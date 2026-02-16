Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым - РИА Новости Крым, 16.02.2026
ВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым
ВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым - РИА Новости Крым, 16.02.2026
ВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым
Участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области поврежден авиационным ударом ВСУ, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T16:31
2026-02-16T16:43
новости
запорожская область
евгений балицкий
новости крыма
крым
дороги
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области поврежден авиационным ударом ВСУ, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, зафиксировано частичное разрушение дорожного полотна, обошлось без жертв. Угрозы для движения автотранспорта нет, поврежденный участок оперативно восстановят.
запорожская область
крым
новости, запорожская область, евгений балицкий, новости крыма, крым, дороги, атаки всу
ВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым

ВСУ ударили авиабомбами по трассе в Крым из Запорожской области – есть разрушения

16:31 16.02.2026 (обновлено: 16:43 16.02.2026)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым
ВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области поврежден авиационным ударом ВСУ, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий.
"Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения", – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
По его данным, зафиксировано частичное разрушение дорожного полотна, обошлось без жертв. Угрозы для движения автотранспорта нет, поврежденный участок оперативно восстановят.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктура
ВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света
Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
 
НовостиЗапорожская областьЕвгений БалицкийНовости КрымаКрымДорогиАтаки ВСУ
 
