Над Землей взошла "Кровавая Луна Червя"

Над Землей взошла "Кровавая Луна Червя"

3 марта наблюдается третье полнолуние 2026 года. Оно известно как "Луна червя", это название пришло из традиций североамериканских индейцев. Два астрономических РИА Новости Крым, 04.03.2026

3 марта наблюдается третье полнолуние 2026 года. Оно известно как "Луна червя", это название пришло из традиций североамериканских индейцев. Два астрономических явления — мартовское полнолуние и лунное затмение — пришлись на один день, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

