ОРВИ и грипп в Крыму – на полуострове закрывают школы и группы в садах

ОРВИ и грипп в Крыму – на полуострове закрывают школы и группы в садах - РИА Новости Крым, 16.02.2026

ОРВИ и грипп в Крыму – на полуострове закрывают школы и группы в садах

В Крыму из-за гриппа и ОРВИ закрыты школы и группы в детсадах, при этом в республике отмечается снижение числа случаев заболевания, а в Севастополе – их рост... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T17:07

2026-02-16T17:07

2026-02-16T17:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Крыму из-за гриппа и ОРВИ закрыты школы и группы в детсадах, при этом в республике отмечается снижение числа случаев заболевания, а в Севастополе – их рост. Об этом информирует пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В Севастополе за неделю респираторными инфекциями заболели 3282 человека и это выше уровня предыдущей недели на 7,1%, но ниже уровня эпидемического порога на 29,8%.По данным ведомства, чаще всего на полуострове регистрируют случаи заболеваемости респираторными вирусами не гриппозной этиологиии и вирусы гриппа типа A (H3N2).Рост заболеваемости ОРВИ в России в первую неделю февраля составил 11,6%, сообщали ранее в пресс-службе Роспотребнадзора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженнойВ России оценили риск распространения оспы обезьянКак грипп А и COVID "бьют" по организму

