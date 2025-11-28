https://crimea.ria.ru/20251128/mashina-vremeni-i-chudesa-vokrug-v-krymu-otkrylos-novogodnee-ministerstvo-1151255451.html

Машина времени и чудеса вокруг: в Крыму открылось новогоднее министерство

- А чудеса будут?- Конечно! И исполнение желаний, как в детстве!- Эх, как в детстве уже не будет, тогда была такая чистая вера в волшебство!- А здесь возможно все. Добро пожаловать в тайное министерство!До Нового года еще месяц, но в Крыму уже вовсю создают праздничную атмосферу. Вопросами проведения главного праздника в году здесь занимаются серьезно – на уровне власти, но не простой, а сказочной. Второй год подряд в самом сердце полуострова гостей встречает Министерство новогодних дел. Подробнее – в материале РИА Новости Крым.Снег в +20 градусовКогда за окном майская температура, то о елке, мандаринах и празднике практически не думается. Ну какой Новый год в +20?! Но сказка на то и сказка, что в ней возможно все. В пригороде Симферополя на окраине леса, в окружении сосен и елей, притаилась большая деревянная изба. Ее трудно не заметить – тысячи огней и декораций говорят о том, что праздник начинается здесь. Это – самое настоящее Министерство новогодних дел.Первое такое сказочное ведомство было открыто в 2019 году в Нижнем Новгороде, затем в Уфе, Казани, а в прошлом году и в Крыму. Проект пришелся по душе жителям и гостям полуострова, и в этом году его создатели сделали праздничную программу еще ярче.Повсюду детский смех, сказочные герои и … снег. Да-да, именно снег – за него здесь отвечает специальная машина. Гости министерства с порога окунаются в новогоднюю сказку и с нетерпением ждут встречи с главным сказочным волшебником.А Дед Мороз настоящийДед Мороз встречает детей в своем кабинете. Он весь в делах, разбирает новогоднюю почту.Отсюда он зажигает все новогодние елки страны и наблюдает за детьми в течение всего года. Ему в этом помогает специальный пульт, который позволяет детям видеть себя же в прошлом. Дед Мороз говорит, что все дети очень удивляются, когда видят свои школьные фото на экране пульта!Машина времениКазалось бы обычные картины в кабинете Деда Мороза оживают прямо на глазах. С ними "разговаривает" Екатерина II, об истории "рассказывает" сам Петр I. Помогает в этом специальное оборудование для создания 3D проекций.А еще здесь установлена самая настоящая машина времени. Она состоит из капсул, которые хранят главные исторические события, сделавшие Новый год таким, каким мы к нему привыкли. За сохранностью капсул следят хранители времени.В рамках квеста гости вместе с хранителями времени восстанавливают главные капсулы, благодаря чему праздник обязательно наступит.Сладкая сказкаПо соседству с кабинетом главного новогоднего волшебника расположен карамельный цех. После квеста юные гости отправляются сюда, чтобы вместе с карамелье своими руками приготовить любимые сладости.В цеху поддерживается специальная температура. Каждый стол с подогревом, чтобы карамель не застыла раньше времени, и с силиконовыми ковриками – чтобы не прилипла. Причем, форму леденца юные кулинары выбирают сами. А пока дети готовят, взрослые участвуют в своей программе, которая позволяет им снова почувствовать себя детьми и поверить в чудеса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

