https://crimea.ria.ru/20260216/ot-prozrachnykh-magnitov-k-6g-kak-fizika-menyaet-meditsinu-i-internet-1153251041.html

От прозрачных магнитов к 6G: как физика меняет медицину и интернет

От прозрачных магнитов к 6G: как физика меняет медицину и интернет - РИА Новости Крым, 16.02.2026

От прозрачных магнитов к 6G: как физика меняет медицину и интернет

Ученые физико-технического института КФУ имени Вернадского создали уникальные прозрачные магниты и тончайшие магнитные пленки, которые могут совершить революцию РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T15:35

2026-02-16T15:35

2026-02-16T15:45

наука и технологии

крым

кфу (крымский федеральный университет)

медицина

связь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153248232_0:25:1278:744_1920x0_80_0_0_0f0ea2d7fe5d7e07b07805f087937f36.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Ученые физико-технического института КФУ имени Вернадского создали уникальные прозрачные магниты и тончайшие магнитные пленки, которые могут совершить революцию в медицине, а также в применении датчиков и мобильной связи. Новые материалы позволяют "слышать" магнитные поля организма, улучшать диагностику и создавать антенны будущего – от точной навигации до сетей 6G.Кристаллы: прозрачные магниты для науки и медициныПервый этап исследований – выращивание кристаллов бората железа. Внешне они напоминают зеленое стекло, но притягиваются к магниту. Профессор, завкафедрой физики конденсированных сред, физических методов и информационных технологий в медицине физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Марк Стругацкий сравнил этот материал с зеленым бутылочным стеклом.По его словам, кристаллы обладают магнитно-оптическими и резонансными свойствами и способны выделять строго определенную частоту из широкого спектра излучения. Это делает их востребованными в синхротронах – установках, где необходимо выделять нужную частоту излучения для экспериментов.Медицинские возможностиОдно из применения кристаллов – биомагнитные измерения. Они чувствительны к сверхслабым магнитным полям организма.И уточнил, что речь идет не о замене существующих методов, а о дополнении диагностики, в том числе в нейрохирургии.Директор научно-исследовательского центра физико-технического института КФУ Петр Ветошко добавил, что на основе кристаллов можно создавать эпитаксиальные пленки, которые дают возможность определить источник эпилептического приступа и купировать его.Кроме медицины, материалы подходят для создания датчиков температуры, давления и сверхслабых магнитных полей, применяемых в научных исследованиях и медицинской аппаратуре.Пленки: основа будущих датчиков и электроникиВетошко рассказал подробнее о пленках. Их выращивают на основе идеально ровных кристаллов при температуре свыше тысячи градусов.По его словам, пленка взаимодействует с микроволнами и сверхслабыми магнитным полями, поэтому рассчитывается как основа чувствительных датчиков. Их можно применять в медицине, навигации и радиосвязи, а также в сверхвысокочастотной электронике.Главное отличие от привычной электроники – способ передачи информации.Кроме того, пленки показывают стабильную работу при низких температурах – важное свойство для криогенных технологий.Навигация и измеренияРазработки с использованием пленок рассматриваются и для прикладных задач – например, магнитной навигации.По словам Петра Ветошко, такие датчики могут использоваться при сложных маневрах судов в портах, где требуется высокая точность определения положения.Умные антенны и связь нового поколенияПолученные материалы применяются и в радиофизике. Завкафедрой радиофизики и электроники физико-технического института КФУ Алим Мазинов рассказал, что на их основе создают антенные системы нового типа, которые формируют направленный сигнал и отслеживают конкретного пользователя.Кроме того, система перераспределяет ресурс сети и подавляет помехи. Полезные волны остаются, а ненужные – убираются. Ученый сравнил это с "электромагнитной экологией".От 5G к 6GПо словам завкафедрой радиофизики и электроники, разработка рассматривается как один из вариантов реализации сетей нового поколения.Для пользователей это означает стабильный интернет в любом транспорте и связь без задержек.В результате одна технологическая цепочка "кристаллы – пленка – приборы" может привести сразу к нескольким практическим решениям – от медицины до мобильной связи будущего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России началось клиническое применение вакцины от ракаВ Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый кремВ Крыму будут производить собственных промышленных роботов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии, крым, кфу (крымский федеральный университет), медицина, связь