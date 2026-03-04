Рейтинг@Mail.ru
Над Землей взошла "Кровавая Луна Червя"
04.03.2026
Над Землей взошла "Кровавая Луна Червя"
Над Землей взошла "Кровавая Луна Червя" - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Над Землей взошла "Кровавая Луна Червя"
3 марта наблюдается третье полнолуние 2026 года. Оно известно как "Луна червя", это название пришло из традиций североамериканских индейцев. Два астрономических РИА Новости Крым, 04.03.2026
3 марта наблюдается третье полнолуние 2026 года. Оно известно как "Луна червя", это название пришло из традиций североамериканских индейцев. Два астрономических явления — мартовское полнолуние и лунное затмение — пришлись на один день, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
луна, космос, новости, в мире
Над Землей взошла "Кровавая Луна Червя"

10:46 04.03.2026
 
© REUTERS Victor Medina"Кровавая луна" восходит над главным входом в Ла-Чинеска, Мексика
Кровавая луна восходит над главным входом в Ла-Чинеска, Мексика - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS Victor Medina
3 марта наблюдается третье полнолуние 2026 года. Оно известно как "Луна червя", это название пришло из традиций североамериканских индейцев. Два астрономических явления — мартовское полнолуние и лунное затмение — пришлись на один день, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
© REUTERS Victor Medina

"Кровавая луна" восходит над главным входом в Ла-Чинеска, исторический китайский квартал, во время полного лунного затмения в Мехикали, Мексика, 3 марта 2026 года. REUTERS/Victor Medina

Кровавая луна восходит над главным входом в Ла-Чинеска, Мексика
1 из 10

"Кровавая луна" восходит над главным входом в Ла-Чинеска, исторический китайский квартал, во время полного лунного затмения в Мехикали, Мексика, 3 марта 2026 года. REUTERS/Victor Medina

© REUTERS Victor Medina
© AP Photo Robert F. Bukaty

Фотограф и выгуливающие собак люди наблюдают за лунным затмением во вторник, 3 марта 2026 года, в Южном Портленде, штат Мэн. (AP Photo/Robert F. Bukaty)

Фотограф и выгуливающие собак люди наблюдают за лунным затмением, США
2 из 10

Фотограф и выгуливающие собак люди наблюдают за лунным затмением во вторник, 3 марта 2026 года, в Южном Портленде, штат Мэн. (AP Photo/Robert F. Bukaty)

© AP Photo Robert F. Bukaty
© AP Photo Aaron Favila

Полное лунное затмение наблюдалось с мемориального комплекса Кесон в городе Кесон-Сити, Филиппины, во вторник, 3 марта 2026 года. (Фото AP/Аарон Фавила)

Полное лунное затмение наблюдалось с мемориального комплекса Кесон, Филиппины
3 из 10

Полное лунное затмение наблюдалось с мемориального комплекса Кесон в городе Кесон-Сити, Филиппины, во вторник, 3 марта 2026 года. (Фото AP/Аарон Фавила)

© AP Photo Aaron Favila
© REUTERS Athit Perawongmetha

Полное лунное затмение в День Маха Буча, буддийского праздника, Таиланд, 3 марта 2026 года. REUTERS/Athit Perawongmetha

Полное лунное затмение в День Маха Буча, Таиланд
4 из 10

Полное лунное затмение в День Маха Буча, буддийского праздника, Таиланд, 3 марта 2026 года. REUTERS/Athit Perawongmetha

© REUTERS Athit Perawongmetha
© AP Photo Ted S. Warren

Полная Луна-Червь светится оранжевым цветом, приближаясь к фазе полного затмения ранним утром во вторник, 3 марта 2026 года, недалеко от Москвы, штат Айдахо. (Фото AP/Тед С. Уоррен)

Кровавая Луна Червя светится оранжевым цветом, приближаясь к полному затмению ранним утром, недалеко от Москвы, штат Айдахо, США
5 из 10

Полная Луна-Червь светится оранжевым цветом, приближаясь к фазе полного затмения ранним утром во вторник, 3 марта 2026 года, недалеко от Москвы, штат Айдахо. (Фото AP/Тед С. Уоррен)

© AP Photo Ted S. Warren
© AP Photo Petros Giannakouris

Луна заходит за монумент борцов за Саламин на острове Саламина, Греция (Фото AP/Петрос Джаннакури

Кровавая Луна Червя заходит за монументом борцов за Саламин, Греция
6 из 10

Луна заходит за монумент борцов за Саламин на острове Саламина, Греция (Фото AP/Петрос Джаннакури

© AP Photo Petros Giannakouris
© AP Photo Ng Han Guan

Луна видна незадолго до полного затмения. Пекин, вторник, 3 марта 2026 года. (Фото AP/Нг Хан Гуан)

Луна видна незадолго до полного затмения возле фонарей в форме лошади в Пекине, Китай
7 из 10

Луна видна незадолго до полного затмения. Пекин, вторник, 3 марта 2026 года. (Фото AP/Нг Хан Гуан)

© AP Photo Ng Han Guan
© REUTERS Kim Hong-Ji

Полная луна восходит за телебашней N в Сеуле, Южная Корея, 3 марта 2026 года. REUTERS/Kim Hong-Ji

Полная луна восходит за телебашней N в Сеуле, Южная Корея
8 из 10

Полная луна восходит за телебашней N в Сеуле, Южная Корея, 3 марта 2026 года. REUTERS/Kim Hong-Ji

© REUTERS Kim Hong-Ji
© REUTERS Jose Cabezas

Люди фотографируют Луну во время полного лунного затмения в Панчималько, Сальвадор, 3 марта 2026 года. REUTERS/Jose Cabezas

Люди фотографируют Луну во время полного лунного затмения в Панчималько, Сальвадор
9 из 10

Люди фотографируют Луну во время полного лунного затмения в Панчималько, Сальвадор, 3 марта 2026 года. REUTERS/Jose Cabezas

© REUTERS Jose Cabezas
© AP Photo Petros Karadjias

Кровавая луна восходит над Средиземным морем, где стоит на якоре корабль, в Лимассоле, Кипр, во вторник, 3 марта 2026 года. (Фото AP/Петрос Караджиас)

Кровавая луна восходит над Средиземным морем в Лимассоле, Кипр
10 из 10

Кровавая луна восходит над Средиземным морем, где стоит на якоре корабль, в Лимассоле, Кипр, во вторник, 3 марта 2026 года. (Фото AP/Петрос Караджиас)

© AP Photo Petros Karadjias
