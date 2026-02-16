Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" запросили пожизненные сроки

https://crimea.ria.ru/20260216/obvinyaemym-po-delu-o-terakte-v-krokuse-zaprosili-pozhiznennye-sroki-1153256291.html
2026-02-16T17:52
2026-02-16T17:52
2026-02-16T17:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Обвинение попросило суд назначить пожизненные сроки заключения для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.В понедельник во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме проходят прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия. На скамье подсудимых оказались 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.Кроме того, прокурор попросил суд лишить гражданства РФ тех фигурантов дела о теракте, которые приобрели его в течение жизни.Теракт в концертном зале подмосковного Красногорска произошла 22 марта 2024 года. В "Крокус сити холл" ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 149 человек, один пропал без вести. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб составил около 6 млрд рублей.Расследование уголовного дела было завершено в июне 2025 года. Обвиняемыми по нему проходят 19 человек. Материалы насчитывают более 400 томов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощника обвиняемых в теракте в "Крокусе" приговорили к 14 годам колонииИсполнители теракта в "Крокус Сити Холле" назвали организатораОправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годам
17:52 16.02.2026 (обновлено: 17:54 16.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Обвинение попросило суд назначить пожизненные сроки заключения для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.
В понедельник во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме проходят прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия. На скамье подсудимых оказались 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
"Всем запросили пожизненное, кроме двух братьев и отца Исломовых, а также Алишера Касимова (по версии следствия, Касимов сдавал квартиру исполнителям теракта, а Исломовы помогли им скрыться – ред.)", – рассказал собеседник агентства.
Кроме того, прокурор попросил суд лишить гражданства РФ тех фигурантов дела о теракте, которые приобрели его в течение жизни.
Теракт в концертном зале подмосковного Красногорска произошла 22 марта 2024 года. В "Крокус сити холл"
ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 149 человек
, один пропал без вести. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб составил около 6 млрд рублей.
Расследование уголовного дела было завершено в июне 2025 года. Обвиняемыми по нему проходят 19 человек. Материалы насчитывают более 400 томов.
