Зеленский умело играет на раздувании Европой мифа о "российской угрозе" – Константинов
© AP Photo Peter Dejong
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Поведение Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности является частью его умелой игры, основанной на мифе о "российской угрозе", который усиленно раздувают европейские политики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал глава парламента республики Владимир Константинов.
"Сегодня Европа переживает очень серьезный кризис. Ей ничего не остается, кроме как преувеличивать мифическую "российскую угрозу" до нереальных масштабов. Это нынешнюю Европу хоть как-то объединяет. Зеленский это прекрасно понимает и чувствует, поэтому умело нажимает на эти клавиши", – сказал Константинов.
По его мнению, хамство в адрес венгерского премьера Виктора Орбана в Мюнхене, резкие выпады в сторону Европы на форуме в Давосе, шоу в Овальном кабинете на встрече с президентом США Дональдом Трампом – все это продуманная тактика поведения Зеленского.
"Он как артист очень хорошо чувствует публику. И, конечно, для Украины это огромная трагедия, что такой человек пришел к власти. Он не думает о том, как прекратить боевые действия. Он хочет свои деньги, гарантии личной безопасности и в удобный момент сбежать. Зеленский разрушает страну", - подчеркнул председатель Госсовета Крыма.
Накануне Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, по-хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот "думает о росте своего живота, а не об армии". В ответ венгерский политик поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС.
Российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков считает, что Зеленскому как марионетке более крупных держав поручено "уронить" рейтинги Орбана перед предстоящими парламентскими выборами в Венгрии.
