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Цифровой рубль – как им пользоваться и в чем выгода
Цифровой рубль – как им пользоваться и в чем выгода - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Цифровой рубль – как им пользоваться и в чем выгода
С 1 сентября россияне могут пользоваться цифровыми рублями. Подробнее о том, что на самом деле изменилось в системе платежей для обычных людей и бизнеса,... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T15:00
2026-09-11T15:00
2026-09-11T15:20
простая экономика
центробанк рф
экономика крыма
сергей землячев
цифровой рубль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. С 1 сентября россияне могут пользоваться цифровыми рублями. Подробнее о том, что на самом деле изменилось в системе платежей для обычных людей и бизнеса, рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика"."Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разбираюь повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объясняют, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.Эксперт подчеркивает, что пользоваться новым инструментом или нет – решает каждый сам. Человек будет самостоятельно определять, в какой денежной форме получать пенсию, зарплату или соцвыплаты – наличными, безналичными или в цифровых рублях.Доступ к цифровому рублю можно получить через приложение любого коммерческого банка. Кошелек открывается один раз через выбранный банк, а пользоваться им можно через приложения разных банков.Среди главных преимуществ цифрового рубля – переводы и платежи в цифровых рублях абсолютно бесплатны для граждан. Для бизнеса до конца 2026 года действует льготный период – все операции также бесплатны."Позже комиссия для приема оплаты составит 0,3% от чека, но не более 1500 рублей. Для ЖКХ – еще ниже: 0,2%, но не больше 10 рублей за операцию. Переводы между юрлицами – 15 рублей, независимо от суммы. Это очень выгодные условия", – уверяет эксперт.Чтобы пополнить кошелек, в мобильном приложении своего банка нужно выбрать вкладку цифрового рубля и выбрать опцию "пополнить" . Оплата – как по обычному QR-коду. Для перевода – заходите в кошелек, выбираете "перевод", указываете получателя, сумму и подтверждаете. Деньги поступают мгновенно. На платежи, переводы и вывод денег лимитов нет, а вот пополнить кошелек со своих безналичных счетов в общей сумме можно не более, чем на 300 тысяч рублей в месяц. Взять кредит в цифровых рублях или получить кэшбэк нельзя – все это остается в компетенции коммерческих банков: с цифровыми рублями никаких начислений процентов не будет.Массовое внедрение цифрового рубля началось в РФ с 1 сентября текущего года, когда в силу вступил закон, принятый летом 2025 года. Открыть и выгодно для себя использовать счета под такую форму отечественной валюты смогут все граждане страны, а юрлица должны будут подключать возможность расчета цифровыми рублями поэтапно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Платить за билеты в Крым можно цифровым рублемЦифровым рублем можно будет расплачиваться и в условиях нестабильного интернетаЦифровой рубль и сверхурочная работа: что ждет россиян в сентябре
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простая экономика, центробанк рф, экономика крыма, сергей землячев, цифровой рубль
Цифровой рубль – как им пользоваться и в чем выгода
Все операции с цифровым рублем для граждан являются бесплатными – эксперт
15:00 11.09.2026 (обновлено: 15:20 11.09.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым.
С 1 сентября россияне могут пользоваться цифровыми рублями. Подробнее о том, что на самом деле изменилось в системе платежей для обычных людей и бизнеса, рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика
".
"Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разбираюь повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объясняют, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.
"Зайдя в приложения крупнейших банков, вы увидите там новую вкладку с логотипом цифрового рубля ярко-красного "дофаминового" оттенка. Сейчас возможность использовать цифровой рубль предоставляют 12 системно значимых банков, на которые приходится более 80% платежного рынка. Клиенты этих банков, в том числе в Крыму, уже могут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями", – поясняет Перетокин.
Эксперт подчеркивает, что пользоваться новым инструментом или нет – решает каждый сам. Человек будет самостоятельно определять, в какой денежной форме получать пенсию, зарплату или соцвыплаты – наличными, безналичными или в цифровых рублях.
"Если наличные лежат у вас в кошельке, а безналичные – на счете в банке, то цифровые рубли хранятся на платформе Банка России, в вашем цифровом кошельке. Согласитесь, что за последние годы многие процессы в нашей жизни стали более технологичными, вот и пришло время более технологичных денег", – констатирует он.
Доступ к цифровому рублю можно получить через приложение любого коммерческого банка. Кошелек открывается один раз через выбранный банк, а пользоваться им можно через приложения разных банков.
Среди главных преимуществ цифрового рубля – переводы и платежи в цифровых рублях абсолютно бесплатны для граждан. Для бизнеса до конца 2026 года действует льготный период – все операции также бесплатны.
"Позже комиссия для приема оплаты составит 0,3% от чека, но не более 1500 рублей. Для ЖКХ – еще ниже: 0,2%, но не больше 10 рублей за операцию. Переводы между юрлицами – 15 рублей, независимо от суммы. Это очень выгодные условия", – уверяет эксперт.
Чтобы пополнить кошелек, в мобильном приложении своего банка нужно выбрать вкладку цифрового рубля и выбрать опцию "пополнить" . Оплата – как по обычному QR-коду. Для перевода – заходите в кошелек, выбираете "перевод", указываете получателя, сумму и подтверждаете. Деньги поступают мгновенно. На платежи, переводы и вывод денег лимитов нет, а вот пополнить кошелек со своих безналичных счетов в общей сумме можно не более, чем на 300 тысяч рублей в месяц. Взять кредит в цифровых рублях или получить кэшбэк нельзя – все это остается в компетенции коммерческих банков: с цифровыми рублями никаких начислений процентов не будет.
"Что касается контроля, то мы не устанем повторять, что деньги на счетах цифрового рубля защищены точно также банковской тайной, как и средства на счетах в банках. Ничего нового тут не появилось – ни больше, ни меньше. Человек будет распоряжаться своими цифровыми рублями так, как посчитает нужным", – заверил Перетокин.
Массовое внедрение цифрового рубля
началось в РФ с 1 сентября текущего года, когда в силу вступил закон, принятый летом 2025 года. Открыть и выгодно для себя использовать счета под такую форму отечественной валюты смогут все граждане страны, а юрлица должны будут подключать возможность расчета цифровыми рублями поэтапно.
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