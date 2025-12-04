https://crimea.ria.ru/20251204/investforum-vtb-rossiya-zovet-sobral-5-tysyach-uchastnikov-v-pyati-gorodakh-1151405385.html
Инвестфорум ВТБ "Россия зовет!" собрал 5 тысяч участников в пяти городах
Инвестфорум ВТБ "Россия зовет!" собрал 5 тысяч участников в пяти городах - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Инвестфорум ВТБ "Россия зовет!" собрал 5 тысяч участников в пяти городах
Пять тысяч частных инвесторов, бизнесменов и представителей органов власти приняли участие в 16-м Инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", который в этом году РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Пять тысяч частных инвесторов, бизнесменов и представителей органов власти приняли участие в 16-м Инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", который в этом году стартовал в Санкт-Петербурге, прошел в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре и завершился традиционной встречей международного уровня в Москве, сообщает ВТБ.В московском Центре международной торговли 2 и 3 декабря собралось почти две тысячи гостей из 30 стран мира, включая Китай, Иран, Индию, страны Аравийского полуострова, Центральной Азии, Европы и Африки.Главным событием первого дня форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" стало выступление президента России Владимира Путина и ответы представителей власти на вопросы бизнеса.Второй день был посвящен развитию финансового рынка и частным инвесторам, количество которых в России уже достигло 40 миллионов человек. На пленарной сессии участники констатировали, что экономика России перешла к более сбалансированной динамике, а финансовый рынок готов к рывку при появлении нужных триггеров, отметили в ВТБ.Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" представили инвестиционную стратегию на 2026 год и прогнозы по основным макроэкономическим показателям. Они отметили, что на ее формирование повлияли внешняя конъюнктура и скрытый потенциал экономики. Кроме того, "ВТБ Мои Инвестиции" и Frank RG представили исследование об отношении розничных инвесторов к фондовому рынку.В сессиях с компаниями-эмитентами и представителями госорганов основными темами обсуждения стали лучшие инвестиционные инструменты на следующий год, управление рисками, применение ИИ на финансовом рынке и лучшие практики по управлению ликвидностью для компаний. На площадке работала Школа юного инвестора.
В первый день форума участники обсудили на макроэкономической сессии структурные изменения в экономике, баланс на валютном рынке и поиск драйверов для долгосрочного роста. В дискуссии приняли участие заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, представители крупного бизнеса.
