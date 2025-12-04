Рейтинг@Mail.ru
"Сбер": Ялта вошла в рейтинг городов РФ по аренде квартир на Новый год - РИА Новости Крым, 04.12.2025
"Сбер": Ялта вошла в рейтинг городов РФ по аренде квартир на Новый год
Ялта вошла в топ-10 городов России по спросу на аренду квартир в новогодние праздники, город попал на седьмое место перечня, сообщает пресс-служба "Сбера". РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T10:52
ялта
сбер
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в топ-10 городов России по спросу на аренду квартир в новогодние праздники, город попал на седьмое место перечня, сообщает пресс-служба "Сбера".Аналитики "Сбера" изучили востребованность у россиян аренды квартир в предстоящие новогодние праздники.Как и в 2024 году, самыми популярными городами для посуточной аренды стали Москва (14% от общего числа бронирований), Казань (10%) и Санкт-Петербург (7%). По-прежнему востребованы и всесезонные южные курорты: Кисловодск (4,4%), Ялта (3,1%) и Пятигорск (1,5%). А любители снежной зимы решили отправиться в Южно-Сахалинск (2%) и Псков (1,6%). Также среди городов-миллионников в топ-15 вошли Нижний Новгород (5,6%), Краснодар (2%) и Екатеринбург (1,6%).В Ялте средняя стоимость аренды квартиры за сутки составила 4,4 тысячи рублей. Самая высокая ставка посуточной аренды в Москве – 5,9 тысячи рублей – на 13% дешевле, чем в конце 2024 года. По стоимости аренды со столицей в 2025 году сравнялся Южно-Сахалинск, где медианная ставка аренды близка к 5,9 тысячи рублей. Также в топ-3 самых дорогих вошли Кисловодск (5,8 тысячи рублей) и Екатеринбург (5,7 тысячи рублей).Аналитики Сбера собрали данные по количеству бронирований квартир за период с 29 декабря по 8 января и посчитали долю по каждому городу, выделив лидеров рейтинга. В расчет принимались данные на 1 декабря 2025 года по квартирам, которые были забронированы через сервис "ДомКлик" на новогодние праздники.
ялта, сбер

"Сбер": Ялта вошла в рейтинг городов РФ по аренде квартир на Новый год

10:52 04.12.2025
 
© Фото - пресс службы Сбера"Сбер": Ялта вошла в рейтинг городов РФ по аренде квартир на Новый год
Сбер: Ялта вошла в рейтинг городов РФ по аренде квартир на Новый год
© Фото - пресс службы Сбера
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в топ-10 городов России по спросу на аренду квартир в новогодние праздники, город попал на седьмое место перечня, сообщает пресс-служба "Сбера".
Аналитики "Сбера" изучили востребованность у россиян аренды квартир в предстоящие новогодние праздники.

"Ялта стала одним из популярных направлений для новогоднего семейного отдыха. Рад, что аналитики "Сбера" еще раз подтвердили: в Крым приезжают в любой сезон и для любого формата и времени отдыха", – сказал управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров, его слова приводит пресс-служба.

Как и в 2024 году, самыми популярными городами для посуточной аренды стали Москва (14% от общего числа бронирований), Казань (10%) и Санкт-Петербург (7%). По-прежнему востребованы и всесезонные южные курорты: Кисловодск (4,4%), Ялта (3,1%) и Пятигорск (1,5%). А любители снежной зимы решили отправиться в Южно-Сахалинск (2%) и Псков (1,6%). Также среди городов-миллионников в топ-15 вошли Нижний Новгород (5,6%), Краснодар (2%) и Екатеринбург (1,6%).
В Ялте средняя стоимость аренды квартиры за сутки составила 4,4 тысячи рублей. Самая высокая ставка посуточной аренды в Москве – 5,9 тысячи рублей – на 13% дешевле, чем в конце 2024 года. По стоимости аренды со столицей в 2025 году сравнялся Южно-Сахалинск, где медианная ставка аренды близка к 5,9 тысячи рублей. Также в топ-3 самых дорогих вошли Кисловодск (5,8 тысячи рублей) и Екатеринбург (5,7 тысячи рублей).
Аналитики Сбера собрали данные по количеству бронирований квартир за период с 29 декабря по 8 января и посчитали долю по каждому городу, выделив лидеров рейтинга. В расчет принимались данные на 1 декабря 2025 года по квартирам, которые были забронированы через сервис "ДомКлик" на новогодние праздники.
ЯлтаСбер
 
Лента новостейМолния