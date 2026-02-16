Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе фиксируют колебания стоимости "борщевого набора" - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В Севастополе фиксируют колебания стоимости "борщевого набора"
В Севастополе фиксируют колебания стоимости "борщевого набора" - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В Севастополе фиксируют колебания стоимости "борщевого набора"
В Севастополе за прошедшую неделю снизились цены на мясо и некоторые овощи, а вот цена "борщевого набора" колеблется из-за особенностей сезона. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T17:22
2026-02-16T17:22
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
овощи
цены на мясо в крыму
цены на куриное мясо
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе за прошедшую неделю снизились цены на мясо и некоторые овощи, а вот цена "борщевого набора" колеблется из-за особенностей сезона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя со ссылкой на начальника управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребрынка Ксению Казанджиеву.Она также добавила, что снижение цен на свинину и курицу связано с увеличением предложения на рынке.В правительстве отметили, что важную роль в сдерживании роста стоимости социально значимых продуктов играет меморандум с крупнейшими региональными торговыми сетями, пролонгированный на 2026 год.Ранее также сообщалось, что в Севастополе цены на "борщевой набор" – картофель, лук, морковь и свеклу – стабилизировались.
крым
севастополь
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, овощи, цены на мясо в крыму, цены на куриное мясо
В Севастополе фиксируют колебания стоимости "борщевого набора"

В Севастополе зафиксировано снижение цены на мясо и колебания стоимости "борщевого набора"

17:22 16.02.2026
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОвощи и фрукты на рынке
Овощи и фрукты на рынке
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе за прошедшую неделю снизились цены на мясо и некоторые овощи, а вот цена "борщевого набора" колеблется из-за особенностей сезона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя со ссылкой на начальника управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребрынка Ксению Казанджиеву.

"Снижение зафиксировано на свинину, мясо птицы, картофель и свежую белокочанную капусту. Еженедельные незначительные колебания стоимости овощей "борщевого набора" объясняются особенностями зимне-весеннего периода: поставками продукции из хранилищ и естественным уменьшением количества овощей надлежащего качества между партиями", – отметила она.

Она также добавила, что снижение цен на свинину и курицу связано с увеличением предложения на рынке.
В правительстве отметили, что важную роль в сдерживании роста стоимости социально значимых продуктов играет меморандум с крупнейшими региональными торговыми сетями, пролонгированный на 2026 год.
Ранее также сообщалось, что в Севастополе цены на "борщевой набор" – картофель, лук, морковь и свеклу – стабилизировались.
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяОвощиЦены на мясо в КрымуЦены на куриное мясо
 
