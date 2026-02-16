https://crimea.ria.ru/20260216/denisu-maydanovu-prisvoili-zvanie-narodnogo-artista-1153253602.html
Денису Майданову присвоили звание народного артиста
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Депутату Госдумы и заслуженному артисту РФ Денису Майданову присвоено звание народного артиста. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Благодыренко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киселев и Симоньян получили награды от главы МВД РоссииПутин вручил госнаграды выдающимся россиянамПутин вручил "Золотые звезды" Героев освободителям Северска
