Рейтинг@Mail.ru
Машина времени и чудеса вокруг: в Крыму открылось новогоднее министерство - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251128/mashina-vremeni-i-chudesa-vokrug-v-krymu-otkrylos-novogodnee-ministerstvo-1151255451.html
Машина времени и чудеса вокруг: в Крыму открылось новогоднее министерство
Машина времени и чудеса вокруг: в Крыму открылось новогоднее министерство - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Машина времени и чудеса вокруг: в Крыму открылось новогоднее министерство
- А чудеса будут? РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T18:00
2025-11-28T18:00
крым
новый год в крыму
новости крыма
отдых в крыму
внутренний туризм
дети
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151272546_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d1e8c57cf3904bfd671d6532eb0d2b7.jpg
- А чудеса будут?- Конечно! И исполнение желаний, как в детстве!- Эх, как в детстве уже не будет, тогда была такая чистая вера в волшебство!- А здесь возможно все. Добро пожаловать в тайное министерство!До Нового года еще месяц, но в Крыму уже вовсю создают праздничную атмосферу. Вопросами проведения главного праздника в году здесь занимаются серьезно – на уровне власти, но не простой, а сказочной. Второй год подряд в самом сердце полуострова гостей встречает Министерство новогодних дел. Подробнее – в материале РИА Новости Крым.Снег в +20 градусовКогда за окном майская температура, то о елке, мандаринах и празднике практически не думается. Ну какой Новый год в +20?! Но сказка на то и сказка, что в ней возможно все. В пригороде Симферополя на окраине леса, в окружении сосен и елей, притаилась большая деревянная изба. Ее трудно не заметить – тысячи огней и декораций говорят о том, что праздник начинается здесь. Это – самое настоящее Министерство новогодних дел.Первое такое сказочное ведомство было открыто в 2019 году в Нижнем Новгороде, затем в Уфе, Казани, а в прошлом году и в Крыму. Проект пришелся по душе жителям и гостям полуострова, и в этом году его создатели сделали праздничную программу еще ярче.Повсюду детский смех, сказочные герои и … снег. Да-да, именно снег – за него здесь отвечает специальная машина. Гости министерства с порога окунаются в новогоднюю сказку и с нетерпением ждут встречи с главным сказочным волшебником.А Дед Мороз настоящийДед Мороз встречает детей в своем кабинете. Он весь в делах, разбирает новогоднюю почту.Отсюда он зажигает все новогодние елки страны и наблюдает за детьми в течение всего года. Ему в этом помогает специальный пульт, который позволяет детям видеть себя же в прошлом. Дед Мороз говорит, что все дети очень удивляются, когда видят свои школьные фото на экране пульта!Машина времениКазалось бы обычные картины в кабинете Деда Мороза оживают прямо на глазах. С ними "разговаривает" Екатерина II, об истории "рассказывает" сам Петр I. Помогает в этом специальное оборудование для создания 3D проекций.А еще здесь установлена самая настоящая машина времени. Она состоит из капсул, которые хранят главные исторические события, сделавшие Новый год таким, каким мы к нему привыкли. За сохранностью капсул следят хранители времени.В рамках квеста гости вместе с хранителями времени восстанавливают главные капсулы, благодаря чему праздник обязательно наступит.Сладкая сказкаПо соседству с кабинетом главного новогоднего волшебника расположен карамельный цех. После квеста юные гости отправляются сюда, чтобы вместе с карамелье своими руками приготовить любимые сладости.В цеху поддерживается специальная температура. Каждый стол с подогревом, чтобы карамель не застыла раньше времени, и с силиконовыми ковриками – чтобы не прилипла. Причем, форму леденца юные кулинары выбирают сами. А пока дети готовят, взрослые участвуют в своей программе, которая позволяет им снова почувствовать себя детьми и поверить в чудеса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
Евгения Мартыненко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0d/1144161159_234:435:451:652_100x100_80_0_0_1cd2e2fb569e308751dbd25800207e0f.jpg
Евгения Мартыненко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0d/1144161159_234:435:451:652_100x100_80_0_0_1cd2e2fb569e308751dbd25800207e0f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151272546_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cb5eab1ccb0f4e295b50bc8e12fd0ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новый год в крыму, новости крыма, отдых в крыму, внутренний туризм, дети
Машина времени и чудеса вокруг: в Крыму открылось новогоднее министерство

В Крыму открылось министерство новогодних дел с машиной времени и "живой" Екатериной II

18:00 28.11.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
Евгения Мартыненко, шеф-редактор сайта РИА Новости Крым
Евгения Мартыненко
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым
Все материалы
- А чудеса будут?
- Конечно! И исполнение желаний, как в детстве!
- Эх, как в детстве уже не будет, тогда была такая чистая вера в волшебство!
- А здесь возможно все. Добро пожаловать в тайное министерство!
До Нового года еще месяц, но в Крыму уже вовсю создают праздничную атмосферу. Вопросами проведения главного праздника в году здесь занимаются серьезно – на уровне власти, но не простой, а сказочной. Второй год подряд в самом сердце полуострова гостей встречает Министерство новогодних дел. Подробнее – в материале РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымМинистерство новогодних дел в Крыму
Новый год в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости Крым
Снег в +20 градусов
Когда за окном майская температура, то о елке, мандаринах и празднике практически не думается. Ну какой Новый год в +20?! Но сказка на то и сказка, что в ней возможно все. В пригороде Симферополя на окраине леса, в окружении сосен и елей, притаилась большая деревянная изба. Ее трудно не заметить – тысячи огней и декораций говорят о том, что праздник начинается здесь. Это – самое настоящее Министерство новогодних дел.
© РИА Новости КрымМинистерство новогодних дел в Крыму
Новый год в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости Крым
Первое такое сказочное ведомство было открыто в 2019 году в Нижнем Новгороде, затем в Уфе, Казани, а в прошлом году и в Крыму. Проект пришелся по душе жителям и гостям полуострова, и в этом году его создатели сделали праздничную программу еще ярче.

