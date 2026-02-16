Рейтинг@Mail.ru
Ученик выпал из окна школы в Северодвинске - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Ученик выпал из окна школы в Северодвинске
Ученик выпал из окна второго этажа школы в Северодвинске, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа. РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Ученик выпал из окна второго этажа школы в Северодвинске, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе № 22.На место происшествия выехал прокурор города. Начата проверка, в ходе которой прокуратура оценит обстоятельства и причины происшествия, уровень организации профилактической работы администрации школы и полноту мер при оказании пострадавшему ребенку медицинской помощи.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
архангельская область, новости, дети, школа, происшествия
16:25 16.02.2026
 
Школьник выпал из окна школы в Архангельской области
Школьник выпал из окна школы в Архангельской области
© Официальный telegram-канал прокуратуры Архангельской области и НАО
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Ученик выпал из окна второго этажа школы в Северодвинске, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе № 22.

"По предварительным данным, несовершеннолетний получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинскую организацию областного центра", – проинформировали в надзорном ведомстве.

На место происшествия выехал прокурор города. Начата проверка, в ходе которой прокуратура оценит обстоятельства и причины происшествия, уровень организации профилактической работы администрации школы и полноту мер при оказании пострадавшему ребенку медицинской помощи.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пятиклассник выпал из окна школы в Симферополе
В Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультуры
Девочка травмировалась на детской площадке в Ялте
 
