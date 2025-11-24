Рейтинг@Mail.ru
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
2025-11-24T21:43
2025-11-24T21:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

21:43 24.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев.
Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
