Машина времени и чудеса вокруг: в Крыму открылось новогоднее министерство
В Крыму открылось министерство новогодних дел с машиной времени и "живой" Екатериной II
- А чудеса будут?
- Конечно! И исполнение желаний, как в детстве!
- Эх, как в детстве уже не будет, тогда была такая чистая вера в волшебство!
- А здесь возможно все. Добро пожаловать в тайное министерство!
До Нового года еще месяц, но в Крыму уже вовсю создают праздничную атмосферу. Вопросами проведения главного праздника в году здесь занимаются серьезно – на уровне власти, но не простой, а сказочной. Второй год подряд в самом сердце полуострова гостей встречает Министерство новогодних дел. Подробнее – в материале РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымМинистерство новогодних дел в Крыму
Снег в +20 градусов
Когда за окном майская температура, то о елке, мандаринах и празднике практически не думается. Ну какой Новый год в +20?! Но сказка на то и сказка, что в ней возможно все. В пригороде Симферополя на окраине леса, в окружении сосен и елей, притаилась большая деревянная изба. Ее трудно не заметить – тысячи огней и декораций говорят о том, что праздник начинается здесь. Это – самое настоящее Министерство новогодних дел.
© РИА Новости КрымМинистерство новогодних дел в Крыму
Первое такое сказочное ведомство было открыто в 2019 году в Нижнем Новгороде, затем в Уфе, Казани, а в прошлом году и в Крыму. Проект пришелся по душе жителям и гостям полуострова, и в этом году его создатели сделали праздничную программу еще ярче.
"В этом году мы расширили программу квестов для детей и сделали больше интерактива для взрослых. Ребят ждет большое новогоднее расследование! По ходу программы они разгадают тайну и выведут на чистую воду злодея. Их ждет небольшой экскурс в историю, а также взаимодействие с "живыми" картинами. Вся программа помогает детям весело и активно провести время", - куратор Министерства Татьяна Шупик.
© РИА Новости КрымНовый год в Крыму
Повсюду детский смех, сказочные герои и … снег. Да-да, именно снег – за него здесь отвечает специальная машина. Гости министерства с порога окунаются в новогоднюю сказку и с нетерпением ждут встречи с главным сказочным волшебником.
А Дед Мороз настоящий
Дед Мороз встречает детей в своем кабинете. Он весь в делах, разбирает новогоднюю почту.
"Здесь у меня сотни писем, которые я получил от детишек. Также в наш век информационных технологий много пишут мне и по электронной почте, хотя больше люблю на бумаге и с рисунками. Я очень люблю их читать, но особенно меня трогают те, где дети просят о мире во всем мире, о том, чтобы мама с папой помирились, о своих друзьях – то есть не для себя, а для других", - рассказал Дед Мороз.
© РИА Новости КрымНовый год в Крыму
Отсюда он зажигает все новогодние елки страны и наблюдает за детьми в течение всего года. Ему в этом помогает специальный пульт, который позволяет детям видеть себя же в прошлом. Дед Мороз говорит, что все дети очень удивляются, когда видят свои школьные фото на экране пульта!
© РИА Новости КрымМинистерство новогодних дел в Крыму
Машина времени
Казалось бы обычные картины в кабинете Деда Мороза оживают прямо на глазах. С ними "разговаривает" Екатерина II, об истории "рассказывает" сам Петр I. Помогает в этом специальное оборудование для создания 3D проекций.
А еще здесь установлена самая настоящая машина времени. Она состоит из капсул, которые хранят главные исторические события, сделавшие Новый год таким, каким мы к нему привыкли. За сохранностью капсул следят хранители времени.
"Машина выстраивает поток времени так, чтобы все события происходили в нужном порядке. Чтобы история не путалась, иначе произойдет коллапс или образуются кольца времени. У меня этим занимаются специальные хранители", - рассказал Дед Мороз.
В рамках квеста гости вместе с хранителями времени восстанавливают главные капсулы, благодаря чему праздник обязательно наступит.
© РИА Новости КрымНовый год в Крыму
Сладкая сказка
По соседству с кабинетом главного новогоднего волшебника расположен карамельный цех. После квеста юные гости отправляются сюда, чтобы вместе с карамелье своими руками приготовить любимые сладости.
"Я учился создавать авторскую карамель в Краснодаре. Это дело мне очень нравится и я рад, что могу заниматься им здесь вместе с ребятами. Каждый ребенок в нашем карамельном цеху делает красивые разноцветные леденцы, они могут быть разных вкусов и размеров, но главное – строго по ГОСТу", - рассказал карамелье министерства Сергей Скрипка.
© РИА Новости КрымНовый год в Крыму
В цеху поддерживается специальная температура. Каждый стол с подогревом, чтобы карамель не застыла раньше времени, и с силиконовыми ковриками – чтобы не прилипла. Причем, форму леденца юные кулинары выбирают сами. А пока дети готовят, взрослые участвуют в своей программе, которая позволяет им снова почувствовать себя детьми и поверить в чудеса.
© РИА Новости КрымНовый год в Крыму
"Программа яркая и насыщенная. Детям нравится и праздничная атмосфера, и приключение, и встреча с Дедом Морозом, и, разумеется, вкусный мастер-класс. Все герои окружают гостей вниманием и делают все для того, чтобы дети и их родители запомнили эту сказку на всю жизнь",- заключила куратор министерства Татьяна.
© РИА Новости КрымНовый год в Крыму
