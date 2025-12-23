https://crimea.ria.ru/20251223/pryamaya-liniya-prezidenta-problemy-volnuyuschie-krymchan-1151875868.html

Прямая линия президента: проблемы, волнующие крымчан

РИА Новости Крым, 23.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря - 11.00. Пресс-конференция "Прямая линия президента: проблемы, волнующие крымчан".Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 3 миллиона. Среди ключевых тем: международная повестка, проведение специальной военной операции, социальная политика и поддержка семей, развитие отраслей экономики России и регионов. Вопросы, поступившие из Крыма, будут систематизированы Общенародным фронтом и переданы правительству региона для дальнейшего рассмотрения.Участники:— руководитель Народного фронта в Крыму Алла ВЕРТИНСКАЯ;— участник команды движения "Молодежка Народного фронта" в Крыму, студент института экономики и управления КФУ им. В.И.Вернадского Богдан КАРПОВ.

