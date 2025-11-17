https://crimea.ria.ru/20251117/iz-za-pozhara-pod-odessoy-evakuiruyut-zhiteley-prigranichnykh-rumynskikh-sel-1150986443.html

Из-за пожара под Одессой эвакуируют жителей приграничных румынских сел

Из-за пожара под Одессой эвакуируют жителей приграничных румынских сел - РИА Новости Крым, 17.11.2025

Из-за пожара под Одессой эвакуируют жителей приграничных румынских сел

Жителей двух населенных пунктов в Румынии эвакуируют из-за опасности взрыва на загоревшемся танкере с сжиженным газом на украинском берегу Дуная. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2025

2025-11-17T20:07

2025-11-17T20:07

2025-11-17T20:04

румыния

новости

одесса

измаил

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150986861_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_049506c61970349226e105b1991db717.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Жителей двух населенных пунктов в Румынии эвакуируют из-за опасности взрыва на загоревшемся танкере с сжиженным газом на украинском берегу Дуная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Танкер находится примерно в 500 метрах от Плауру.Также эвакуации подлежат румынские военные, находившиеся в этом районе для отслеживания российских беспилотников.Ранее министерство обороны Румынии сообщило, что в ночь на понедельник системы радиолокационного наблюдения зафиксировали несколько воздушных целей, двигавшихся в украинском воздушном пространстве вблизи границы с уездом Тулча. В ведомстве отметили, что в результате атаки с применением беспилотных летательных аппаратов, проведенной на территории Украины, нарушений румынского воздушного пространства выявлено не было. Как сообщали ранее в понедельник украинские СМИ, взрыв раздался в одесском городе Измаил на фоне воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251117/na-ukraine-goryat-portovye-obekty-i-infrastruktura-1150967101.html

румыния

одесса

измаил

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, новости, одесса, измаил, пожар