Более 314 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным

2025-12-07T09:13

2025-12-07T09:13

2025-12-07T09:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Более 314 тысяч обращений граждан уже поступило на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным.Согласно статистике, 67% обращений направили женщины, 33% - мужчины.Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг, 4 декабря, в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения на прямую линию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

