https://crimea.ria.ru/20260216/uchenik-vypal-iz-okna-shkoly-v-severodvinske-1153253438.html

Ученик выпал из окна школы в Северодвинске

Ученик выпал из окна школы в Северодвинске - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Ученик выпал из окна школы в Северодвинске

Ученик выпал из окна второго этажа школы в Северодвинске, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа. РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T16:25

2026-02-16T16:25

2026-02-16T16:25

архангельская область

новости

дети

школа

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153253314_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e2f5635475fa0cd40fdf8cef0106b079.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Ученик выпал из окна второго этажа школы в Северодвинске, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе № 22.На место происшествия выехал прокурор города. Начата проверка, в ходе которой прокуратура оценит обстоятельства и причины происшествия, уровень организации профилактической работы администрации школы и полноту мер при оказании пострадавшему ребенку медицинской помощи.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятиклассник выпал из окна школы в СимферополеВ Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультурыДевочка травмировалась на детской площадке в Ялте

архангельская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельская область, новости, дети, школа, происшествия