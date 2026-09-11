https://crimea.ria.ru/20260911/tsifrovoy-rubl--kak-im-polzovatsya-i-v-chem-vygoda-1159287191.html

Цифровой рубль – как им пользоваться и в чем выгода

Цифровой рубль – как им пользоваться и в чем выгода - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Цифровой рубль – как им пользоваться и в чем выгода

С 1 сентября россияне могут пользоваться цифровыми рублями. Подробнее о том, что на самом деле изменилось в системе платежей для обычных людей и бизнеса,... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T15:00

2026-09-11T15:00

2026-09-11T15:20

простая экономика

центробанк рф

экономика крыма

сергей землячев

цифровой рубль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. С 1 сентября россияне могут пользоваться цифровыми рублями. Подробнее о том, что на самом деле изменилось в системе платежей для обычных людей и бизнеса, рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика"."Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разбираюь повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объясняют, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.Эксперт подчеркивает, что пользоваться новым инструментом или нет – решает каждый сам. Человек будет самостоятельно определять, в какой денежной форме получать пенсию, зарплату или соцвыплаты – наличными, безналичными или в цифровых рублях.Доступ к цифровому рублю можно получить через приложение любого коммерческого банка. Кошелек открывается один раз через выбранный банк, а пользоваться им можно через приложения разных банков.Среди главных преимуществ цифрового рубля – переводы и платежи в цифровых рублях абсолютно бесплатны для граждан. Для бизнеса до конца 2026 года действует льготный период – все операции также бесплатны."Позже комиссия для приема оплаты составит 0,3% от чека, но не более 1500 рублей. Для ЖКХ – еще ниже: 0,2%, но не больше 10 рублей за операцию. Переводы между юрлицами – 15 рублей, независимо от суммы. Это очень выгодные условия", – уверяет эксперт.Чтобы пополнить кошелек, в мобильном приложении своего банка нужно выбрать вкладку цифрового рубля и выбрать опцию "пополнить" . Оплата – как по обычному QR-коду. Для перевода – заходите в кошелек, выбираете "перевод", указываете получателя, сумму и подтверждаете. Деньги поступают мгновенно. На платежи, переводы и вывод денег лимитов нет, а вот пополнить кошелек со своих безналичных счетов в общей сумме можно не более, чем на 300 тысяч рублей в месяц. Взять кредит в цифровых рублях или получить кэшбэк нельзя – все это остается в компетенции коммерческих банков: с цифровыми рублями никаких начислений процентов не будет.Массовое внедрение цифрового рубля началось в РФ с 1 сентября текущего года, когда в силу вступил закон, принятый летом 2025 года. Открыть и выгодно для себя использовать счета под такую форму отечественной валюты смогут все граждане страны, а юрлица должны будут подключать возможность расчета цифровыми рублями поэтапно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Платить за билеты в Крым можно цифровым рублемЦифровым рублем можно будет расплачиваться и в условиях нестабильного интернетаЦифровой рубль и сверхурочная работа: что ждет россиян в сентябре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

простая экономика, центробанк рф, экономика крыма, сергей землячев, цифровой рубль