Трудовые отряды Крыма планируют объединить около двух тысяч школьников

Трудовые отряды Крыма планируют объединить около двух тысяч школьников - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Трудовые отряды Крыма планируют объединить около двух тысяч школьников

Студенческие отряды Крыма проводят активную работу со школьниками, в прошлом году в студотрядах работали почти 100 представителей. А в ближайшее время движение... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T16:14

2026-02-16T16:14

2026-02-16T16:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Студенческие отряды Крыма проводят активную работу со школьниками, в прошлом году в студотрядах работали почти 100 представителей. А в ближайшее время движение планирует охватить до двух тысяч школьников, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель правления КРО Российских студенческих отрядов, член Наблюдательного Совета РСО Владимир Кайданский.По его словам, сейчас работа студотрядов акцентируется на взаимодействии с работодателями и партнерами, создании возможностей для развития талантов и самореализации, при этом не забывая о духе студенчества.Заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики РК Ани Григорян отмечает, что студенческие отряды являются одной из опорных точек в молодежной политике. Трудовые направления студотрядов соответствуют вызову времени. Организация идет в ногу со временем, понимая все тенденции современности.По информации руководителя Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Екатерины Денесюк, упор в обучении стараются делать на рабочие специальности, которые дадут хороший задел молодым людям в будущем.За последние 60 лет движение студенческих отрядов Крыма прошло путь глобального становления. Сейчас региональное отделение РСО входит в топ-5 сильнейших отделений России и является абсолютным лидером в Южном федеральном округе.Ранее студенческие отряды Крыма провели патриотическую акцию "#ТрудКрут" - в нескольких городах и поселках республики привели в порядок воинские мемориалы и знаковые места.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

