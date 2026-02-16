Рейтинг@Mail.ru
ОРВИ и грипп в Крыму – на полуострове закрывают школы и группы в садах - РИА Новости Крым, 16.02.2026
ОРВИ и грипп в Крыму – на полуострове закрывают школы и группы в садах
ОРВИ и грипп в Крыму – на полуострове закрывают школы и группы в садах - РИА Новости Крым, 16.02.2026
ОРВИ и грипп в Крыму – на полуострове закрывают школы и группы в садах
В Крыму из-за гриппа и ОРВИ закрыты школы и группы в детсадах, при этом в республике отмечается снижение числа случаев заболевания, а в Севастополе – их рост... РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Крыму из-за гриппа и ОРВИ закрыты школы и группы в детсадах, при этом в республике отмечается снижение числа случаев заболевания, а в Севастополе – их рост. Об этом информирует пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В Севастополе за неделю респираторными инфекциями заболели 3282 человека и это выше уровня предыдущей недели на 7,1%, но ниже уровня эпидемического порога на 29,8%.По данным ведомства, чаще всего на полуострове регистрируют случаи заболеваемости респираторными вирусами не гриппозной этиологиии и вирусы гриппа типа A (H3N2).Рост заболеваемости ОРВИ в России в первую неделю февраля составил 11,6%, сообщали ранее в пресс-службе Роспотребнадзора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженнойВ России оценили риск распространения оспы обезьянКак грипп А и COVID "бьют" по организму
ОРВИ и грипп в Крыму – на полуострове закрывают школы и группы в садах

В Крыму из-за гриппа и ОРВИ закрыты школы и группы в детсадах – Роспотребнадзор

17:07 16.02.2026 (обновлено: 17:13 16.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Крыму из-за гриппа и ОРВИ закрыты школы и группы в детсадах, при этом в республике отмечается снижение числа случаев заболевания, а в Севастополе – их рост. Об этом информирует пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболело 11078 человек. С предыдущей неделей отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости -5,7%. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 19%", – сказано в сообщении.
В Севастополе за неделю респираторными инфекциями заболели 3282 человека и это выше уровня предыдущей недели на 7,1%, но ниже уровня эпидемического порога на 29,8%.
По данным ведомства, чаще всего на полуострове регистрируют случаи заболеваемости респираторными вирусами не гриппозной этиологиии и вирусы гриппа типа A (H3N2).
"По состоянию на 16 февраля в Республике Крым приостановлен учебный процесс в 64 классах 40 школ, в 46 группах 37 дошкольных учреждений, 3 школы и 2 дошкольных учреждения закрыты полностью. В Севастополе частично приостановлен образовательный процесс в 28 классах и 7 группах", – добавили в Роспотребнадзоре.
Рост заболеваемости ОРВИ в России в первую неделю февраля составил 11,6%, сообщали ранее в пресс-службе Роспотребнадзора.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженной
В России оценили риск распространения оспы обезьян
Как грипп А и COVID "бьют" по организму
 
