Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260216/krymskiy-most-zakryt-1153211132.html
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Крымский мост закрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту остановили. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T16:07
2026-02-16T16:07
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановили. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5843e0e3c53c602bb5624c689f33c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, логистика
Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт

16:07 16.02.2026
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановили. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Крымский мост закрыт
15:54Подростки на крыше ВАЗ уходили от погони и сбили полицейского
15:35От прозрачных магнитов к 6G: как физика меняет медицину и интернет
15:09Поиски пропавших рыбаков в Азовском море теперь ведут и с воздуха
14:54В Севастополе закрыли рейд
14:46Зоопарк горит во Владивостоке
14:36В школах Крыма вводят обязательную темно-синюю форму
14:20В "Артеке" построят более 20 новых объектов в ближайшие пять лет
14:02Путин и Токаев провели телефонный разговор – что обсуждалось
13:52Новости СВО: Киев потерял более 1000 боевиков за сутки
13:43ВТБ нарастил закупки у малого и среднего бизнеса почти на треть
13:36В Крыму испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра
13:10Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль
13:02Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
12:59В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие
12:50В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
12:46Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
12:36Упала с высоты: рабочей в Севастополе выплатят компенсацию в 800 тысяч
12:32Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году
12:24Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация
Лента новостейМолния