Он разрушает Украину: в Крыму оценили поведение Зеленского в Мюнхене

2026-02-16T17:32

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151911035_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_ef54445427d71032e3a0da7516dd4ac5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Поведение Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности является частью его умелой игры, основанной на мифе о "российской угрозе", который усиленно раздувают европейские политики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал глава парламента республики Владимир Константинов.По его мнению, хамство в адрес венгерского премьера Виктора Орбана в Мюнхене, резкие выпады в сторону Европы на форуме в Давосе, шоу в Овальном кабинете на встрече с президентом США Дональдом Трампом – все это продуманная тактика поведения Зеленского.Накануне Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, по-хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот "думает о росте своего живота, а не об армии". В ответ венгерский политик поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС.Российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков считает, что Зеленскому как марионетке более крупных держав поручено "уронить" рейтинги Орбана перед предстоящими парламентскими выборами в Венгрии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