"В этом году мы расширили программу квестов для детей и сделали больше интерактива для взрослых. Ребят ждет большое новогоднее расследование! По ходу программы они разгадают тайну и выведут на чистую воду злодея. Их ждет небольшой экскурс в историю, а также взаимодействие с "живыми" картинами. Вся программа помогает детям весело и активно провести время", - куратор Министерства Татьяна Шупик.

© РИА Новости КрымНовый год в Крыму
Новый год в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости Крым
Повсюду детский смех, сказочные герои и … снег. Да-да, именно снег – за него здесь отвечает специальная машина. Гости министерства с порога окунаются в новогоднюю сказку и с нетерпением ждут встречи с главным сказочным волшебником.
А Дед Мороз настоящий
Дед Мороз встречает детей в своем кабинете. Он весь в делах, разбирает новогоднюю почту.
"Здесь у меня сотни писем, которые я получил от детишек. Также в наш век информационных технологий много пишут мне и по электронной почте, хотя больше люблю на бумаге и с рисунками. Я очень люблю их читать, но особенно меня трогают те, где дети просят о мире во всем мире, о том, чтобы мама с папой помирились, о своих друзьях – то есть не для себя, а для других", - рассказал Дед Мороз.
© РИА Новости КрымНовый год в Крыму
Новый год в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости Крым
Отсюда он зажигает все новогодние елки страны и наблюдает за детьми в течение всего года. Ему в этом помогает специальный пульт, который позволяет детям видеть себя же в прошлом. Дед Мороз говорит, что все дети очень удивляются, когда видят свои школьные фото на экране пульта!
© РИА Новости КрымМинистерство новогодних дел в Крыму
Новый год в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости Крым
Машина времени
Казалось бы обычные картины в кабинете Деда Мороза оживают прямо на глазах. С ними "разговаривает" Екатерина II, об истории "рассказывает" сам Петр I. Помогает в этом специальное оборудование для создания 3D проекций.
А еще здесь установлена самая настоящая машина времени. Она состоит из капсул, которые хранят главные исторические события, сделавшие Новый год таким, каким мы к нему привыкли. За сохранностью капсул следят хранители времени.
"Машина выстраивает поток времени так, чтобы все события происходили в нужном порядке. Чтобы история не путалась, иначе произойдет коллапс или образуются кольца времени. У меня этим занимаются специальные хранители", - рассказал Дед Мороз.
В рамках квеста гости вместе с хранителями времени восстанавливают главные капсулы, благодаря чему праздник обязательно наступит.
© РИА Новости КрымНовый год в Крыму
Новый год в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости Крым
Сладкая сказка
По соседству с кабинетом главного новогоднего волшебника расположен карамельный цех. После квеста юные гости отправляются сюда, чтобы вместе с карамелье своими руками приготовить любимые сладости.

"Я учился создавать авторскую карамель в Краснодаре. Это дело мне очень нравится и я рад, что могу заниматься им здесь вместе с ребятами. Каждый ребенок в нашем карамельном цеху делает красивые разноцветные леденцы, они могут быть разных вкусов и размеров, но главное – строго по ГОСТу", - рассказал карамелье министерства Сергей Скрипка.

© РИА Новости КрымНовый год в Крыму
Новый год в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости Крым
В цеху поддерживается специальная температура. Каждый стол с подогревом, чтобы карамель не застыла раньше времени, и с силиконовыми ковриками – чтобы не прилипла. Причем, форму леденца юные кулинары выбирают сами. А пока дети готовят, взрослые участвуют в своей программе, которая позволяет им снова почувствовать себя детьми и поверить в чудеса.
© РИА Новости КрымНовый год в Крыму
Новый год в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости Крым
"Программа яркая и насыщенная. Детям нравится и праздничная атмосфера, и приключение, и встреча с Дедом Морозом, и, разумеется, вкусный мастер-класс. Все герои окружают гостей вниманием и делают все для того, чтобы дети и их родители запомнили эту сказку на всю жизнь",- заключила куратор министерства Татьяна.
© РИА Новости КрымНовый год в Крыму
Новый год в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости Крым
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовый год в КрымуНовости КрымаОтдых в КрымуВнутренний туризмдети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:55Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовали
18:49Чиновники ответят за срыв уборки в городах Крыма
18:30Роскомнадзор заявил о возможной блокировке WhatsApp* в России
18:25Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку
18:09В бюджет Крыма заложили более 4 млрд рублей на случай ликвидации ЧС
18:00Машина времени и чудеса вокруг: в Крыму открылось новогоднее министерство
17:45Над Азовским морем сбили беспилотники ВСУ
17:42Путин подписал закон о повышении НДС до 22%
17:14Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
17:02Мединский высмеял слова Каллас о "нападении России на 19 стран"
16:54Не мечтайте о Крыме: кому Захарова адресовала предупреждение
16:42Кто инициировал обыски у Ермака
16:21Судмедэкспертам в Севастополе вынесли приговор за взятки
15:40Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – Кремль
15:21Российское оружие для стран ОДКБ – чего хочет Москва
14:45Командиру ракетной бригады ВСУ дали срок за обстрел пляжа в Учкуевке
14:41Упорядочить использование ИИ - Карякин рассказал об инициативах Совфеда
14:17Венгрия продолжает сотрудничество с РФ вопреки давлению – Орбан
14:13В Крыму без света город Саки и поселки Большой Ялты
14:09Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан
Лента новостейМолния