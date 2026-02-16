Рейтинг@Mail.ru
Подростки на крыше ВАЗ уходили от погони и сбили полицейского - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/podrostki-na-kryshe-vaz-ukhodili-ot-pogoni-i-sbili-politseyskogo-1153252231.html
Подростки на крыше ВАЗ уходили от погони и сбили полицейского
Подростки на крыше ВАЗ уходили от погони и сбили полицейского - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Подростки на крыше ВАЗ уходили от погони и сбили полицейского
В Северском районе Кубани подросток без прав за рулем ВАЗ катал на крыше друзей и сбил госавтоинспектора в ходе полицейской погони. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T15:54
2026-02-16T15:54
умвд россии по краснодарскому краю
происшествия
новости
краснодарский край
гаи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123025380_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7e1dec3d2fd877e92dd1f398a6db0a0a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Северском районе Кубани подросток без прав за рулем ВАЗ катал на крыше друзей и сбил госавтоинспектора в ходе полицейской погони. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубани.По данным правоохранителей, инцидент произошел в станице Мигрельской. Инспекторы ДПС заметили ВАЗ с людьми на крыше. Требования об остановке водитель не выполнил и попытался скрыться. Тогда полицейские организовали его преследование.За рулем отечественной легковушки оказался 15-летний местный житель, трое пассажиров также подростки. Сотруднику полиции оказали разовую медицинскую помощь, он находится на амбулаторном лечении. Нарушитель получил админпротоколы сразу по пяти статьям. Мать мальчика накажут за передача управления ребенку без прав. В отношении пассажиров тоже открыта проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для себя и мамы: подросток в Крыму за рулем собрал сразу четыре протоколаВ Крыму подросток без прав сжег ВАЗЗа рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123025380_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_45bdb5b265da5c1bcef1a249f544bfad.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, новости, краснодарский край, гаи
Подростки на крыше ВАЗ уходили от погони и сбили полицейского

На Кубани подростки уходили от погони на крыше ВАЗ и сбили полицейского

15:54 16.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМигалки
Мигалки - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Северском районе Кубани подросток без прав за рулем ВАЗ катал на крыше друзей и сбил госавтоинспектора в ходе полицейской погони. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубани.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в станице Мигрельской. Инспекторы ДПС заметили ВАЗ с людьми на крыше. Требования об остановке водитель не выполнил и попытался скрыться. Тогда полицейские организовали его преследование.
"На улице Набережной дополнительный наряд ДПС перекрыл дорогу для остановки легковушки, однако нарушитель, объезжая препятствие, совершил наезд на одного из госавтоинспекторов и продолжил движение. После непродолжительной погони водителя и его пассажиров задержали", – сказано в сообщении.
За рулем отечественной легковушки оказался 15-летний местный житель, трое пассажиров также подростки. Сотруднику полиции оказали разовую медицинскую помощь, он находится на амбулаторном лечении. Нарушитель получил админпротоколы сразу по пяти статьям. Мать мальчика накажут за передача управления ребенку без прав. В отношении пассажиров тоже открыта проверка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Для себя и мамы: подросток в Крыму за рулем собрал сразу четыре протокола
В Крыму подросток без прав сжег ВАЗ
За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
 
УМВД России по Краснодарскому краюПроисшествияНовостиКраснодарский крайГАИ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Крымский мост закрыт
15:54Подростки на крыше ВАЗ уходили от погони и сбили полицейского
15:35От прозрачных магнитов к 6G: как физика меняет медицину и интернет
15:09Поиски пропавших рыбаков в Азовском море теперь ведут и с воздуха
14:54В Севастополе закрыли рейд
14:46Зоопарк горит во Владивостоке
14:36В школах Крыма вводят обязательную темно-синюю форму
14:20В "Артеке" построят более 20 новых объектов в ближайшие пять лет
14:02Путин и Токаев провели телефонный разговор – что обсуждалось
13:52Новости СВО: Киев потерял более 1000 боевиков за сутки
13:43ВТБ нарастил закупки у малого и среднего бизнеса почти на треть
13:36В Крыму испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра
13:10Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль
13:02Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
12:59В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие
12:50В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
12:46Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
12:36Упала с высоты: рабочей в Севастополе выплатят компенсацию в 800 тысяч
12:32Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году
12:24Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация
Лента новостейМолния