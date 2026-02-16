https://crimea.ria.ru/20260216/v-sevastopole-fiksiruyut-kolebaniya-stoimosti-borschevogo-nabora-1153240372.html
В Севастополе фиксируют колебания стоимости "борщевого набора"
В Севастополе фиксируют колебания стоимости "борщевого набора" - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В Севастополе фиксируют колебания стоимости "борщевого набора"
В Севастополе за прошедшую неделю снизились цены на мясо и некоторые овощи, а вот цена "борщевого набора" колеблется из-за особенностей сезона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе за прошедшую неделю снизились цены на мясо и некоторые овощи, а вот цена "борщевого набора" колеблется из-за особенностей сезона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя со ссылкой на начальника управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребрынка Ксению Казанджиеву.Она также добавила, что снижение цен на свинину и курицу связано с увеличением предложения на рынке.В правительстве отметили, что важную роль в сдерживании роста стоимости социально значимых продуктов играет меморандум с крупнейшими региональными торговыми сетями, пролонгированный на 2026 год.Ранее также сообщалось, что в Севастополе цены на "борщевой набор" – картофель, лук, морковь и свеклу – стабилизировались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктовДеньги закончились: как пережить "голодный" январьВиноделы Севастополя получили 740 миллионов господдержки в этом году
В Севастополе фиксируют колебания стоимости "борщевого набора"
В Севастополе зафиксировано снижение цены на мясо и колебания стоимости "борщевого набора"