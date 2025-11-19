https://crimea.ria.ru/20251119/Kakoy-segodnya-prazdnik-19-noyabrya-1118956287.html

Какой сегодня праздник: 19 ноября

Какой сегодня праздник: 19 ноября - РИА Новости Крым, 16.11.2025

Какой сегодня праздник: 19 ноября

19 ноября в мире отмечают Международный мужской день, в России – День ракетных войск и артиллерии. 19 ноября Колумб открыл остров Пуэрто-Рико, а советские... РИА Новости Крым, 16.11.2025

2025-11-19T00:00

2025-11-19T00:00

2025-11-16T23:44

праздники и памятные даты

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1b/1122526795_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_3749826bbed63d9439ecf7d541243e90.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. 19 ноября в мире отмечают Международный мужской день, в России – День ракетных войск и артиллерии. 19 ноября Колумб открыл остров Пуэрто-Рико, а советские войска начали наступательную операцию "Уран" под Сталинградом, успех которой привел к коренному перелому в Великой Отечественной войне. В этот день было принято постановление о мерах по восстановлению города Севастополя после войны. 19 ноября на свет появились выдающийся российский ученый-энциклопедист Михаил Ломоносов и единственная женщина-премьер-министр в истории Индии Индира Ганди.Что празднуют в миреВ России празднуется День ракетных войск и артиллерии. Учрежден в честь начала наступательной операции "Уран" под Сталинградом в 1942 году. Первые сведения о боевом применении на Руси артиллерии относятся к 1382 году. Тогда при защите Москвы от войск хана Тохтамыша москвичи использовали против осаждавших первые артиллерийские орудия – "тюфяки" (орудия, стрелявшие "дробом": кусками железа, щебнем, мелкими камнями) и "пушки великие". В XVI веке артиллерия выделилась в самостоятельный род войск, способный обеспечить действия пехоты и кавалерии в бою. В начале XVIII века произошло деление артиллерии на полевую, осадную и крепостную. В конце XVIII века окончательно оформилась конная артиллерия, а в начале XIX века стали формироваться артиллерийские полки и бригады. В 1840-х годах появилась горная артиллерия. Современные ракетные войска Вооруженных сил России включает в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-Морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.Каждый год в мире 19 ноября отмечается Международный мужской день. В первый раз этот праздник отметили жители островного государства Тринидад и Тобаго в 1999 году. Впоследствии он стал популярен в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и был поддержан Организацией Объединенных Наций. Главная цель этого дня – подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе. Но не нужно путать этот праздник со Всемирным днем мужчин, отмечаемым ежегодно в первую субботу ноября по инициативе экс-президента СССР Михаила Горбачева.Знаменательные событияВ 1493 году во время своего второго путешествия в Америку Христофор Колумб открыл остров Пуэрто-Рико. Остров был заселен индейцами, называвшими себя таино. Колумб назвал остров Сан Хуан де Баутиста (в честь святого Иоанна Крестителя). Колонизация острова испанцами началась в 1508 году. Африканские рабы ввозились на остров в качестве бесплатной рабочей силы взамен быстро уменьшающегося индейского населения, вынужденного работать на испанскую корону. За несколько десятилетий таино практически полностью вымерли в результате болезней, которые принесли с собой испанцы и африканцы, а также от тяжелых условий жизни.19 ноября 1944 года началась стратегическая наступательная операция советских войск под Сталинградом под кодовым названием "Уран". Операция проводилась тремя фронтами – Юго-Западным, Сталинградским и Донским. Силы Красной Армии насчитывали 1,1 млн солдат и офицеров, 15,5 тысячи орудий и минометов, полторы тысячи танков. Им противостояли две немецкие, две румынские и одна итальянская армии общей численностью миллион человек. В результате контрнаступления войска стран "Оси" потеряли более 800 тысяч человек, потери советских войск составили 155 тысяч бойцов и командиров убитыми, более 300 тысяч человек ранеными. Операция имела решающее значение в разгроме оккупантов под Сталинградом, после которого во Второй мировой войне наступил коренной перелом.В 1944 году Совнарком СССР принял постановление о мерах по восстановлению города Севастополя, практически полностью разрушенного в результате боев с немецко-фашистскими захватчиками. Наряду с Москвой, Ленинградом, Киевом и Минском Севастополь был включен в перечень городов, подлежащих первоочередному восстановлению как наиболее разрушенных во время Великой Отечественной войны. Президент США Франклин Рузвельт, посетивший Севастополь в феврале 1945 году, выразил убеждение, что для восстановления города нужно не менее 50 лет. Полное восстановление Севастополя завершилось уже в 1957 году. Всего было возведено 700 тысяч квадратных метров жилья, 32 школы, восемь больниц, 350 промышленных и торговых предприятий.Кто родилсяВ 1711 году родился выдающийся русский ученый, поэт, историк и художник Михаил Ломоносов. Вошел в историю как первый крупный русский ученый-энциклопедист и естествоиспытатель. Открытия Ломоносова в области химии, физики и астрономии на десятилетия опередили работы западноевропейских ученых. Он выдвинул учение о свете, создал ряд оптических приборов, открыл наличие атмосферы на Венере, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Параллельно создал множество поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, написал ряд филологических трудов.В 1770 году родился русский мореплаватель Иван Крузенштерн. В 1802 году он был назначен начальником первой русской кругосветной экспедиции. Ее участники на кораблях "Надежда" и "Нева" вышли из Кронштадта, обошли мыс Горн, вышли в Тихий океан, посетили Гавайские острова. После этого "Нева" направилась в Новоархангельск, а "Надежда" – в Японию. В 1806 году экспедиция вернулась в Кронштадт через Индийский и Атлантический океаны. На карту мира были нанесены новые острова, проливы, рифы, бухты и мысы, исправлены неточности карт Тихого океана, составлены описания побережья Японии, Сахалина, Курильской гряды и других районов. На протяжении 16 лет Крузенштерн являлся директором Морского кадетского корпуса.В 1917 году родилась Индира Ганди – одна из наиболее знаменитых женщин-политиков в истории. Занимала пост премьер-министра Индии с 1966 по 1977 годы и с 1980 по 1984 годы. Является первой и на данный момент единственной женщиной в истории страны на этой должности. Во внутренней политике усилия Ганди были направлены на борьбу с гендерным и социальным неравенством и разрывом между бедными и богатыми слоями населения, развитие промышленности и сельского хозяйства страны и усиление роли государства в экономике. При Ганди Индия впервые за многие годы перестала зависеть от импорта продовольствия, также были национализированы банки. Во внешней политике Индира Ганди стремилась к налаживанию отношений с СССР. Была убита 31 октября 1984 года двумя собственными телохранителями, которые принадлежали к сепаратистской группировке сикхов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, в мире