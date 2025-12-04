Рейтинг@Mail.ru
Инвестфорум ВТБ "Россия зовет!" собрал 5 тысяч участников в пяти городах - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Инвестфорум ВТБ "Россия зовет!" собрал 5 тысяч участников в пяти городах
Инвестфорум ВТБ "Россия зовет!" собрал 5 тысяч участников в пяти городах
Пять тысяч частных инвесторов, бизнесменов и представителей органов власти приняли участие в 16-м Инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", который в этом году РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Пять тысяч частных инвесторов, бизнесменов и представителей органов власти приняли участие в 16-м Инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", который в этом году стартовал в Санкт-Петербурге, прошел в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре и завершился традиционной встречей международного уровня в Москве, сообщает ВТБ.В московском Центре международной торговли 2 и 3 декабря собралось почти две тысячи гостей из 30 стран мира, включая Китай, Иран, Индию, страны Аравийского полуострова, Центральной Азии, Европы и Африки.Главным событием первого дня форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" стало выступление президента России Владимира Путина и ответы представителей власти на вопросы бизнеса.Второй день был посвящен развитию финансового рынка и частным инвесторам, количество которых в России уже достигло 40 миллионов человек. На пленарной сессии участники констатировали, что экономика России перешла к более сбалансированной динамике, а финансовый рынок готов к рывку при появлении нужных триггеров, отметили в ВТБ.Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" представили инвестиционную стратегию на 2026 год и прогнозы по основным макроэкономическим показателям. Они отметили, что на ее формирование повлияли внешняя конъюнктура и скрытый потенциал экономики. Кроме того, "ВТБ Мои Инвестиции" и Frank RG представили исследование об отношении розничных инвесторов к фондовому рынку.В сессиях с компаниями-эмитентами и представителями госорганов основными темами обсуждения стали лучшие инвестиционные инструменты на следующий год, управление рисками, применение ИИ на финансовом рынке и лучшие практики по управлению ликвидностью для компаний. На площадке работала Школа юного инвестора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:58 04.12.2025 (обновлено: 14:10 04.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Пять тысяч частных инвесторов, бизнесменов и представителей органов власти приняли участие в 16-м Инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", который в этом году стартовал в Санкт-Петербурге, прошел в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре и завершился традиционной встречей международного уровня в Москве, сообщает ВТБ.
В московском Центре международной торговли 2 и 3 декабря собралось почти две тысячи гостей из 30 стран мира, включая Китай, Иран, Индию, страны Аравийского полуострова, Центральной Азии, Европы и Африки.
В первый день форума участники обсудили на макроэкономической сессии структурные изменения в экономике, баланс на валютном рынке и поиск драйверов для долгосрочного роста. В дискуссии приняли участие заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, представители крупного бизнеса.
Главным событием первого дня форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" стало выступление президента России Владимира Путина и ответы представителей власти на вопросы бизнеса.
Второй день был посвящен развитию финансового рынка и частным инвесторам, количество которых в России уже достигло 40 миллионов человек. На пленарной сессии участники констатировали, что экономика России перешла к более сбалансированной динамике, а финансовый рынок готов к рывку при появлении нужных триггеров, отметили в ВТБ.
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" представили инвестиционную стратегию на 2026 год и прогнозы по основным макроэкономическим показателям. Они отметили, что на ее формирование повлияли внешняя конъюнктура и скрытый потенциал экономики. Кроме того, "ВТБ Мои Инвестиции" и Frank RG представили исследование об отношении розничных инвесторов к фондовому рынку.

В сессиях с компаниями-эмитентами и представителями госорганов основными темами обсуждения стали лучшие инвестиционные инструменты на следующий год, управление рисками, применение ИИ на финансовом рынке и лучшие практики по управлению ликвидностью для компаний. На площадке работала Школа юного инвестора.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
