Трудовые отряды Крыма планируют объединить около двух тысяч школьников

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Студенческие отряды Крыма проводят активную работу со школьниками, в прошлом году в студотрядах работали почти 100 представителей. А в ближайшее время движение планирует охватить до двух тысяч школьников, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель правления КРО Российских студенческих отрядов, член Наблюдательного Совета РСО Владимир Кайданский.По его словам, сейчас работа студотрядов акцентируется на взаимодействии с работодателями и партнерами, создании возможностей для развития талантов и самореализации, при этом не забывая о духе студенчества.Заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики РК Ани Григорян отмечает, что студенческие отряды являются одной из опорных точек в молодежной политике. Трудовые направления студотрядов соответствуют вызову времени. Организация идет в ногу со временем, понимая все тенденции современности.По информации руководителя Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Екатерины Денесюк, упор в обучении стараются делать на рабочие специальности, которые дадут хороший задел молодым людям в будущем.За последние 60 лет движение студенческих отрядов Крыма прошло путь глобального становления. Сейчас региональное отделение РСО входит в топ-5 сильнейших отделений России и является абсолютным лидером в Южном федеральном округе.Ранее студенческие отряды Крыма провели патриотическую акцию "#ТрудКрут" - в нескольких городах и поселках республики привели в порядок воинские мемориалы и знаковые места.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Студенческие отряды Крыма проводят активную работу со школьниками, в прошлом году в студотрядах работали почти 100 представителей. А в ближайшее время движение планирует охватить до двух тысяч школьников, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель правления КРО Российских студенческих отрядов, член Наблюдательного Совета РСО Владимир Кайданский.
"В 2025 году у нас работало 98 представителей трудовых отрядов подростков. Сейчас планируем охватить порядка двух тысяч школьников. Это важно, поскольку эти же дети затем поступают в университеты и приходят в студотряды. Получается мост преемственности. Таким образом мы растем не только количественно, но и качественно подходим к подготовке ребят", - отметил Кайданский.
По его словам, сейчас работа студотрядов акцентируется на взаимодействии с работодателями и партнерами, создании возможностей для развития талантов и самореализации, при этом не забывая о духе студенчества.
Заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики РК Ани Григорян отмечает, что студенческие отряды являются одной из опорных точек в молодежной политике. Трудовые направления студотрядов соответствуют вызову времени. Организация идет в ногу со временем, понимая все тенденции современности.
"Главный вызов – приучить молодежь к культуре труда. Сейчас есть соблазн быстрого заработка путем ведения блогов и так далее. Миссия студотрядов не только ситуативная, но в глобальном плане – воспитательная", - говорит Григорян.
По информации руководителя Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Екатерины Денесюк, упор в обучении стараются делать на рабочие специальности, которые дадут хороший задел молодым людям в будущем.
"Ребята получают профессии вожатых, сварщиков, младших медсестер и других прикладных специальностей, которые в первую очередь востребованы в нашем регионе. Более того, такие специальности всегда нужны, в отличие от быстрого и переменчивого заработка", - заключила Денесюк.
За последние 60 лет движение студенческих отрядов Крыма прошло путь глобального становления. Сейчас региональное отделение РСО входит в топ-5 сильнейших отделений России и является абсолютным лидером в Южном федеральном округе.
Ранее студенческие отряды Крыма провели
патриотическую акцию "#ТрудКрут" - в нескольких городах и поселках республики привели в порядок воинские мемориалы и знаковые места.
