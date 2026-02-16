https://crimea.ria.ru/20260216/podrostki-na-kryshe-vaz-ukhodili-ot-pogoni-i-sbili-politseyskogo-1153252231.html

Подростки на крыше ВАЗ уходили от погони и сбили полицейского

Подростки на крыше ВАЗ уходили от погони и сбили полицейского - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Подростки на крыше ВАЗ уходили от погони и сбили полицейского

В Северском районе Кубани подросток без прав за рулем ВАЗ катал на крыше друзей и сбил госавтоинспектора в ходе полицейской погони. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T15:54

2026-02-16T15:54

2026-02-16T15:54

умвд россии по краснодарскому краю

происшествия

новости

краснодарский край

гаи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123025380_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7e1dec3d2fd877e92dd1f398a6db0a0a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Северском районе Кубани подросток без прав за рулем ВАЗ катал на крыше друзей и сбил госавтоинспектора в ходе полицейской погони. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубани.По данным правоохранителей, инцидент произошел в станице Мигрельской. Инспекторы ДПС заметили ВАЗ с людьми на крыше. Требования об остановке водитель не выполнил и попытался скрыться. Тогда полицейские организовали его преследование.За рулем отечественной легковушки оказался 15-летний местный житель, трое пассажиров также подростки. Сотруднику полиции оказали разовую медицинскую помощь, он находится на амбулаторном лечении. Нарушитель получил админпротоколы сразу по пяти статьям. Мать мальчика накажут за передача управления ребенку без прав. В отношении пассажиров тоже открыта проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для себя и мамы: подросток в Крыму за рулем собрал сразу четыре протоколаВ Крыму подросток без прав сжег ВАЗЗа рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, новости, краснодарский край, гаи