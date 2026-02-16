https://crimea.ria.ru/20260216/podrostki-na-kryshe-vaz-ukhodili-ot-pogoni-i-sbili-politseyskogo-1153252231.html
Подростки на крыше ВАЗ уходили от погони и сбили полицейского
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Северском районе Кубани подросток без прав за рулем ВАЗ катал на крыше друзей и сбил госавтоинспектора в ходе полицейской погони. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубани.По данным правоохранителей, инцидент произошел в станице Мигрельской. Инспекторы ДПС заметили ВАЗ с людьми на крыше. Требования об остановке водитель не выполнил и попытался скрыться. Тогда полицейские организовали его преследование.За рулем отечественной легковушки оказался 15-летний местный житель, трое пассажиров также подростки. Сотруднику полиции оказали разовую медицинскую помощь, он находится на амбулаторном лечении. Нарушитель получил админпротоколы сразу по пяти статьям. Мать мальчика накажут за передача управления ребенку без прав. В отношении пассажиров тоже открыта проверка.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Северском районе Кубани подросток без прав за рулем ВАЗ катал на крыше друзей и сбил госавтоинспектора в ходе полицейской погони. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубани.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в станице Мигрельской. Инспекторы ДПС заметили ВАЗ с людьми на крыше. Требования об остановке водитель не выполнил и попытался скрыться. Тогда полицейские организовали его преследование.
"На улице Набережной дополнительный наряд ДПС перекрыл дорогу для остановки легковушки, однако нарушитель, объезжая препятствие, совершил наезд на одного из госавтоинспекторов и продолжил движение. После непродолжительной погони водителя и его пассажиров задержали", – сказано в сообщении.
За рулем отечественной легковушки оказался 15-летний местный житель, трое пассажиров также подростки. Сотруднику полиции оказали разовую медицинскую помощь, он находится на амбулаторном лечении. Нарушитель получил админпротоколы сразу по пяти статьям. Мать мальчика накажут за передача управления ребенку без прав. В отношении пассажиров тоже открыта проверка.
