https://crimea.ria.ru/20260216/grozit-li-krymu-i-sevastopolyu-silnyy-shtorm-1153253768.html

Грозит ли Крыму и Севастополю сильный шторм

Грозит ли Крыму и Севастополю сильный шторм - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Грозит ли Крыму и Севастополю сильный шторм

17-18 февраля Крым и Кавказское побережье, предположительно, может накрыть сильный шторм. Порывы юго-восточного ветра могут достигнуть 28 м/с. Однако назвать... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T16:57

2026-02-16T16:57

2026-02-16T16:57

новости крыма

эксклюзивы риа новости крым

крым

крымская погода

погода в крыму

игорь вахрушев

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133171005_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61287f053901acd2c5e6eb9d09bf7db6.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. 17-18 февраля Крым и Кавказское побережье, предположительно, может накрыть сильный шторм. Порывы юго-восточного ветра могут достигнуть 28 м/с. Однако назвать приближающееся погодное явление ураганом нельзя. Об этом РИА Новости Крым заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По информации ученого, основной удар придется на западное побережье полуострова. В частности, Евпаторию, Черноморское и Севастополь. Волны могут достигать 4 метров, однако это возможно при формировании устойчивого ветра, а не кратковременных порывов. На ЮБК стихия немного ослабнет. Высота волн здесь будет не более 2-3 метров. Возможны также сильные осадки в виде дождя и снега.Игорь Вахрушев пояснил, что сейчас в СМИ появляется информация об урагане под названием "Черноморский молот". Отчасти это правда.По его словам, подобная смена погоды при глобальном изменении климата становится нормой, хотя весенние шторма в Крыму были всегда.Ученый добавил, что, по прогнозируемым параметрам, стихия будет значительно слабее, чем известный "шторм века" в Крыму в 2023 году, когда скорость ветра достигала 40 м/с.Ранее сообщалось, что штормовой ветер обрушится на Крым. В регионе объявлено экстренное предупреждение. В МЧС рекомендовали не идти в горы и леса, отказаться от выхода в море и внутренние водоемы, не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях.По прогнозу крымского республиканского гидрометцентра, на полуострове завтра ожидается восточный ветер до 17 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После весеннего тепла в Крым вернутся морозыПо Крыму перемещаются Балканские циклоны: погода в понедельникКак сильные морозы отразятся на урожае в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, крымская погода, погода в крыму, игорь вахрушев, мнения