Грозит ли Крыму и Севастополю сильный шторм
17-18 февраля Крым и Кавказское побережье, предположительно, может накрыть сильный шторм. Порывы юго-восточного ветра могут достигнуть 28 м/с. Однако назвать... РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. 17-18 февраля Крым и Кавказское побережье, предположительно, может накрыть сильный шторм. Порывы юго-восточного ветра могут достигнуть 28 м/с. Однако назвать приближающееся погодное явление ураганом нельзя. Об этом РИА Новости Крым заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По информации ученого, основной удар придется на западное побережье полуострова. В частности, Евпаторию, Черноморское и Севастополь. Волны могут достигать 4 метров, однако это возможно при формировании устойчивого ветра, а не кратковременных порывов. На ЮБК стихия немного ослабнет. Высота волн здесь будет не более 2-3 метров. Возможны также сильные осадки в виде дождя и снега.Игорь Вахрушев пояснил, что сейчас в СМИ появляется информация об урагане под названием "Черноморский молот". Отчасти это правда.По его словам, подобная смена погоды при глобальном изменении климата становится нормой, хотя весенние шторма в Крыму были всегда.Ученый добавил, что, по прогнозируемым параметрам, стихия будет значительно слабее, чем известный "шторм века" в Крыму в 2023 году, когда скорость ветра достигала 40 м/с.Ранее сообщалось, что штормовой ветер обрушится на Крым. В регионе объявлено экстренное предупреждение. В МЧС рекомендовали не идти в горы и леса, отказаться от выхода в море и внутренние водоемы, не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях.По прогнозу крымского республиканского гидрометцентра, на полуострове завтра ожидается восточный ветер до 17 м/с.
