС и "Кубань-СПАС", – сказано в сообщении.
Тушение затрудняет труднодоступная горная местность. Новый очаг огня на территории заповедника обнаружили накануне вечером, общая площадь пожара – 9 гектаров.
8 сентября пожар, случившийся из-за падения осколков вражеского дрона под Новороссийском, перекинулся на территорию заповедной зоны Утриш, расположенной в границах Анапы. Накануне его полностью ликвидировали.
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НовостиКраснодарский крайКубаньПроисшествияПожар
 
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