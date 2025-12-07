Рейтинг@Mail.ru
Более 314 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251207/bolee-314-tysyach-obrascheniy-postupilo-na-pryamuyu-liniyu-s-putinym-1151464071.html
Более 314 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным
Более 314 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Более 314 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным
Более 314 тысяч обращений граждан уже поступило на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T09:13
2025-12-07T09:43
прямая линия с президентом
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин (политик)
россия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151278318_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_6e6048e2363d2bde33f577aced9423f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Более 314 тысяч обращений граждан уже поступило на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным.Согласно статистике, 67% обращений направили женщины, 33% - мужчины.Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг, 4 декабря, в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения на прямую линию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151278318_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c7f610e6f5d3eaf50d4916041fe06d74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прямая линия с президентом, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин (политик), россия, общество, новости
Более 314 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным

Более 314 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным

09:13 07.12.2025 (обновлено: 09:43 07.12.2025)
 
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с участниками Конгресса молодых учёных
Президент Владимир Путин провел встречу с участниками Конгресса молодых учёных
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Более 314 тысяч обращений граждан уже поступило на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Более 314 тысяч обращений граждан уже поступило на "Прямую линию" с Владимиром Путиным", - сообщил Telegram-канал "Вести" со ссылкой на данные телеканала "Россия 24".
Согласно статистике, 67% обращений направили женщины, 33% - мужчины.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг, 4 декабря, в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения на прямую линию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Прямая линия с президентомПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир Путин (политик)РоссияОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:25Лурье ждет, что Верховный суд передаст ей квартиру Долиной - адвокат
10:12Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья
09:57Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году
09:41Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой 370 метров
09:13Более 314 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным
08:51Как устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженера
08:20Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора
07:45Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новости Крым
07:21Над Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типа
07:02Как работает в Крыму Ассамблея народов России
00:01Холодные дожди и ветер: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 декабря
22:27В Ялте пьяный напал с ножом на двоих мужчин
21:33Атака ВСУ на приграничье и землетрясение в Сочи – главное за день
20:39Как обезопасить домашние камеры и видеорегистраторы от взлома хакерами
20:1619 пакетов: МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
19:45Европа потратила больше денег на газ из России, чем на помощь Киеву
19:05Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:51В Севастополе заложили новый сосновый бор в рамках акции "Сохраним лес"
18:36Названо "Слово года - 2025"
Лента новостейМолния