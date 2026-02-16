Рейтинг@Mail.ru
Денису Майданову присвоили звание народного артиста - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Денису Майданову присвоили звание народного артиста
Денису Майданову присвоили звание народного артиста - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Денису Майданову присвоили звание народного артиста
Депутату Госдумы и заслуженному артисту РФ Денису Майданову присвоено звание народного артиста. Соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Депутату Госдумы и заслуженному артисту РФ Денису Майданову присвоено звание народного артиста. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Благодыренко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Депутату Госдумы и заслуженному артисту РФ Денису Майданову присвоено звание народного артиста. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетные звания "Народный артист Российской Федерации" Майданову Денису Васильевичу – артисту, депутату Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, первому заместителю председателя комитета Государственной думы по культуре", – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Благодыренко.
