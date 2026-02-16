Что можно и нельзя делать на Масленицу

https://crimea.ria.ru/20260216/1109195496.html

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Древний славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия... РИА Новости Крым, 16.02.2026

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Древний славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Масленицу всегда дома праздновали даже в семьях, а уж с конца 80-х годов ХХ века народные гуляния на этот народный праздник проводятся на муниципальных уровнях.Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного праздника в православии – Пасхи. Согласно пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Христова Воскресения.В 2026 году Масленица пройдет с 16 по 22 февраля.Причем масло в МасленицеМасленица, Масленая неделя – просторечное название Сырной седмицы – последней перед Великим постом недели, которая призвана подготовить верующего к долгому, 40-дневному говению перед Пасхой. За неделю до начала поста, на Масленой неделе, верующие не едят мясо, но употребляют в пищу рыбу и молочные продукты. Именно поэтому Масленица названа так.Первое упоминание об этом народном празднике известно с XVI века.Как и любое традиционно значимое народное действие, складывавшееся на протяжении не одного столетия, она представляла собой сложный, многоплановый, регламентированный ритуал с большим количеством магических составляющих. Наиболее важными элементами были поминальные обряды, связанные с воспоминаниями об усопших родственниках, но также есть и важные элементы народного обрядового календаря: проводы зимы и встреча весны.Как приготовить бескалорийные блины на Масленицу - диетолог>>Русские блиныМасленица издавна была общенародным праздником, не имевшим каких-либо возрастных, социальных, семейных или гендерных ограничений.Готовиться к ней начинали накануне: хозяйки наводили чистоту во всех уголках дома: подновляли побелку печей, скоблили столы, лавки и полы, готовили к использованию праздничную посуду, выметали мусор со двора и перед воротами. Закупали для праздника большое количество продуктов: муку разных сортов для блинов и пирогов, соленую рыбу, икру, сладости для детей, собирали молоко, сливки, сметану и коровье масло.Суббота накануне Масленой недели называлась "маленькой Масленицей". В этот день принято было поминать умерших родителей. Для них пекли блины и клали их на божницу, слуховое окно или крышу дома, оставляли на могилах на кладбище, раздавали в церквях нищим.Праздновать Масленицу начинали с понедельника следующей недели. Каждый из дней недели масленой недели имел собственное название: понедельник – "встреча"; вторник – "заигрыши"; среда – "лакомка"; четверг – "разгул", "перелом", "широкий четверг"; пятница – "тещины вечерки"; суббота – "золовкины посиделки"; воскресенье – "проводы", "прощенье", "прощеный день".Щедрая Масленица: какие блины предпочитают крымчане>>Когда Масленица самая широкаяСамыми важными считались последние четыре дня праздника, называвшиеся "широкой" или "разгульной Масленицей". Накануне их следовало вымыться в бане. В домах прекращали постоянную работу, начинали ходить в гости к родственникам и знакомым.На Масленицу накрывали обильные сытные столы с блюдами из мучных и молочных продуктов, яиц, рыбы, кваса и пива. Каждый день на столе обязательно должны были быть блины – дрожжевые или на воде, с начинками и припеком. Это – главный символ славянского солнца и поминальных обрядов славян-язычников.В эти дни слабели сословные, имущественные, должностные различия. К столу могли быть приглашены люди незнатные, странники, нищие. Хождение друг к другу на блины родственников сближало их, давало удобный повод забыть обиды и недовольства, которые накопились за год.К Масленице приурочивалось исполнение большого количества обрядов, связанных с чествованием "новоженов" – молодых супругов, вступивших в брак в этом году. Их валяли в снегу, катали с гор на примороженных шкурах животных и в санях, сажали на перевернутые бороны.Что в блинчике тебе моем? Чем любят начинять "символ солнца" россияне>>Снежные гуляньяПовсеместно главным праздничным действием было катание с горок – на санях, шкурах домашних животных, перевернутых скамейках, обледенелых корытах и больших решетах. Нарядная молодежь каталась на лошадях, переезжая из деревни в деревню с шумом, песнями и игрой на гармошке. Лошадей при этом украшали лентами, цветами и звонкими колокольчиками.Во время масленичной недели в казачьих поселениях Сибири, Урала и Красноярского края, а также в Симбирской, Пензенской и Тульской губерниях была распространена игра "Взятие снежного городка". Традиция строительства крепостей или городков из утрамбованного снега известна с начала XVIII века. Первоначально это развлечение было характерно только для служилого населения, но позже их примеру стали следовать и в селах, и в городах.Как отметить Масленицу и не отравиться: советы Роспотребнадзора>>Чучело зимы в костре весныВ последний день недели Масленицу провожают. В одних местностях большой России ритуал бытовал в форме сожжения масленичного чучела, в других – в виде проводов-похорон.Масленица могла иметь различные воплощения – в виде соломенной или деревянной куклы; снопа с нарисованным лицом, надетого на жердь; сосновой или еловой ветки, украшенной лентами, платками и бубенцами.В северных, центральных и поволжских губерниях символическое чучело Масленицы в последний день праздника сжигали на специальном костре. Его привозили к ритуальному кострищу масленичным поездом насаженным на шест. При этом все участники поезда громко пели и веселились.Масленичные поезда бывало насчитывали несколько сот лошадей. Участники процессии обряжались в соломенные колпаки и кафтаны, которые затем бросали в костер. В сожжении масленичной куклы принимало обязательное участие все население села или деревни, но главным исполнителем ритуала была молодежь.С русским колоритом: как Путин и Си Цзиньпин готовили блины с икрой>>Преддверие Великого постаХотя к ХIХ – началу ХХ века большая часть обрядов утратила свое ритуальное значение и стала носить развлекательный характер, Масленица для русских по-прежнему символизирует собой рубеж зимы и весны, сытой веселой жизни в течение масленичной недели и аскетизм Великого поста.Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

