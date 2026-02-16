https://crimea.ria.ru/20260216/ot-prozrachnykh-magnitov-k-6g-kak-fizika-menyaet-meditsinu-i-internet-1153251041.html
От прозрачных магнитов к 6G: как физика меняет медицину и интернет
От прозрачных магнитов к 6G: как физика меняет медицину и интернет - РИА Новости Крым, 16.02.2026
От прозрачных магнитов к 6G: как физика меняет медицину и интернет
Ученые физико-технического института КФУ имени Вернадского создали уникальные прозрачные магниты и тончайшие магнитные пленки, которые могут совершить революцию РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T15:35
2026-02-16T15:35
2026-02-16T15:45
наука и технологии
крым
кфу (крымский федеральный университет)
медицина
связь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153248232_0:25:1278:744_1920x0_80_0_0_0f0ea2d7fe5d7e07b07805f087937f36.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Ученые физико-технического института КФУ имени Вернадского создали уникальные прозрачные магниты и тончайшие магнитные пленки, которые могут совершить революцию в медицине, а также в применении датчиков и мобильной связи. Новые материалы позволяют "слышать" магнитные поля организма, улучшать диагностику и создавать антенны будущего – от точной навигации до сетей 6G.Кристаллы: прозрачные магниты для науки и медициныПервый этап исследований – выращивание кристаллов бората железа. Внешне они напоминают зеленое стекло, но притягиваются к магниту. Профессор, завкафедрой физики конденсированных сред, физических методов и информационных технологий в медицине физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Марк Стругацкий сравнил этот материал с зеленым бутылочным стеклом.По его словам, кристаллы обладают магнитно-оптическими и резонансными свойствами и способны выделять строго определенную частоту из широкого спектра излучения. Это делает их востребованными в синхротронах – установках, где необходимо выделять нужную частоту излучения для экспериментов.Медицинские возможностиОдно из применения кристаллов – биомагнитные измерения. Они чувствительны к сверхслабым магнитным полям организма.И уточнил, что речь идет не о замене существующих методов, а о дополнении диагностики, в том числе в нейрохирургии.Директор научно-исследовательского центра физико-технического института КФУ Петр Ветошко добавил, что на основе кристаллов можно создавать эпитаксиальные пленки, которые дают возможность определить источник эпилептического приступа и купировать его.Кроме медицины, материалы подходят для создания датчиков температуры, давления и сверхслабых магнитных полей, применяемых в научных исследованиях и медицинской аппаратуре.Пленки: основа будущих датчиков и электроникиВетошко рассказал подробнее о пленках. Их выращивают на основе идеально ровных кристаллов при температуре свыше тысячи градусов.По его словам, пленка взаимодействует с микроволнами и сверхслабыми магнитным полями, поэтому рассчитывается как основа чувствительных датчиков. Их можно применять в медицине, навигации и радиосвязи, а также в сверхвысокочастотной электронике.Главное отличие от привычной электроники – способ передачи информации.Кроме того, пленки показывают стабильную работу при низких температурах – важное свойство для криогенных технологий.Навигация и измеренияРазработки с использованием пленок рассматриваются и для прикладных задач – например, магнитной навигации.По словам Петра Ветошко, такие датчики могут использоваться при сложных маневрах судов в портах, где требуется высокая точность определения положения.Умные антенны и связь нового поколенияПолученные материалы применяются и в радиофизике. Завкафедрой радиофизики и электроники физико-технического института КФУ Алим Мазинов рассказал, что на их основе создают антенные системы нового типа, которые формируют направленный сигнал и отслеживают конкретного пользователя.Кроме того, система перераспределяет ресурс сети и подавляет помехи. Полезные волны остаются, а ненужные – убираются. Ученый сравнил это с "электромагнитной экологией".От 5G к 6GПо словам завкафедрой радиофизики и электроники, разработка рассматривается как один из вариантов реализации сетей нового поколения.Для пользователей это означает стабильный интернет в любом транспорте и связь без задержек.В результате одна технологическая цепочка "кристаллы – пленка – приборы" может привести сразу к нескольким практическим решениям – от медицины до мобильной связи будущего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России началось клиническое применение вакцины от ракаВ Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый кремВ Крыму будут производить собственных промышленных роботов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153248232_127:0:1152:769_1920x0_80_0_0_0d83554eb8a585d20c6da802f82e97cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука и технологии, крым, кфу (крымский федеральный университет), медицина, связь
От прозрачных магнитов к 6G: как физика меняет медицину и интернет
Ученые в Крыму разработали уникальные материалы для развития медицины и интернета
15:35 16.02.2026 (обновлено: 15:45 16.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Ученые физико-технического института КФУ имени Вернадского создали уникальные прозрачные магниты и тончайшие магнитные пленки, которые могут совершить революцию в медицине, а также в применении датчиков и мобильной связи. Новые материалы позволяют "слышать" магнитные поля организма, улучшать диагностику и создавать антенны будущего – от точной навигации до сетей 6G.
