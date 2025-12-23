Рейтинг@Mail.ru
Прямая линия президента: проблемы, волнующие крымчан - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Прямая линия президента: проблемы, волнующие крымчан
Прямая линия президента: проблемы, волнующие крымчан - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Прямая линия президента: проблемы, волнующие крымчан
РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T11:00
2025-12-23T12:44
пресс-центр
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря - 11.00. Пресс-конференция "Прямая линия президента: проблемы, волнующие крымчан".Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 3 миллиона. Среди ключевых тем: международная повестка, проведение специальной военной операции, социальная политика и поддержка семей, развитие отраслей экономики России и регионов. Вопросы, поступившие из Крыма, будут систематизированы Общенародным фронтом и переданы правительству региона для дальнейшего рассмотрения.Участники:— руководитель Народного фронта в Крыму Алла ВЕРТИНСКАЯ;— участник команды движения "Молодежка Народного фронта" в Крыму, студент института экономики и управления КФУ им. В.И.Вернадского Богдан КАРПОВ.
пресс-центр

Прямая линия президента: проблемы, волнующие крымчан

11:00 23.12.2025 (обновлено: 12:44 23.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря - 11.00. Пресс-конференция "Прямая линия президента: проблемы, волнующие крымчан".
Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 3 миллиона. Среди ключевых тем: международная повестка, проведение специальной военной операции, социальная политика и поддержка семей, развитие отраслей экономики России и регионов. Вопросы, поступившие из Крыма, будут систематизированы Общенародным фронтом и переданы правительству региона для дальнейшего рассмотрения.
Какие ключевые темы были затронуты на прямой линии с президентом РФ в 2025 году? Какова роль Народного фронта в систематизации вопросов, поступивших из Крыма? Что больше всего волнует крымчан?
Участники:
— руководитель Народного фронта в Крыму Алла ВЕРТИНСКАЯ;
— участник команды движения "Молодежка Народного фронта" в Крыму, студент института экономики и управления КФУ им. В.И.Вернадского Богдан КАРПОВ.
Пресс-конференция Прямая линия президента
Пресс-конференция Прямая линия президента
Пресс-конференция Прямая линия президента
Пресс-конференция "Прямая линия президента"
