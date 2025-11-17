Рейтинг@Mail.ru
Из-за пожара под Одессой эвакуируют жителей приграничных румынских сел - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Из-за пожара под Одессой эвакуируют жителей приграничных румынских сел
Жителей двух населенных пунктов в Румынии эвакуируют из-за опасности взрыва на загоревшемся танкере с сжиженным газом на украинском берегу Дуная. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T20:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Жителей двух населенных пунктов в Румынии эвакуируют из-за опасности взрыва на загоревшемся танкере с сжиженным газом на украинском берегу Дуная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Танкер находится примерно в 500 метрах от Плауру.Также эвакуации подлежат румынские военные, находившиеся в этом районе для отслеживания российских беспилотников.Ранее министерство обороны Румынии сообщило, что в ночь на понедельник системы радиолокационного наблюдения зафиксировали несколько воздушных целей, двигавшихся в украинском воздушном пространстве вблизи границы с уездом Тулча. В ведомстве отметили, что в результате атаки с применением беспилотных летательных аппаратов, проведенной на территории Украины, нарушений румынского воздушного пространства выявлено не было. Как сообщали ранее в понедельник украинские СМИ, взрыв раздался в одесском городе Измаил на фоне воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:07 17.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Жителей двух населенных пунктов в Румынии эвакуируют из-за опасности взрыва на загоревшемся танкере с сжиженным газом на украинском берегу Дуная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
"Жители Плауру и Чаталкей (уезд Тулча), граничащие с Украиной, эвакуируются из-за опасности взрыва в этом районе после того, как танкер, перевозивший тысячи тонн сжиженного нефтяного газа, загорелся недалеко от украинского порта Измаил", – говорится в сообщении.
Танкер находится примерно в 500 метрах от Плауру.
Также эвакуации подлежат румынские военные, находившиеся в этом районе для отслеживания российских беспилотников.
Ранее министерство обороны Румынии сообщило, что в ночь на понедельник системы радиолокационного наблюдения зафиксировали несколько воздушных целей, двигавшихся в украинском воздушном пространстве вблизи границы с уездом Тулча. В ведомстве отметили, что в результате атаки с применением беспилотных летательных аппаратов, проведенной на территории Украины, нарушений румынского воздушного пространства выявлено не было. Как сообщали ранее в понедельник украинские СМИ, взрыв раздался в одесском городе Измаил на фоне воздушной тревоги.
