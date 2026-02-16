Ученик выпал из окна школы в Северодвинске

https://crimea.ria.ru/20260216/uchenik-vypal-iz-okna-shkoly-v-severodvinske-1153253438.html
2026-02-16T16:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Ученик выпал из окна второго этажа школы в Северодвинске, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе № 22.На место происшествия выехал прокурор города. Начата проверка, в ходе которой прокуратура оценит обстоятельства и причины происшествия, уровень организации профилактической работы администрации школы и полноту мер при оказании пострадавшему ребенку медицинской помощи.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе № 22.
"По предварительным данным, несовершеннолетний получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинскую организацию областного центра", – проинформировали в надзорном ведомстве.
На место происшествия выехал прокурор города. Начата проверка, в ходе которой прокуратура оценит обстоятельства и причины происшествия, уровень организации профилактической работы администрации школы и полноту мер при оказании пострадавшему ребенку медицинской помощи.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
