https://crimea.ria.ru/20260216/vsu-udarili-aviabombami-po-trasse-iz-zaporozhskoy-oblasti-v-krym-1153253875.html
ВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым
ВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым - РИА Новости Крым, 16.02.2026
ВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым
Участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области поврежден авиационным ударом ВСУ, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T16:31
2026-02-16T16:31
2026-02-16T16:43
новости
запорожская область
евгений балицкий
новости крыма
крым
дороги
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153253928_0:5:1260:714_1920x0_80_0_0_8476e370604f96b747827ae36b2ff5c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области поврежден авиационным ударом ВСУ, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, зафиксировано частичное разрушение дорожного полотна, обошлось без жертв. Угрозы для движения автотранспорта нет, поврежденный участок оперативно восстановят.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктураВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и светаЖенщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
запорожская область
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153253928_61:0:1260:899_1920x0_80_0_0_5250950b083f7889061deafcb22544ef.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, запорожская область, евгений балицкий, новости крыма, крым, дороги, атаки всу
ВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым
ВСУ ударили авиабомбами по трассе в Крым из Запорожской области – есть разрушения
16:31 16.02.2026 (обновлено: 16:43 16.02.2026)