Кристаллы: прозрачные магниты для науки и медицины
Первый этап исследований – выращивание кристаллов бората железа. Внешне они напоминают зеленое стекло, но притягиваются к магниту. Профессор, завкафедрой физики конденсированных сред, физических методов и информационных технологий в медицине физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Марк Стругацкий сравнил этот материал с зеленым бутылочным стеклом.
По его словам, кристаллы обладают магнитно-оптическими и резонансными свойствами и способны выделять строго определенную частоту из широкого спектра излучения. Это делает их востребованными в синхротронах – установках, где необходимо выделять нужную частоту излучения для экспериментов.
"Наш кристалл является идеальным монохроматором. Моно – это один, а хром – это цвет. Частота, цвет – это одно и то же. И вот они востребованы в синхротронах, которые сейчас строят во всем мире, а у нас в России – два. И мы сейчас, можно сказать, монополисты. Более того, даже в мире сейчас таких лабораторий немного", – рассказал ученый.
Медицинские возможности
Одно из применения кристаллов – биомагнитные измерения. Они чувствительны к сверхслабым магнитным полям организма.
"С их помощью можно записывать магнитные поля сердца и мозга и получать дополнительную информацию к электрокардиограмме и электроэнцефалограмме", – отметил профессор.
И уточнил, что речь идет не о замене существующих методов, а о дополнении диагностики, в том числе в нейрохирургии.
Директор научно-исследовательского центра физико-технического института КФУ Петр Ветошко добавил, что на основе кристаллов можно создавать эпитаксиальные пленки, которые дают возможность определить источник эпилептического приступа и купировать его.
"Магнитные поля позволяют сразу увидеть этот центр… после этого достаточно точечного вмешательства", – сказал руководитель научно-исследовательского центра.
Кроме медицины, материалы подходят для создания датчиков температуры, давления и сверхслабых магнитных полей, применяемых в научных исследованиях и медицинской аппаратуре.
Пленки: основа будущих датчиков и электроники
Ветошко рассказал подробнее о пленках. Их выращивают на основе идеально ровных кристаллов при температуре свыше тысячи градусов.
По его словам, пленка взаимодействует с микроволнами и сверхслабыми магнитным полями, поэтому рассчитывается как основа чувствительных датчиков. Их можно применять в медицине, навигации и радиосвязи, а также в сверхвысокочастотной электронике.
Главное отличие от привычной электроники – способ передачи информации.
"Обработка информации происходит не на движении заряда, а на изменении магничности. Магничность имеет другую природу, это не движение заряда, это просто переворот некой сущности спина – его можно сравнить с обычным волчком. То есть волны двигаются не по одной координате, а уже равномерно вращаются в новом измерении. И именно эта техника является серьезным кандидатом для развития новых устройств, в том числе квантовых", – объяснил ученый.
Кроме того, пленки показывают стабильную работу при низких температурах – важное свойство для криогенных технологий.
Навигация и измерения
Разработки с использованием пленок рассматриваются и для прикладных задач – например, магнитной навигации.
По словам Петра Ветошко, такие датчики могут использоваться при сложных маневрах судов в портах, где требуется высокая точность определения положения.
Умные антенны и связь нового поколения
Полученные материалы применяются и в радиофизике. Завкафедрой радиофизики и электроники физико-технического института КФУ Алим Мазинов рассказал, что на их основе создают антенные системы нового типа, которые формируют направленный сигнал и отслеживают конкретного пользователя.
"Например, вы находитесь в месте, где много людей, и все пользуются телефоном. Кто-то читает какой-то текст, кто-то смотрит видео, кто-то созванивается с близкими по видеозвонку. И бывают перебои связи, не хватает мощности приема передающих систем. Так вот эта разработка поможет распределять сигнал. Вы смотрите видео, вам подается больше мощности, а вашему соседу, пишущему обычное текстовое сообщение – меньше. Потом вы выключаете видео и читаете текст – подаваемая вам мощность сокращается и так далее", – объяснил завкафедрой.
Кроме того, система перераспределяет ресурс сети и подавляет помехи. Полезные волны остаются, а ненужные – убираются. Ученый сравнил это с "электромагнитной экологией".
От 5G к 6G
По словам завкафедрой радиофизики и электроники, разработка рассматривается как один из вариантов реализации сетей нового поколения.
"5G решит проблему перегрузки в местах скопления людей, а 6G позволит полноценное видеобщение на высокой скорости движения. То есть даже если вы каким-то образом будете двигаться со скоростью 500 километров, вы все равно сможете вести видеозвонок с тремя-четырьмя собеседниками", – поделился эксперт.
Для пользователей это означает стабильный интернет в любом транспорте и связь без задержек.
В результате одна технологическая цепочка "кристаллы – пленка – приборы" может привести сразу к нескольким практическим решениям – от медицины до мобильной связи будущего.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: