ВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым

ВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым

Участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области поврежден авиационным ударом ВСУ, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T16:31

2026-02-16T16:31

2026-02-16T16:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области поврежден авиационным ударом ВСУ, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, зафиксировано частичное разрушение дорожного полотна, обошлось без жертв. Угрозы для движения автотранспорта нет, поврежденный участок оперативно восстановят.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктураВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и светаЖенщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине

