Над Землей взошла "Кровавая Луна Червя" - фотолента
"Кровавая луна" восходит над главным входом в Ла-Чинеска, исторический китайский квартал, во время полного лунного затмения в Мехикали, Мексика, 3 марта 2026 года. REUTERS/Victor Medina
"Кровавая луна" восходит над главным входом в Ла-Чинеска, исторический китайский квартал, во время полного лунного затмения в Мехикали, Мексика, 3 марта 2026 года. REUTERS/Victor Medina
Фотограф и выгуливающие собак люди наблюдают за лунным затмением во вторник, 3 марта 2026 года, в Южном Портленде, штат Мэн. (AP Photo/Robert F. Bukaty)
Фотограф и выгуливающие собак люди наблюдают за лунным затмением во вторник, 3 марта 2026 года, в Южном Портленде, штат Мэн. (AP Photo/Robert F. Bukaty)
Полное лунное затмение наблюдалось с мемориального комплекса Кесон в городе Кесон-Сити, Филиппины, во вторник, 3 марта 2026 года. (Фото AP/Аарон Фавила)
Полное лунное затмение наблюдалось с мемориального комплекса Кесон в городе Кесон-Сити, Филиппины, во вторник, 3 марта 2026 года. (Фото AP/Аарон Фавила)
Полное лунное затмение в День Маха Буча, буддийского праздника, Таиланд, 3 марта 2026 года. REUTERS/Athit Perawongmetha
Полное лунное затмение в День Маха Буча, буддийского праздника, Таиланд, 3 марта 2026 года. REUTERS/Athit Perawongmetha
Полная Луна-Червь светится оранжевым цветом, приближаясь к фазе полного затмения ранним утром во вторник, 3 марта 2026 года, недалеко от Москвы, штат Айдахо. (Фото AP/Тед С. Уоррен)
Полная Луна-Червь светится оранжевым цветом, приближаясь к фазе полного затмения ранним утром во вторник, 3 марта 2026 года, недалеко от Москвы, штат Айдахо. (Фото AP/Тед С. Уоррен)
Луна заходит за монумент борцов за Саламин на острове Саламина, Греция (Фото AP/Петрос Джаннакури
Луна заходит за монумент борцов за Саламин на острове Саламина, Греция (Фото AP/Петрос Джаннакури
Луна видна незадолго до полного затмения. Пекин, вторник, 3 марта 2026 года. (Фото AP/Нг Хан Гуан)
Луна видна незадолго до полного затмения. Пекин, вторник, 3 марта 2026 года. (Фото AP/Нг Хан Гуан)
Полная луна восходит за телебашней N в Сеуле, Южная Корея, 3 марта 2026 года. REUTERS/Kim Hong-Ji
Полная луна восходит за телебашней N в Сеуле, Южная Корея, 3 марта 2026 года. REUTERS/Kim Hong-Ji
Люди фотографируют Луну во время полного лунного затмения в Панчималько, Сальвадор, 3 марта 2026 года. REUTERS/Jose Cabezas
Люди фотографируют Луну во время полного лунного затмения в Панчималько, Сальвадор, 3 марта 2026 года. REUTERS/Jose Cabezas
Кровавая луна восходит над Средиземным морем, где стоит на якоре корабль, в Лимассоле, Кипр, во вторник, 3 марта 2026 года. (Фото AP/Петрос Караджиас)
Кровавая луна восходит над Средиземным морем, где стоит на якоре корабль, в Лимассоле, Кипр, во вторник, 3 марта 2026 года. (Фото AP/Петрос Караджиас)
