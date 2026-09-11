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10 тысяч человек и боевая техника – страшные потери Киева за неделю - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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10 тысяч человек и боевая техника – страшные потери Киева за неделю
10 тысяч человек и боевая техника – страшные потери Киева за неделю - РИА Новости Крым, 11.09.2026
10 тысяч человек и боевая техника – страшные потери Киева за неделю
Российские военные за неделю на всех фронтах спецоперации уничтожили еще 9480 боевиков ВСУ, а также разбили вражескую боевую технику и вооружения, сообщается в... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T13:12
2026-09-11T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю на всех фронтах спецоперации уничтожили еще 9480 боевиков ВСУ, а также разбили вражескую боевую технику и вооружения, сообщается в пятничной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 1430 боевиков, 12 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Группировка войск "Запад" заняла более выгодное тактическое положение. Потери противника на данном направлении составили свыше 1390 человек, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1330 военных, 11 боевых бронированных машин, 127 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.Потери противника в зоне работы группы "Центр" составили свыше 2820 солдат, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы.Военнослужащие группировки "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности "Востока" составили более 2210 человек, 12 боевых бронированных машин, 56 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Днепр" улучшили тактическое положение. За неделю уничтожены свыше 290 украинских неонацистов, шесть боевых бронированных машин, 122 автомобиля, восемь станций радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы.Средствами ПВО сбиты 48 управляемых авиационных бомб, 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, четыре крылатые ракеты "Фламинго", две управляемые крылатые ракеты "Нептун" и 5673 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 233 403 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 888 танков и других боевых бронированных машин, 1 777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 423 орудия полевой артиллерии и минометов, 71 589 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия нанесла семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ12 морских дронов уничтожены в Черном море за неделюАрмия идет вперед: еще два населенных пункта перешли под контроль России
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РИА Новости Крым
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
10 тысяч человек и боевая техника – страшные потери Киева за неделю

Новости СВО – киевский режим за неделю потерял почти 10 тысяч боевиков

13:12 11.09.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю на всех фронтах спецоперации уничтожили еще 9480 боевиков ВСУ, а также разбили вражескую боевую технику и вооружения, сообщается в пятничной сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 1430 боевиков, 12 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодное тактическое положение. Потери противника на данном направлении составили свыше 1390 человек, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1330 военных, 11 боевых бронированных машин, 127 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.
Потери противника в зоне работы группы "Центр" составили свыше 2820 солдат, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы.
Военнослужащие группировки "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности "Востока" составили более 2210 человек, 12 боевых бронированных машин, 56 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки "Днепр" улучшили тактическое положение. За неделю уничтожены свыше 290 украинских неонацистов, шесть боевых бронированных машин, 122 автомобиля, восемь станций радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы.
Средствами ПВО сбиты 48 управляемых авиационных бомб, 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, четыре крылатые ракеты "Фламинго", две управляемые крылатые ракеты "Нептун" и 5673 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 233 403 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 888 танков и других боевых бронированных машин, 1 777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 423 орудия полевой артиллерии и минометов, 71 589 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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